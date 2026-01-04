فارسی | العربي | English
سه روز همدلی و حضور پرشور مردم در گلزار شهدای کرمان

گلزار شهدای کرمان و مسیرهای منتهی به آن، در سه روز نخست «هفته مقاومت» و همزمان با ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، صحنه حضور گسترده مردم و ارادتمندان شهدا بود. خیل زائران با قدم‌هایی آمیخته به عشق و همدلی، از دل شهر تا گلزار شهدا مسیر وصال را پیمودند.
این آیین‌ها که اوج آن در برنامه ویژه ساعت ۱:۲۰ و همزمان با لحظه شهادت سرداران مقاومت رقم خورد، جلوه‌ای از شور و شعور مردمی را به نمایش گذاشت که همچنان با آرمان‌های شهدا و مدافعان وطن عهدی دوباره می‌بندند. تصاویر منتشر شده از این روزها، روایتگر فضای معنوی، ایثار و وفاداری مردم کرمان به قهرمانان ملی است.
ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی امسال با سالروز میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) مقارن شد و همین تقارن، رنگ و بویی علوی به برنامه‌ها بخشید؛ آیین‌هایی که بار دیگر کرمان را به‌عنوان پایتخت مقاومت جهان اسلام در کانون توجه قرار داد.

