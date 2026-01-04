همتی با حضور در دانشگاه به سؤالات نخبگان پاسخ بدهد
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامهای به رئیس بانک مرکزی نوشت: با حضور در دانشگاه و پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، دغدغه بدنه نخبگانی جامعه را رفع کنید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور، در نامهای به همتی، رئیس بانک مرکزی درخصوص سیاستهای اتخاذ شده پولی دعوت کرد که در فضای دانشگاه حضور پیدا کرده و پاسخگوی سؤالات و دغدغه نخبگان جامعه باشد.
در بخشی از این نامه آمده است: در شرایطی که کشور درگیر یک نبرد تمامعیار اقتصادی است و بنا بر تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، «ثبات پولی» و «کارآمدی نظام بانکی» بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد مقاومتی شناخته میشوند، انتظار میرود بانک مرکزی نهتنها نقش تنظیمگر منفعل، بلکه جایگاه راهبر فعال حکمرانی پولی کشور را ایفا نماید.
در این نامه افزوده شده است: جنابعالی بارها در مواضع رسمی خود، از لزوم کنترل انتظارات تورمی، مهار خلق نقدینگی بیضابطه و بازگشت اقتدار بانک مرکزی سخن گفتهاید.
لکن، بررسی تاریخ و تجربه عملکرد مدیریتی جنابتان در میدان عمل، نشاندهنده شکافی نگرانکننده میان این گزارههای بیان شده در هر دوره از مسئولیت و واقعیتهای عملی به اجرا درآمده توسط جنابتان در ساحت اقتصاد کشور
داشته است.
روزگار قحط الرجال
در نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور آمده است: حال که دست قضای روزگار در کنار تلقی اشتباه دولت مبنی بر قحطی رجال جوان، پر انگیزه و کارآمد برای اداره این مسئولیت مهم شما را مجدداً به صندلی بانک مرکزی برگردانده، با توجه به رسالت دانشجویی خود نسبت به پیگیری منافع اصیل نظام و مردم، لازم است در ابتدای مسیر، ضمن طرح مقدمات، با طرح پرسشهای کارشناسانه زیر، برنامه عملیاتی جنابعالی برای به سامان بخشیدن بانک مرکزی را استحضار یابیم؛ چرا که دوران مدیریت بر مبنای آزمون و خطا به سر آمده و کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات عالمانه و قابل اجرا در جهت منافع مردم است.
در این نامه افزوده شده است: آقای دکتر همتی! در سالهای گذشته با وجود تأکید مکرر رؤسای ادوار مختلف، بر مدیریت علمی بازار ارز، تاکنون نقشه راه جامع، زمانبندیشده و دارای شاخصهای ارزیابی مشخص برای کنترل نوسانات ارزی در افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بهصورت عمومی ارائه نگردیده است. سیاستگذاری فاقد نقشه راه، عملاً به واکنشهای به ظاهر موفق، اما مقطعی در کوتاه مدت و نتایج پرهزینه برای اقتصاد کشور در بلندمدت منجر شده است.
به عبارتی عدم شفافیت در منطق تخصیص منابع ارزی، نهتنها موجب اخلال در تولید و تجارت مولد شده، بلکه بستری برای بروز رانت، بیانضباطی و انحراف منابع محدود کشور به سمت اهداف غیرمنطبق با اولویتهای اساسی کشور فراهم
آورده است.
این در حالی است که انتظار میرود بانک مرکزی با کمک سایر دستگاههای ذیصلاح در تصمیمگیریهای ارزی کشور، اقدام به طراحی یک نقشه جامع ارزی مبتنی بر الزامات ساختاری اقتصاد ایران نماید. گسترش ترازنامه بانکها، رشد افسارگسیخته نقدینگی و تداوم رفتارهای پرریسک در برخی بانکهای خصوصی، نشان میدهد ابزارهای نظارتی بانک مرکزی یا بهطور کامل بهکار گرفته نمیشوند یا فاقد اثرگذاری ساختاری لازماند.
ضرورت فعالسازی کانالهای پرداخت رسمی
در نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور آمده است: آقای دکتر! در شرایطی که تأمین مسکن، معیشت خانوارها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای ازدواج جوانان به بحران جدی بدل شده است، نظام بانکی همچنان درگیر بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد خود است.
برای مثال، در یک مورد، انفعال در کنشهای تنظیمگرایانه بانک مرکزی در موضوعاتی، چون وام ازدواج و فرزندآوری ـ که نقشی اساسی در تحقق سیاست حیاتی جوانی جمعیت دارد ـ عملاً به افزایش صفهای انتظار در سالهای گذشته منجر شده است. انتظار میرود بانک مرکزی با اعمال سیاستهای الزامآور، مسیر اعتبارات را به سمت پاسخ به نیازهای واقعی مردم و تقویت ساختار تولید در کشور هدایت نماید.
در این نامه افزوده شده است: از طرفی دیگر در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه قرار گرفته است، عدم فعالسازی مؤثر کانالهای پرداخت رسمی با کشورهای همسو و شرکای تجاری، فشار مضاعفی بر تجارت خارجی و اقتصاد ملی وارد کرده است. این حوزه، مستلزم برنامهریزی فعال و نه صرفاً واکنش به محدودیتهاست.
در نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور آمده است: با توجه به موارد فوق، پرسشهای اساسی و روشنی مطرح است که انتظار میرود جنابعالی بهصورت شفاف به آنها پاسخ دهید.
دانشگاه به عنوان اصلیترین پایگاه برای پرداختن به مسائل اساسی کشور، کانون تعمق و مطالبهگری محسوب میشود؛ لذا بسیج دانشجویی، با تکیه بر رسالت ذاتی خود، رسماً از جنابعالی دعوت به عمل میآورد تا با حضور در فضای دانشگاه و پاسخگویی مستدل، عملیاتی و کارشناسانه به سؤالات مطرح شده، دغدغه بدنه نخبگانی جامعه را رفع کرده و همراهی بدنه دانشجویی را در ادامه مسیر با خود داشته باشید.