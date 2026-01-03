قالیباف: تمام مراکز آمریکا در منطقه هدف مشروع ماست
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزافهگوییهای رئیسجمهور آمریکا گفت: رئیسجمهور نامحترم آمریکا بداند تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود؛ ایرانیان همواره در برابر دشمن متجاوز، متحد و مصمم به اقدام هستند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزافهگوییهای ترامپ رئیسجمهور آمریکا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی (شبکه اجتماعی ایکس) نوشت:
«فریاد شیطان بلند شد چرا که تلاش عوامل میدانی مسلح سرویسهای جاسوسی برای تبدیل اعتراضات بحق بازاریان و اصناف و تبدیل آن به نبردهای شهری خشن و مسلح با آگاهی تاریخی ملت ایران با شکست روبهرو شد. ملت ایران در طول تاریخ دشمنانی به مراتب کارکشتهتر از اینها را ناامید کردهاند؛ هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی نمیدانیم و فرزندان عزیز خود را در آغوش میکشیم. همچنین رئیسجمهور نامحترم آمریکا هم بداند با این اعتراف رسمی تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود؛ ایرانیان همواره در برابر دشمن متجاوز، متحد و مصمم به اقدام هستند».
قالیباف: باور قلبی سلیمانی
پیروزی ملت ایران بر هر توطئه
و دشمنی و سختی بود
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با انتشار مطلبی در رابطه با شهید سلیمانی نوشت: «باور قلبی او بود که ملت ایران بر هر توطئه و دشمنی و سختی پیروز خواهد شد. زندگی او در همین جمله خلاصه میشود: «مردم پرافتخار و سربلند ایران جان من هزاران بار فدای شما».