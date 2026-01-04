برخی از سلبریتی‌ها که علی‌رغم شهرت اما سواد رسانه‌ای بسیار پایینی دارند، تصویر جعلی و ساختگی از حوادث اخیر بازار را بازنشر کردند!

براساس گزارش مشرق، در ناآرامی‌های اخیر بازار، بازنشر هماهنگ تصاویر جعلی و دستکاری‌شده در شبکه‌های اجتماعی توسط گروهی از سلبریتی‌ها، مطالبات صنفی را به حاشیه برد و با تشدید هیجان، بستر ناآرامی‌های سازمان‌یافته را فراهم کرد. نمونه شاخص، تبدیل یک تصویر بی‌کیفیت از معترضی نشسته مقابل نیروهای امنیتی به «نماد» مجازی بود که پس از بازسازی با هوش مصنوعی، به‌صورت همزمان و گسترده توسط شبکه‌ای از چهره‌ها بازنشر شد؛ اقدامی که همزمانی معناداری با توئیت اکانت فارسی‌زبان مرتبط با رژیم صهیونیستی داشت.

این موج، دوگانگی رفتاری برخی چهره‌ها را برجسته کرد؛ از سلبریتی‌های خارج‌نشین تا افراد فعال در اکوسیستم رسمی سینما، صداوسیما و شبکه نمایش خانگی که با وجود بهره‌مندی از حمایت‌ها و همکاری‌های نهادی، در بزنگاه‌های اجتماعی به نمادسازی تقابلی دست زدند. نمونه‌ها شامل هومن سیدی (با وجود برخورداری از پشتیبانی پلیس در پروژه «وحشی»)، شاهد احمدلو (بهره‌مند از تبلیغات گسترده رسانه‌ای)، کیوان کثیریان و علی‌ضیا (با مصونیت رسانه‌ای و رفتارهای دوگانه) است.

در این هماهنگی، نام‌هایی چون نوید محمدزاده، زیبا کرمعلی، مهناز افشار، سحر دولتشاهی، نیکی کریمی، هنگامه قاضیانی، برزو ارجمند، ارسطو خوش‌رزم،‌پرستو صالحی، مریم معصومی، اشکان خطیبی، هومن سیدی، فرزاد موتمن، امیرحسین فتحی، مهدی یراحی، پوریا شکیبایی، تینا پاکروان، عباس غزالی، مجتبی پیرزاده، محسن تنابنده دیده می‌شود. جمع‌بندی شواهد نشان می‌دهد هدف این سناریوی رسانه‌ای، نه حمایت از مطالبات صنفی، بلکه تخریب نمادهای امنیتی، تعمیق شکاف اجتماعی و هدایت اعتراضات به سمت آشوب بوده است.

در پایان، نقش ساترا و نهادهای ناظر در برابر این الگو محل پرسش جدی است. اجرای نظارت پیشگیرانه، شفاف‌سازی و غربالگری محتوایی و مالی سلبریتی‌ها پس از بحران‌ها، برای جلوگیری از تبدیل شبکه نمایش خانگی به بازوی عملیات رسانه‌ای جریان‌های معاند، ضرورتی فوری ارزیابی می‌شود.