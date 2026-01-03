مغزش کو؟! (گفت و شنود)
گفت: ترامپ که با ادعای صلحطلبی حنجره خود را پاره کرده است، برای تصاحب نفت ونزوئلا به این کشور حمله کرد و مدعی است رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش را دزدیده و به آمریکا منتقل کرده است!
گفتم: مردک دیوانه از وقتی سر کار آمده تاکنون ۷ جنگ برپا کرده و باز هم ادعای صلحطلبی دارد!
گفت: مردم ونزوئلا که ترامپ دیوانه وحشی را میشناسند در حمایت از دولت مادورو به خیابان آمده و اعلام کردهاند اجازه اشغال کشورشان را نمیدهند.
گفتم: ترامپ در میان مردم آمریکا از کمترین حمایت برخوردار است و بسیاری از کسانی که به او رای دادهاند آشکارا ابراز پشیمانی میکنند و با حمله به ونزوئلا نیز مخالفت کردهاند.
گفت: بسیاری از دولتها نیز اقدام ترامپ را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانستهاند.
گفتم: تعداد قابل توجهی از صاحبنظران و تحلیلگران و مقامات سیاسی و نظامی آمریکا هم معتقدند که حمله به ونزوئلا
میخ محکمی بر تابوت در حال آماده شدن ترامپ است.
گفت: پس باید منتظر آخرین میخ بود.
گفتم: صبر داشته باش! گلولهای به سر یکی از همین دیوانهها شلیک شده بود ولی یارو هنوز زنده بود! از پزشکان علت را پرسیدند. گفتند؛ گلوله دارد دنبال مغزش میگردد و هنوز مغز او را پیدا نکرده است!