او یک افسانه زنده است
«... قاسم سلیمانی نقشی معادل رئیس سازمان سیا و رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده و رئیس فرماندهی مشترک عملیات ویژه و فرستاده ویژه منطقهای را داشت... همین یک نفر معادل همه آنها بود...»1
این جملات ژنرال دیوید پترائوس (فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رئیس سابق سازمان سیا) پس از ترور و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود که ضمن تحسین فوقالعاده از سردار شهید، او را به لحاظ نظامی با 4 فرمانده نظامی و امنیتی اصلی ایالات متحده برابر دانست و به ایران حق داد که اگر میخواست، ترور سردار شهیدش را تلافی کند، از دیدگاه فرمانده ارشد آمریکایی برای انتقامی معادل آن، بایستی حداقل 4 تن از فرماندهان اصلی نظامی/امنیتی آمریکایی را مجازات میکرد.
یک جنگجوی بسیار دلیر
یکی از نکات بارز و استثنایی شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی، اعتراف دشمنانش به بیبدیل بودن و درایت و هوش و قدرت فرماندهی او بود. از جمله اعترافات مقامات اسرائیلی به عنوان دشمنان درجه اول ملت ایران و انقلاب اسلامی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که اینچنین در یک فیلم مستند تلویزیونی این رژیم ثبت شده است:
«... سلیمانی کسی است که سالها ما را تحت نظر داشته و در مقابل چشمانمان شاهد پیشرفتش بودیم، در خیلی از نقاط دنیا برایمان باعث دردسرهای زیادی بوده. او یک روستایی و پسر یک خانواده فقیر است، او فردی است که خیلی به مردم دل بسته، از یک خانواده فقیر آمده، از [روستایشان] به عنوان پسری جوان خارج شد و به کرمان برای کار رفت. او از رژیم شاهنشاهی بسیار بسیار متنفر بود... در نیمه دوم از دهه بیست سالگیاش او فرمانده لشکر بود، از درجات پایینتر رشد پیدا کرد، او یک جنگجوی بسیار دلیر به شمار میآید، او به عنوان یک جنگجو در جنگ ایران - عراق مورد تحسین بوده...
تا اوایل دهه 2000 او شخصی ناشناخته بود، واضح بود که فردی در سایه بود که شکوفا شد و به مقامی بالا رسید، اما مشخص نبود که او چه کسی است، اولین باری که سلیمانی به عنوان یک قهرمان ملی پدیدار شد، بعد از این بود که کنگره آمریکا مباحثاتی برگزار کرد و یک عضو کنگره پیشنهاد ترور سلیمانی را مطرح کرد، بعد از آن صدها ایرانی کمپینهای شبکههای اجتماعی حمایت از سلیمانی راه انداختند... قاسم سلیمانی حتی در جنبه سیاسی هم قوی است، او از رئیسجمهور ایرانیها قویتر است، در حالی که اصلا به این مقام نیازی ندارد. او مرد عمل، نفوذ و اجرا است و نمیشود از او چشمپوشی کرد...»2
با شجاعت و جسارتی مثالزدنی
در فیلم مستند دیگری که در سال 2017 از کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش شد و به ابعاد مختلف زندگی و فعالیتهای سردار شهید پرداخته بود، عوامل دیگری از این رژیم به ویژگیهای فرمانده رشید سپاه قدس اعتراف نمودند. حییم تومر، رئیسسابق اداره روابط خارجی موساد (تول) در این مستند گفت:
«... او (سلیمانی) فرمانده نیروهای ویژه ایران است. هم پیامهای رهبر ایران را به طرف مقابل تفهیم میکند و هم مذاکرات سیاسی را مدیریت مینماید. قاسم سلیمانی مردی است بسیار با درایت و قابل که در آنِ واحد چندین مسئولیت برعهده دارد و همه آنها را بسیار موفقیتآمیز مدیریت میکند...»
گوینده همین مستند در ادامه اظهار داشت:
«... او در میان نیروهایش، بیشتر از یک فرمانده است. او یک افسانه زنده است...»
