تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
نتایج افول آمریکا
حسامالدین برومند: «حمله ترامپ به ونزوئلا و آدمربایی رئیسجمهور قانونی یک کشور، بیش از آنکه نشاندهنده قدرت واشنگتن باشد، به معنای این است که؛ ۱. آمریکا پذیرفته هژمونیاش را از دست داده است.(دکترین مونرو) ۲. نظم حقوقیای که آمریکا از ۱۹۴۵ به سازمان ملل تحمیل کرده بود کاملاً دچار فروپاشی شده است.»
آخرین کمک ترامپ به مردم ایران
حسن روحالامین این تصویر از شهدای جنگ 12روزه را به اشتراک گذاشت و نوشت: «آخرینباری که ترامپ به مردم ایران کمک کرد!»
تجربه یکسان مادورو و پهلوی
علیرضا زادبر: «از سرعت سقوط مادورو و رئیسجمهور دزدی آمریکا تعجب میکنید؟ خب شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه خودمان هم کمتر از ۸۰ ساعت دوام آورد. کشور توسط روس و انگلیس اشغال شد. رضاشاه به بندرعباس منتقل و با کشتی از کشور اخراج شد. محمدرضا نتوانست پدر را به ایران بازگرداند....»
قانون جنگل
مریم عاقلی: «ترامپ بعد از ربودن رئیسجمهور قانونی ونزوئلا رؤسایجمهور کوبا و کلمبیا رو هم تهدید به سرنوشت مشابه کرده! این در حالی که نتانياهو با حکم دادگاه لاهه باید تا الان صدبار بازداشت میشد؛ اما چون قانون جنگلِ آمریکایی در جهان اجرا میشه آب از آب تکون نمیخوره.»
مرگ قوانین بینالمللی
نوید مستفیضی: «مرگ قوانین بینالمللی اونجاست که نتانیاهو قاتل بیش از ۶۰هزار فلسطینی و ۱۲۰۰ ایرانی و با محکومیت دادگاه لاهه بازداشت نمیشه ولی مادورو رئیسجمهور قانونی ونزوئلا بهخاطر تجارت نفت بدون دلار، دزدیده میشه و صدایی از کسی درنمیاد».
تناقضات سازمان ملل
علی: «اگر «چین»، رئیسجمهور تایوان و «روسیه» رئیسجمهور اوکراین را «ربایش» و «بازداشت» میکرد، واکنش «سازمان ملل» و «آمریکا» چه بود؟!»
سفیدشویی جنایت آمریکا
سیداحسان حسینی: «سقوط مادورو ربطی به کمونیسم ندارد؛ او هم پشتوانه مردمی داشت و هم کشورش را از ابرتورم ۳۴۵هزار درصدی به تورم ۲۵درصدی رساند. آمریکا وقتی دید تحریم نفتی دیگر اثری ندارد، ناچار به اقدام نظامی شد. میخواهند با کلیدواژه کمونیسم، جنایت تحریمی و جنگی آمریکا را سفیدشویی کنند.»