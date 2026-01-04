شناسایی ۱۵ نوع ماده مخدر و روانگردان جدید در کشور
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از شناسایی
۱۵ نوع ماده مخدر و روانگردان جدید در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری درباره ورود
۸۵ نوع ماده مخدر جدید در ۵ ماه گذشته در سطح جهان و گزارشهایی درباره موادی مانند «کپتاگون» گفت: ظهور موادمخدر صنعتی در جهان، معمولاً یک فرآیند طولانی را میگذراند؛ به این معنا که مخدر تولید و توزیع شده و افراد آن را با اسامی مختلف مصرف میکنند، بدون آنکه در ابتدا مشخص باشد که ماهیت مخدر دارد.
ذوالفقاری ادامه داد: به دلیل آنکه این مواد جدید، هنوز در قوانین کشورها جرمانگاری نشدهاند، مشکل جدید به وجود میآید؛ در چنین شرایطی حتی اگر مأموران انتظامی این مواد را کشف کنند، به دلیل نبود قانون مشخص برای برخورد، سیستم قضایی با مشکل مواجه میشود. راهکار این موضوع، جرمانگاری این مواد از طریق مجلس شورای اسلامی است تا برای آنها مجازات تعیین شود و سپس، پلیس و دستگاه قضایی بتوانند برخورد قانونی انجام دهند.
وی با اشاره به پیشنهاد ارائهشده از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در همین راستا و در تدوین لایحهای جدید به مجلس، پیشنهاد دادهایم که پس از اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی مبنی بر مخدر بودن یک ماده، ستاد مبارزه با موادمخدر بتواند آن را بهعنوان مخدر غیرقانونی تلقی کند و بر مبنای نوع مخدرهای همسنخ، امکان تعیین مجازات از سوی قضات فراهم شود. اگر مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند، امکان اجرای این روند میسر میشود. به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، اکنون ۱۵ نوع مواد روانگردان و در مقادیر محدود با نامهای «بومزای»، «دستمال»، «کروکودیل»، «غبار میمون»، «سورچه»، «قات»، «کمیکال»، «کیتکت»، «اسپایس»، «فلاکا»، «فتانیل»، «ترنک»، «C-B۲»، «کتامین و بتلکتامین» و «کی-۲» در کشور وجود دارد.