اعزام 5 شمشیرباز به جامهای جهانی اپه و فلوره
با تصمیم فدراسیون شمشیربازی، پنج ورزشکار به جامهای جهانی اپه و فلوره در امارات و فرانسه اعزام میشوند.
جام جهانی اپه از 18 تا 20 دی ماه در دو بخش انفرادی و تیمی در فجیره امارات برگزار میشود. با تصمیم فدراسیون شمشیربازی 4 شمشیرباز در این رقابت حضور خواهند داشت. بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی و محمد رحیمی نفرات اعزامی به این رقابت خواهند بود. میانگین سنی تیم اعزام کشورمان به این مسابقات حدود 29 سال است، در حالی که بسیاری از تیمها با ترکیبی از جوانان خود عازم این رقابت میشوند. همچنین جام جهانی فلوره نیز 19 دی ماه در پاریس فرانسه برگزار میشود که ایران در این مسابقات یک نماینده در بخش آقایان خواهد داشت و ماهان میرزایی تنها شمشیرباز کشورمان در فرانسه خواهد بود.
همچنین مسابقات گرندپری سابر تونس از 19 تا 21 دی ماه برگزار میشود و تیم ایران با سه نماینده در این رقابت حضور خواهد داشت. رقابتهای گرندپری در بخش انفرادی برگزار میشود و نتایج آن در رنکینگ سابریستها تاثیر دارد. علی پاکدامن، نیما زاهدی و احمدرضا شهمیری نفرات اعزامی به سومین رقابت فصل جدید رقابتهای شمشیربازی در تونس هستند.