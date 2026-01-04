دولت چهاردهم تمرکز خود را بر تکمیل پروژههای ریلی معطوف کرده است
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم اصلاح رویکردهای گذشته در اجرای طرحهای عمرانی کشور، اعلام کرد: پراکندگی منابع در پروژههای متعدد و کماثر پایان یافته و دولت چهاردهم تمرکز خود را بر تکمیل پروژههای ریلی اولویتدار، بهویژه کریدورهای شرق-غرب، شمال-جنوب و رینگ ریلی تهران و مناطق حومه معطوف کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در جلسه بررسی و ارزیابی پیشرفت پروژههای حملونقلی کشور که پیش از ظهر روز یکشنبه 14 دی 1404 برگزار شد بر اولویت بخشیدن به تسریع تکمیل کریدورهای
شرق- غرب و شمال- جنوب و نیز توسعه حملونقل عمومی استان تهران و مناطق حومه با تکیه بر مسیرهای ریلی تاکید کرد.
بررسی پیشبرد اجرای پروژه توسعه رینگ ریلی استان تهران و مناطق حومه، - شامل تقسیم جغرافیایی بخشهای مختلف پروژه، تعیین وظایف و انتخاب مسئول و مجری هر بخش و مشخص شدن چگونگی اجرای پروژه در هر بخش - و بررسی راهکارهای تامین مالی پروژههای اولویتدار ریلی کشور شامل مسیرهای کریدوری شرق-غرب و شمال-جنوب و رینگ ریلی استان تهران 2 دستور مطرح در این جلسه بودند.
رئیسجمهور در این نشست با تاکید بر اینکه اولویت دولت در بخش حملونقل و حتی نسبت به دیگر بخشهای عمرانی و زیرساختی، تکمیل هر چه سریعتر مسیرهای کریدوری شرق-غرب و
شمال-جنوب به اضافه رینگ ریلی تهران و حومه است، اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی نیز موظف شده تمرکز تخصیص منابع را (با منشأ داخلی یا خارجی و ارزی یا ریالی) به سوی این طرحها هدایت کند تا هر چه سریعتر تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار
گیرند.
پزشکیان افزود: دولت چهاردهم به دنبال آن است تا یکسری تابوهای ایجاد شده در عرصههای اجرائی و عمرانی را برطرف کند و یکی از مهمترین آنها رفع هر مانعی در مسیر تسهیل و تسریع تکمیل این پروژهها است.
رئیسجمهور با بیان اینکه وارث انبوهی از ناترازیهای متراکم در عرصههای مختلف هستیم که دیگر امکان تداوم آنها به هیچ شکلی وجود ندارد و باید رفع شوند، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای شدید مالی، به جای پراکندن منابع میان طرحهای متعددی که این حجم منابع کفاف تکمیل آنها را هم نمیدهد، تلاش داریم طرحهای دارای توجیه در اولویت تخصیص منابع قرار گرفته و سریعتر به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین در واکنش به طرح دیدگاهها و مطالبات نمایندگان بخشهای مختلف حاضر در نشست، از ایشان خواست که مطالبات خود را تا جلسه بعد، در قالب پیشنهادات مشخص اجرائی تدوین و ارائه کنند تا قابلیت بررسی و تصویب داشته باشد.
رئیسجمهور با ابراز خرسندی از حضور اعضای پژوهشکده حملونقل دانشگاه صنعتی شریف در جلسه و با اشاره به اظهارات نماینده ایشان مبنی بر اینکه در طول 40 سال گذشته مطالعات جامعی در خصوص مشکلات حوزه حملونقل و راهکارهای آن داشتهاند، بر ضرورت تعامل دستگاههای اجرائی بهویژه بخشهای مختلف وزارت راه و شهرسازی و نیز فعالان بخش خصوصی با ایشان تاکید و خاطرنشان کرد: پروژههای حملونقل معمولا جذابیتهای اقتصادی دارند که شاید در نگاه اول به چشم نیاید، اما بخشهایی مثل این پژوهشکده با توجه به مطالعات و تجربیات داخلی و خارجی که دارند، میتوانند به تبدیل این جذابیتهای اقتصادی به منابع مالی برای اجرای پروژههای کمک شایانی کنند. همچنین دانش و تجربیات شما میتواند در زمینه ارتقای کارآمدی و بهرهوری سیستم حملونقل ریلی به ما کمک مؤثری کند.
وی افزود: اجرای موفق شبکه حملونقل ریلی استان تهران و حومه، میتواند پیشران و الگوی موفق دیگر مراکز استانها و شهرهای بزرگ کشور باشد.
پزشکیان همچنین تاکید کرد که با توجه به گسترش ظرفیتهای حملونقل جادهای در سالهای گذشته، تغییر اولویت به توسعه حملونقل ریلی باید به شکلی عملیاتی شود که اقتضائات و ملاحظات بخش جادهای نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.