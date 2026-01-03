مخبر: کودکان، سرمایه اصلی نظام و عاملان پیشرفت ایران هستند

مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب همزمان با سالروز میلاد امیرالمؤمنین‌(ع) و روز پدر ضمن حضور در مؤسسه خیریه بهشت نیک‌اندیشان تهران در جشن ویژه‌ای که به همین مناسبت برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست این مرکز برگزار شد، شرکت کرد.

محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در مؤسسه خیریه بهشت نیک‌اندیشان تهران طی گفت‌وگوی صمیمانه با کودکان حاضر در این مرکز و صحبت با مربیان آنها، ضمن تبریک میلاد حضرت علی‌(ع)، ایشان را الگویی وارسته در تمامی ابعاد برای تمامی اعصار دانست که می‌تواند چراغ راه انسان‌ها در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی باشد و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از سیره و اندیشه‌های آن حضرت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به سیره و صفات والای امیرالمؤمنین حضرت علی‌(ع) در رسیدگی به ایتام و نیازمندان، ایشان را نمونه‌ای بی‌بدیل از پدرانه‌ترین رفتارها و عدالت‌محوری در تاریخ اسلام دانست و تأکید کرد: حضرت علی‌(ع) نه‌تنها در مقام رهبری جامعه، بلکه در زندگی فردی نیز همواره خود را خدمتگزار محرومان می‌دانست.

وی با اشاره به اهمیت نقش نسل آینده در توسعه کشور تصریح کرد: بی‌تردید کودکان حاضر در این مرکز با اتکا به استعدادهای خدادادی و بهره‌گیری از آموزش‌های مربیان قادر خواهند بود مسیر رشد علمی و حرفه‌ای خود را هموار سازند و در آینده به‌عنوان کارآفرینان، صنعتگران، پزشکان، دانشمندان برجسته و نیز مسئولان آتی کشور، سرمایه‌های اصلی نظام و عاملان پیشرفت و اقتدار ایران باشند.