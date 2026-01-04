سرویس ورزشی-

کشتی‌گیران فرنگی و آزاد برای ارزیابی آمادگی پیش از مسابقات قهرمانی آسیایی به تورنمنت رنکینگ کرواسی اعزام می‌شوند.

رقابت‌های رنکینگ کرواسی که مرحله دوم چرخه انتخابی تیم ملی محسوب می‌شود روزهای ۱۵ تا ۱۹ بهمن ماه در شهر زاگرب برگزار می‌شود. این تورنمنت در برنامه‌های فنی فدراسیون برای انتخاب تیم اعزامی به قهرمانی آسیا است و به همین منظور کادر فنی تیم‌های ملی آزاد و فرنگی فهرست نفرات پیشنهادی خود را به فدراسیون ارائه دادند. برای حضور در مسابقات کرواسی، قهرمانان کشور حضور خواهند داشت تا پیش از مسابقات آسیایی محک بخورند و به همین خاطر به احتمال زیاد در مسابقات رنکینگ کرواسی ۱۲ کشتی‌گیر آزاد و ۱۷ کشتی‌گیر فرنگی اعزام خواهند شد.

همچنین در دو وزن ۷۰ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد، طبق نتایج رقابت‌های قهرمانی کشور، فینالیست هر دو وزن به تورنمنت زاگرب اعزام خواهند شد. در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی به عنوان قهرمانی کشور رسید اما با نتیجه ۲- یک

سینا خلیلی را شکست داد. در این مسابقه دو کشتی‌گیر از نظر فنی تکنیکی نداشتند و به همین خاطر کادر فنی هم از آن‌ها راضی نبود. در وزن ۹۲ کیلوگرم هم ابوالفضل رحمانی اگرچه در مبارزه‌های اول خوب کار کرد اما در فینال با نتیجه ۷-۷ محمدمبین عظیمی را شکست داد. با توجه به اینکه مبین عظیمی در سایر کشتی‌های خود در مسابقات قهرمانی کشور عملکرد خوبی داشت و پیش از این هم در لیگ برتر دو بار امیرحسین فیروزپور، قهرمان جهان را شکست داده بود، به احتمال زیاد او هم همراه با ابوالفضل رحمانی به تورنمنت زاگرب اعزام خواهد شد.

اما رقابت‌های رنکینگ کرواسی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام یاشاردوغو و وهبی امره ترکیه روزهای ۱۸ لغایت ۲۱ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود و آزاد و فرنگی‌کاران ایرانی در آن به میدان می‌روند. حضور در جام یاریگین روسیه طی روزهای ۸ تا ۱۳ بهمن ماه نیز در دستور کار آزادکاران قرار داد و قرار است یک تیم نیز به این مسابقات اعزام شود. دومین مرحله رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی نیز روزهای ۶ لغایت ۱۰ اسفندماه در شهر تیرانا کشور آلبانی برگزار می‌شود و این مسابقات نیز جزئی از چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی خواهد بود. کادر فنی تیم ملی در تورنمنت دوم رنکینگ قصد دارد از قهرمانان جهانی که از حضور در مسابقات کشوری معاف بودند هم استفاده کند و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

پس از این مسابقات تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به‌عنوان مسابقات رنکینگ قاره‌ای محسوب می‌شود، شرکت خواهند کرد. این مسابقات روزهای ۱۷ لغایت ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد.

یزدانی از چه زمانی روی تشک می‌رود؟!

حالا مهم‌ترین پرسش اهالی کشتی درخصوص حسن یزدانی است و اینکه دارنده 10 مدال المپیک و جهان از چه زمانی وارد چرخه انتخابی تیم ملی می‌شود؟! حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک در سال 2026 در وزن 97 کیلوگرم وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد خواهد شد. یزدانی که بعد از نقره المپیک در سال 2024 به دلیل جراحی کتف مسابقات بین‌المللی سال گذشته را از دست داده بود، امسال در وزن 97 کیلوگرم در حالی که برای استقلال کشتی گرفت، به تشک بازگشت.

این آزادکار کشورمان از مرحله اول چرخه انتخابی یعنی مسابقات قهرمانی کشور معاف بود اما برای ورود به چرخه باید در یک تورنمنت بین‌المللی روی تشک برود. کادر فنی تا پایان امسال چند تورنمنت را برای کشتی‌گیران در نظر گرفته اما در مورد اینکه وی در کدام تورنمنت روی تشک خواهد رفت، هنوز تصمیم نهائی گرفته نشده است. امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال نقره جهان در وزن 97 کیلوگرم از مدعیان اصلی این وزن است و در صورت رویارویی این دو در مرحله پایانی انتخابی، آذرپیرا به یک برد و حسن یزدانی به 2 برد نیاز دارد.

اعلام چرخه تیم ملی در اواسط آذرماه

چرخه انتخابی کشتی برای سال 2026 اواسط آذرماه امسال اعلام شد. چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان، زیر ۲۳ سال جهان و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ میلادی تنظیم شده است.

طبق اعلام فدراسیون کشتی، عدم حضور در مراحل چرخه و اردوهای آماده‌سازی به منزله حذف از آن است. همچنین در راستای تحقق منافع ملی حضور تمامی نفرات مد نظر کادر فنی (حتی کسانی که ملی‌پوش نشده‌اند) در اردوها، تورنمنت‌ها و برنامه‌های تیم ملی الزامی است و در صورت عدم رعایت، محرومیت‌های تنبیهی تا پایان سال فنی در پی خواهد داشت.

همچنین مدال‌آوران رقابت‌های قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، دارندگان مدال طلا بازی‌های کشورهای اسلامی منوط به حضور در اردوها و مسابقات مدنظر کادر فنی، مجوز حضور در مرحله نهائی را دارند و حسن یزدانی به واسطه کارنامه درخشان و عمل جراحی شانه از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف و پس از مسابقات قهرمانی کشور با نظر کادر فنی و تأیید فدراسیون وارد چرخه شدند.

همچنین مدال‌آوران مسابقات جهانی کرواسی برای ملی‌پوش شدن در رقابت‌های جهانی بحرین به یک پیروزی و رقبای آنها به ۲ پیروزی نیاز دارند. در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی، کادر فنی و موافقت فدراسیون امکان ادامه کار در چرخه وجود دارد.