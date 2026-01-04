تولیدات جدید در سینمای دفاع مقدس

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در ادامه فعالیت‌های تولیدی خود، چندین پروژه سینمایی را در مراحل مختلف ساخت و آماده‌سازی در دست اجرا دارد و احتمال حضور تعدادی از این آثار در جشنواره فیلم فجر امسال وجود دارد.

جواد تمدنی مدیر روابط عمومی و رسانه ‌این انجمن با اشاره به همکاری با کنگره شهدای استان‌ها، از تولید آثاری در حوزه سینمای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خبر داد و یادآور شد: سال گذشته دو فیلم «پیشمرگ» و «شمال از جنوب غربی» با کسب چهار سیمرغ بلورین، کارنامه موفقی برای سینمای ارزشی رقم زدند.

وی همچنین از در دست تولید بودن دو فیلم سینمایی «مارون» و «جانشین» با محوریت زندگی شهیدان هدایت‌الله طیب و حسین املاکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این آثار نیز در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآیند.

به گفته تمدنی، برنامه‌ریزی برای تولید آثار دیگر و تداوم حمایت از سینمای دفاع مقدس ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پایان، این جشنواره را یکی از برنامه‌های کلان انجمن دانست و تأکید کرد تمرکز بر کیفیت و میدان دادن به نسل جدید فیلمسازان، از رویکردهای اصلی این رویداد در دوره‌های آینده خواهد بود.