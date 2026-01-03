حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا را بهشدت محکوم میکنیم
دستگاه دیپلماسی در بیانیهای تاکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را بهشدت محکوم میکند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، تجاوز نظامی ایالات متحده به ونزوئلا را محکوم کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را بهشدت محکوم میکند.
حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد اساسی حقوق بینالملل بهویژه بند ۴ ماده ۲ منشور مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و مصداق کامل «عمل تجاوزکارانه» است که باید فورا از سوی سازمان ملل متحد و همه دولتهایی که دغدفه حاکمیت قانون. صلح و امنیت بینالمللی دارند صریحا محکوم شود.
تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد. نقض فاحش صلح و منطقهای و بینالمللی است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بینالملل بوده و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش از پیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولتها و سازمانهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا را خاطرنشان کرده و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن طراحان و عاملان ارتکاب یافته در جریان این تجاوز نظامی تاکید میکند.