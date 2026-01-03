عراقچی: ملت بزرگ ایران هرگونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه رد خواهند کرد
وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات مداخلهجویانه رئیسجمهور آمریکا، گفت: ملت بزرگ ایران مانند گذشته هرگونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه
رد خواهند کرد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز جمعه ۱۲ دیماه در شبکه ایکس به ادعاهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا واکنش نشان داد و نوشت: آنهایی که در ایران تحت تاثیر نوسانات گذرای نرخ ارز قرار گرفتهاند، در چند روز گذشته به طور مسالمتآمیزی اعتراض کردهاند، همانطور که حق آنهاست.
عراقچی خاطرنشان کرد: جدای از آن، ما شاهد مواردی از شورشهای خشونتآمیز نیز بودهایم، از جمله حمله به ایستگاه پلیس و پرتاب
کوکتل مولوتف به سمت افسران پلیس. رئیسجمهور ترامپ که اخیرا گارد ملی را در داخل مرزهای ایالات متحده مستقر کرد، بهتر از همه میداند که حملات مجرمانه به اموال عمومی قابل تحمل نیست.
وی تصریح کرد: به همین دلیل است که پیام امروز پرزیدنت ترامپ، که احتمالاً تحت تاثیر کسانی است که از دیپلماسی میترسند یا به اشتباه معتقدند دیپلماسی غیرضروری است، بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است.
رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران مانند گذشته هرگونه دخالت در امور داخلی خود را قاطعانه رد خواهند کرد، گفت: به همین ترتیب، نیروهای مسلح قدرتمند ما در حالت آمادهباش هستند و دقیقاً میدانند در صورت نقض حاکمیت ایران، کجا را هدف قرار دهند.
به گزارش ایرنا، رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشیال در اظهاراتی ضدایرانی و جنگطلبانه مدعی شد که «اگر ایران به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد، کاری که معمولاً انجام میدهند، ایالات متحده به کمکشان خواهد آمد. ما آمادهایم». این اظهارات و ادعا با واکنش و محکومیت گسترده مقامات ایرانی روبهرو شد.
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
خبر دیگر اینکه، «آکیلبِک کیلیچِف»، سفیر جدید قرقیزستان، «احمد سویدان»، سفیر جدید لبنان و «اکسل دیتمان»، سفیر جدید آلمان در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامههای خود را تسلیم کردند.
بقائی در واکنش به سخنان ترامپ: ایرانیان
اجازه هیچگونه مداخله خارجی را نخواهند داد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه نیز روز جمعه در شبکه ایکس در واکنش به تهدید دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نوشت: کافی است کارنامه طولانی اقدامات سیاستمداران آمریکایی برای «نجات مردم ایران» مرور شود تا به عمق «همدلی» آمریکا با ملت ایران پی ببریم؛ از سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت منتخب دکتر محمد مصدق با تامین مالی و تجهیز اغتشاشگران، تا شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار زنان و کودکان بیگناه بر فراز خلیجفارس، تا حمایت همهجانبه از صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، تا همدستی با رژیم اسرائیل در ترور و کشتار ایرانیان و حمله به زیرساختهای ایران در خرداد ۱۴۰۴، و البته تحریمهایی که شدیدترین تحریمهای تاریخ نام گرفته است؛ و امروز نیز تهدید به حمله به ایران به بهانه دلسوزی برای ایرانیان با نقض فاحش مهمترین اصل حقوق بینالملل!
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایرانیان در گفتوگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچگونه مداخله خارجی را نخواهند داد.
نامه فوری ایران به سازمان ملل
در پی اظهارات مداخلهجویانه
و تهدیدات اخیر ترامپ
امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل نیز در واکنش به اظهارات ترامپ روز جمعه به وقت محلی در نامه خود به «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت نوشت: هرگونه تشویق، حمایت یا تسهیل فعالیتهای براندازانه یا خشونتآمیز در داخل دولت دیگر، بهموجب حقوق بینالملل عملی متخلفانه بینالمللی محسوب میشود و بهطور مستقیم مسئولیت بینالمللی دولت مداخلهگر را متحقق میسازد.