سرهنگ بازنشسته دکتر شائول شای، رئیس«مؤسسه سیاست و استراتژی هرتصلیا» نیز فرماندهی سردار سلیمانی را چنین توضیح داد:
«... او فرماندهای نیست که در دفترش در تهران بنشیند و از آنجا عملیات را مدیریت کند، به خط مقدم نبرد میآید و در همه جا با نیروهایش، همراه و یکی است. میگویند او هرگز جلیقه ضدگلوله نمیپوشد، همواره در معرض دید است و شجاعت و جسارتش را همه مشاهده میکنند...»
سرهنگ دوم بازنشسته میخایل ساگال، رئیس سابق میز ایران در امان(سرویس اطلاعات نظامی) از خصوصیات انسانی سردار نقل کرد:
«... با وجودی که او به عنوان یک جنگجو و یک آدم سرسخت تصور میشود اما به مراسم عزاداری و تشییع جنازه یارانش میرود و اشک میریزد. و یکی از مشخصههای منحصر به فردش این است که ارتباط گستردهای با خانواده شهدا و جانبازان دارد...»
در حال عمل به تکلیف بود
البته تنها دشمنان تاریخی این ملت و سرزمین نبودند که اینچنین به تحسین و تجلیل از سرداری رشید، سربازی با ایمان و مردی همیشه در میدان به نام حاج قاسم سلیمانی زبان گشودند، بلکه نیت پاک و اخلاص عمل و عزتی که خداوند به این سردار والامقام تاریخ ایران زمین و اسلام بخشید، دنیایی را در برابرش وادار به خضوع کرد، در حالی که او خود خاضع و خاشع در برابر ذات حق تعالی بود.
برای دریافت حیرت یک جهان در برابر سردار شهید سلیمانی، به برخی اظهارنظرهای شخصیتهای دیگر سرزمینها و کشورها اعم از سیاستمدار و کارشناس سیاسی و مورخ و... مرور میکنیم که به قول مولوی: «خوشتر آن باشد که سر ّدلبران.... گفته آید در حدیث دیگران»
در سال 2018، تلویزیون بیبیسی (رسانه سلطنتی بریتانیا) فیلم مستندی درباره سردار حاج قاسم سلیمانی تولید کرد که در بخشی از آن یکی از فرماندهان آمریکایی در عراق، خصوصیات سردار را اینچنین تشریح نمود:
«... او یک مرد خیلی مرتب و منظم، مردی توانا که فرماندهی عمیقا در او مشخص است، یک حرفهای به نظر میآید. چگونه یک سرباز جوان که 25 سال دارد و بدون لباس ضدگلوله در یک گروه شبه نظامی میجنگد، میتواند تلاشش را مضاعف نکند، وقتی فرمانده گروه همسن پدربزرگ اوست و زیر شلیک رگبار گلولهها با یک پیراهن در میدان نبرد حضور داشته است؟ این یک پیام الهامآمیز دارد که این مرد (سلیمانی) شجاع است و باید از او پیروی کنند. عمیقا معتقدم یک احساسی برای شخصیتی مثل او وجود دارد که او به دنبال تقدیر خودش است و اگر کشته بشود، کشته شده. آنها یک نگاه متفاوتی به این موضوع دارند. اینکه در حال انجام یک ماموریت و تکلیف هستند...»3
نشریه نیوزویک (Newsweek) در 5 دسامبر 2014 از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان کسی یاد کرد که رهبران نظامی او را فرماندهی عالی و استراتژیک میدانند. این مجله در کنار تصویر بزرگی از سردار شهید که بر روی جلد خود چاپ کرده بود، نوشت:
«او در ابتدا با آمریکا جنگید و حالا او داعش را نابود کرده است».
