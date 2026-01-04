پیشگیری از تغییر کاربری ۱۴۰ هکتار از اراضی زراعی اشتهارد با دستور قضائی

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد گفت: با ورود به‌موقع از تغییر کاربری ۱۴۰ هکتار از اراضی زراعی این حوزه قضائی در محدوده موسوم به «مزرعه ملاحسنی» جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، علی اکبری فیض‌آبادی با اعلام اینکه در حوزه قضائی اشتهارد از تغییر کاربری ۱۴۰ هکتار از اراضی زراعی پیشگیری شده است اظهار داشت: این اراضی در «پلاک ثبتی ۱۱۵۹» اصلی موسوم به «مزرعه ملاحسنی» از توابع بخش مرکزی شهرستان واقع شده بودند و حسب گزارش دریافتی از جهاد کشاورزی، اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز داشتند که با صدور دستور قضائی نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام شد.

فیض‌آبادی با بیان اینکه با اجرای حکم از تغییر کاربری این ۱۴۰ هکتار به ارزش تقریبی ۵۶۰۰ میلیارد تومان پیشگیری شده است، افزود: در این عملیات تعداد ۶۵ مورد قطعه‌بندی و تفکیک غیرمجاز، ۱۵ مورد ویلا و بنای مسکونی غیرمجاز، دیوارکشی به تعداد ۶۵ مورد، محوطه سازی ۱۵ مورد، دپوی مصالح ۳۰ فقره و استخر به تعداد ۱۲ مورد قلع و قمع شدند.