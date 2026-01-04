فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۹۵
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
نایب‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی:

دشمن با بزرگ‌نمایی مشکلات، به دنبال تضعیف اعتماد عمومی است

همدان- خبرنگار کیهان:
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بزرگ‌ترین آسیب را انتشار اخبار نا‌امید‌کننده دانست و گفت: دشمن با بزرگ‌نمایی مشکلات، تلاش می‌کند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی بر شفافیت در بیان واقعیت‌ها تاکید کرد و افزود: مسئولان باید مردم را در جریان اخبار درست و واقعیت‌های کشور قرار دهند. مردم حق دارند بدانند چه می‌گذرد. شفافیت موجب افزایش اعتماد و رضایت عمومی می‌شود.
وی رضایت عمومی را مهم‌ترین اولویت مسئولان اجرائی دانست و گفت: مدیران باید تمام سعی خود را برای حل مشکلات معیشتی، اقتصادی، کشاورزی و بانکی مردم انجام دهند تا اعتماد و امید در جامعه تقویت شود.
 حاجی بابایی با تأکید بر نقش بی‌بدیل حضور مردم در حفظ اقتدار، امنیت و سرمایه اجتماعی نظام اظهار کرد: مسئولان باید زمینه حضور گسترده مردم را در دهه مبارک فجر امسال فراهم کنند.
وی با بیان اینکه هیچ موضوعی برای ما از رضایت مردم مهم‌تر نیست، خاطرنشان کرد: موضوع اصلی دهه فجر، حضور گسترده مردم است؛ چراکه در حفظ نظام جمهوری اسلامی، حرف اول و آخر را حضور مردم می‌زند.
نایب‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط بین‌المللی کشور افزود: امروز در سطح جهانی، هر کشوری که از پشتوانه اجتماعی و سرمایه مردمی بیشتری برخوردار باشد، از اقتدار، امنیت و استحکام بیشتری نیز بهره‌مند است.
حاجی بابایی از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بزرگ استانی خبر داد و گفت: پیشنهاد ما تشکیل اجتماع عظیم در مرکز استان همدان با حضور ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، مدیران اجرائی، فعالان کارگری، اصناف، کشاورزان، کارمندان، روحانیت و همه اقشار تأثیرگذار جامعه است تا هم‌اندیشی و هم‌افزایی واقعی شکل بگیرد.
حاجی‌بابایی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمنان علیه ایران گفت: امروز جنگ اقتصادی و جنگ خبری به هم گره خورده‌اند و در بسیاری مواقع، جنگ خبری نقش محوری دارد.
وی با تفکیک معترض از اغتشاشگر، گفت: مردم حق اعتراض و مطرح کردن مطالبات خود را دارند البته اعتراض با تخریب تفاوت دارد.