نیوزویک در گزارش خود ادامه داده بود:
«... دکتر موفق الربیعی، عضو پارلمان عراق و مشاور سابق امنیت ملی در این خصوص میگوید: «چه کسی بود که تنها سه روز پس از سقوط موصل به کمک عراقیها شتافت؟ قطعاً آمریکاییها نبودند. آنها تازه سه ماه بعد اقدام به حملات هوائی کردند آن هم زمانی که شهروندان خودشان سر بریده شدند. این در حالی بود که ایرانیها ظرف یک روز به تقاضاهای دولت مرکزی عراق و همچنین دولت منطقهای کردستان پاسخ دادند»4
اما کارشناس انستیتو سلطنتی بریتانیا در گفتوگو با مستند برنامه «چشمانداز نو» در بیبیسی درباره سردار شهید گفت:
«... یک شخصیت توانمند، جذاب، با مهارت... سربازان و سیاستمداران وقتی اسم او برده میشود، رنگشان میپرد... قدرت او از جایی میآید که مستقیما با واحدها در ارتباط است. او ترسی ندارد که به عراق و سوریه سفر کند و با سیاستمداران عراقی دیدار داشته باشد که به شدت در فضای سیاسی و نظامی تاثیرگذار است...»5
آزادیخواهان جهان ترور او را محکوم کردند
پس از ترور ناجوانمردانه و شهادت مظلومانه سردار شهید، تحسینها و تجلیلها افزایش یافت و بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان مستقل سیاسی از ویژگیهای سردار شهید نوشتند و به محکوم ساختن دولتهای تروریست همچون آمریکا و اسرائیل پرداختند. از جمله:
استیون کینزر، نویسنده معروف نیویورکتایمز، استاد روابط بینالملل دانشگاه بوستون و مؤلف کتاب مشهور «همه مردان شاه»، در بخشی از مصاحبهای که درباره نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم جهنمی داعش انجام داد، گفت:
«... ژنرال سلیمانی قاتل شماره یک داعش در جهان بود. هیچکس در جهان بیشتر از او از تروریستهای داعش نکشته بود و اگر ما (آمریکاییها) واقعا خواهان نابودی داعش بودیم، او میتوانست یک باور برای ما باشد. ولی ما نمیخواهیم هیچ کاری برای ثبات این نظامها در خاورمیانه انجام دهیم، مگر آنکه مطمئن شویم این نظامها نوکر ما هستند. ما (آمریکاییها) میخواهیم که ایران را خرد کنیم و به ایجاد ثبات در محیطی که دولت کنونی بر سر کار است، هیچ علاقهای نداریم.
(سردار) سلیمانی هیچگاه هیچکس را در این کشور تهدید نکرده بود. او هرگز عملیاتی را علیه ما انجام نداده بود و یا تهدید نکرده بود که میخواهد عملیاتی را علیه ما در این کشور انجام دهد. او تهدیدی برای من و تو نبود! او تنها برای نیروهای نظامی آمریکا که پیرامون کشورش بودند، تهدید بود...»
لوییس فراخان رهبر مسلمانان آمریکا نیز پس از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، طی سخنانی ارتش آمریکا را اشغالگر و سردار سلیمانی را برادر و یاور مردم سرزمینهای اشغال شده نامید. او گفت:
«... رئیسجمهور ترامپ گفت که قاسم (سلیمانی) تعداد زیادی از آمریکاییها را کشته است... این آدمهایی که ترامپ میگوید او (سلیمانی) کشته، کجا بودند؟ آیا آنها در نیویورک بودند؟ آیا آنها در کلرادو یا کلمبیا و یا فلوریدا بودند؟ پس آنها کجا بودند؟! آنها در عراق بودند. ما چه غلطی در عراق میکنیم؟ چه کسی از شما خواست که آنجا بروید؟ سربازان آمریکایی چند تن از عراقیها را کشتند؟ دهها هزار نفر... این مرد (قاسم سلیمانی) تروریست نبود. او با ارتش اشغالگری نبرد میکرد که سرزمین عراق را تصرف کرده بودند او به عنوان برادر عراقیها از ایران تلاش میکرد تا آنان را از شرّ یک ارتش اشغالگر خلاص کند...»
