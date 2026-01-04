شهید کاظم بالدی، سال ۱۳۴۱ در روستای مدینات در ۳۵ کیلومتری جاده‌ اهواز به ماهشهر چشم به جهان گشود. چند ماه بعد از تولدش، خانواده‌ او به روستای لویمی اهواز نقل مکان کردند. سال ۱۳۵۵ با ساکن شدن در منطقه‌ کوت عبدالله و محله‌ کوی شهید چمران، در دبیرستان منوچهری مشغول تحصیل شد. از برنامه‌های ثابت شهید، سرکشی به خانواده‌های مستمند محله بود. همزمان با تحصیل، کار هم می‌کرد و مطالعه‌ آزاد داشت و در زمینه‌های ادبیات عرب و انگلیسی هم مطالعات مستمری انجام می‌داد. به ورزش به‌ویژه فوتبال نیز علاقه داشت. اهل تهذیب و خودسازی بود؛ در محله حسن‌شهرت داشت و این اخلاقیات او را در فامیل و محله متمایز کرده بود، ‌طور‌ی‌که بعد از شهادت کاظم، خانواده‌های زیادی که صاحب پسر شدند، فرزند خود را کاظم نام‌گذاری کردند. پس از اتمام دوره‌ دبیرستان، کاظم وارد حوزه‌ علمیه شد. با آغاز جنگ تحمیلی در قالب گردان کربلا در دفاع مقدس شرکت کرد و سال ۱۳۶۳ به عضویت سپاه پاسداران درآمد. سال ۱۳۶۷ کاظم بالدی عضو گردان دریایی طارق شده بود که خرداد همان سال گردان را برای زیارت ثامن‌الحجج(ع) به مشهد بردند. پس از بازگشت از زیارت برای آخرین بار به جبهه اعزام شد. شهید کاظم بالدی در سن ۲۶ سالگی در جزیره‌ مجنون به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در قطعه‌ دو گلزار شهدای اهواز، ردیف ۲۲، مزار ۲۹ در جوار سردار شهید حمید رمضانی آرام گرفت.