معاون پرورشی و فرهنگی وزارت‌آموزش‌وپرورش از برآورد حضور 600 هزار دانش‌آموز دختر و پسر در طرح سراسری اعتکاف خبر داد.

صادق حسین‌زاده ملکی به ایرنا گفت: اکنون بیش از ۵۶۰ هزار نفر در رویداد معنوی اعتکاف شرکت کرده‌اند البته با تکمیل آمارها، این میزان از مرز ۶۰۰ هزار نفر فراتر خواهد رفت.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به رایگان بودن این طرح برای همه دانش‌آموزان و معلمان افزود: علاوه‌بر دانش‌آموزانی که به صورت متمرکز در برنامه‌های اعتکاف دانش‌آموزی حضور دارند، دانش‌آموزانی نیز به همراه خانواده‌های خود در مساجد در این فریضه دینی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه پیش ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزان طی ماه‌های آذر و دی در سامانه نورینو انجام شده بود، ادامه داد: هدف اصلی این طرح الگوسازی و سازماندهی دانش‌آموزان در مساجد همچنین تقویت تعلق‌خاطر نسل جوان به اماکن مذهبی از طریق تجربه اعتکاف است و امیدواریم که با تداوم این برنامه‌ها، شاهد حضور پرشورتر و عمیق‌تر دانش‌آموزان در مساجد باشیم. این اقدام مهم‌ترین برنامه‌ای است که در حال حاضر توسط معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت‌آموزش‌و‌پرورش پیگیری می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت‌آموزش‌وپرورش با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی و مهم این دوره راه‌اندازی سامانه آنلاین اعتکاف دانش‌آموزی بود، اظهار داشت: برای اولین‌بار به دانش‌آموزان امکان ثبت‌نام و عضویت در گروه‌ها و کانال‌های مرتبط به صورت برخط داده شد و این سامانه نقش کلیدی در برقراری ارتباط مستمر با شبکه دانش‌آموزی و انتقال محتواهای آموزشی و فرهنگی ایفا می‌کند.