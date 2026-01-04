بازار خودرو در رکود است

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با وجود کاهش قیمت ارز در بازار آزاد طی روزهای اخیر، قیمت خودرو هنوز عقب‌نشینی نکرده و بازار در حالت رکودی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بازار خودرو طی هفته‌های اخیر و در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قیمتی رو‌به‌رو شد و با وجود عقب‌نشینی جزئی قیمت ارز در بازار آزاد اما همچنان نرخ قیمت خودرو در بازار افزایشی است. طبق برخی گزارش‌ها به علت احتمال افزایشی بودن قیمت خودرو بسیاری از معاملات انجام نمی‌شود که بیشتر به علت عدم تمایل فروشندگان در بازار است.

در این رابطه «اسد کرمی»؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در توضیح وضعیت بازار خودرو گفت: زمانی که ارز در بازار آزاد روند افزایشی خود را آغاز کرد، متاسفانه خودرو با شدت بیشتری شاهد افزایش قیمت بود که هم در خودروهای داخلی و هم در خودروهای وارداتی و مونتاژی، افزایش قیمت‌ها رخ داد.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو در بازار به صورت حبابی بالا رفته به طوریکه یک خودرو ایرانی مانند پژو ۲۰۷ که در ماه گذشته در محدوده یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، امروز در بازار با قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود که بیانگر افزایش نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو از زمان افزایش نرخ ارز است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: تجربه نشان می‌دهد هر زمانی که یک خودرو در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده باشد، در نهایت حدود ۱۰۰ میلیون تومان عقب‌نشینی می‌‍‌کند که در نهایت بیانگر روند افزایشی قیمت‌هاست.

کرمی تصریح کرد: اگر روند تولید خودرو تسهیل و خودروها در بازار عرضه می‌شد بی‌شک با این روند افزایش قیمت رو‌به‌رو نبودیم؛ اما متاسفانه این اتفاق محقق نشد.

او افزود: طی هفته‌های اخیر نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد در بازار خودرو از خودورهای داخلی تا خارجی افزایش قیمت رخ داده است؛ به طوریکه از زمان افزایش قیمت‌ها تا امروز در خودروهای داخلی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت رخ داده و در خودروهای خارجی و وارداتی نیز در قیمت‌هایی پنج میلیارد تومان با افزایش یک میلیارد تومانی به شش میلیارد تومان رسیده است.

سردرگمی بازار خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: این در حالی است با توجه به کاهش قیمت دلار و ارز در بازار آزاد اما قیمت خودرو عقب‌نشینی نکرده و معاملات در بازار بسیار رکودی است و بازار در حالت سردرگمی به سر می‌برد.

کرمی افزود: وضعیت بازار نشان می‌دهد که نه فروشنده‌ای تمایل به فروش دارد و نه خریداری در بازار وجود دارد. متاسفانه بازار خرید و فروش خودرو کاملا رکودی شده و به علت افزایش قیمت‌ها از هر ۱۰ قرارداد معامله شاید حدودی ۹ قرارداد لغو می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به زمزمه‌های مطرح شده درباره

تک نرخی شدن ارز، در صورت تحقق این موضوع ممکن است حتی تا یک ماه زمان لازم باشد تا بازار بتواند قیمت‌ها و نرخ‌های جدید را به دست آورد. حتی اگر قیمت ارز تعدیل شود چند هفته طول می‌کشد که تا بازار خودرو خود را با قیمت تعدیل شده ارز

تطبیق دهد.