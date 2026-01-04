فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
در دیدار رئیس رسانه ملی با رهبر شیعیان بحرین چه گذشت؟

رئیس رسانه ملی در سفر اخیرش به استان قم با رهبر شیعیان بحرین دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش روابط ‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در دیدار با شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، درباره جایگاه رسانه در تبیین حقایق، نقش رسانه‌های جریان‌ساز در حمایت از گفتمان مقاومت و ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ای در مقابله با جنگ روایت‌ها تبادل نظر کرد.
در این گفت‌وگو، بر اهمیت رسالت رسانه در پاسداشت هویت اسلامی، انعکاس مظلومیت ملت‌های تحت ستم و نقش آگاهی‌بخش رسانه‌ها در تقویت وحدت امت اسلامی تأکید شد.

