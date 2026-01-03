این بار دیگر مالک برنمیگردد (یادداشت روز)
۱- دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از خانوادههای شهدا، با اشاره به اجتماعات هفته گذشته بازاریان، فرمودند: «بازار و بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند و ما آنها را خوب میشناسیم. بنابراین نمیتوان به اسم بازار و بازاری با جمهوری اسلامی مقابله کرد... کاسب راست میگوید که با این شرایط نمیتواند کاسبی کند؛ این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیسجمهور محترم و دیگر مسئولان ارشد درصدد علاج این مشکلند... اما آنچه غیرقابل قبول است ایستادن عدهای تحریکشده یا مزدور دشمن پشت بازاریها و طرح شعارهای ضداسلام و ضدایران و جمهوری اسلامی است... مسئولان باید با معترض حرف بزنند اما حرف زدن با اغتشاشگر فایدهای ندارد بلکه باید او را سر جای خود نشاند». در این خصوص اشاره به یک رخداد تاریخی بیمناسبت نیست. بخوانید!
۲- در میانه جنگ صفین، مالک به خیمه معاویه رسیده بود و سپاه اسلام با پیروزی کامل، فاصله اندکی داشت. به ناگاه فرمانی رسید که «مالک! جنگ را واگذار و بازگرد». فرمان از علی(ع) بود و اطاعت واجب. مالک بازگشت. در آن سوی میدان اما، اتفاق دیگری افتاده بود. رخدادی که میتوانست و توانست مسیر تاریخ را دگرگون کند. معاویه که شکست خود را قطعی دیده بود، از عمروعاص، مشاور حیلهگر خود راه چاره خواسته و عمروعاص به سپاهیان شام دستور داده بود که پارههای قرآن را بر نیزه کنند! اشعثبن قیس
یکی از فرماندهان سپاه علی(ع) که با معاویه سر و سری پنهان داشت، فریاد برآورده بود که سپاه مقابل ما نیز مسلمان و پیرو قرآنند(!) و ادامه جنگ جایز نیست(!). با تحریک اشعث، شماری از سپاهیان علی علیهالسلام به حضرتش هجوم آورده و خواستار توقف جنگ شده بودند و امیرالمؤمنین(ع) به
مالک اشتر، فرمانده سپاه خویش دستور بازگشت داده بود...
۳- نوبت که به انقلاب اسلامی رسید و به همت خمینی کبیر، آن وعده که خداوند متعال درباره بازگشت دوران علی(ع) داده بود به حقیقت پیوست، چرخ گردون در جهت دیگری، چرخیدن گرفت. بازهم معاویهها بودند و اینبار به تعداد بیشتر و بهتوان، قدرتمندتر. امام راحل ما اما، میفرمود: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسولالله -صلیالله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی-صلواتالله و سلامه علیهم- میباشند». گویی به قول مرحوم محمد حسنین هیکل (روزنامهنگار معروف مصری، بعد از ملاقات با حضرت امام در سال ۱۳۵۸): «امام خمینی را یکی از اصحاب رسول خدا(ص) در صدر اسلام یافتم که با معجزه از تونل زمان عبور کرده و به قرن حاضر آمده است تا سپاهیان علی(ع) را که پس از شهادت او و به خون غلطیدن اهل بیتش(ع) بیفرمانده شده بودند، فرماندهی کند و من این توان را در او میبینم...» «ولایت فقیه یک «مین» بود که علی در صدر اسلام کاشت و خمینی در قرن بیستم زیر پای استکبار منفجر کرد».
۴- این روزها، آمریکا و رژیم صهیونیستی که در جنگ ۱۲ روزه، برخلاف انتظارات و محاسبات (به قول خودشان ۲۰ ساله) شکست سختی را متحمل شدهاند، داستان جنگ صفین را به تکرار گرفتهاند و اینبار «سختی معیشت مردم» را بر نیزه پادوهای مزدور خود کردهاند. سختی معیشت حق است ولی مگر پارههای قرآن حق نبود؟! ولی این حق غیرقابل انکار نیز مانند پارههای قرآن به فریب بر نیزه رفته است. میگویید نه؟! به شعار آشوبگران اجارهای توجه کنید! دقیقاً آرزوهای برباد رفته رژیم صهیونیستی را بر زبان دارند. «نه غزه، نه لبنان». شعاری که در تارنمای فارسیزبان وزارت خارجه
رژیم صهیونیستی در جریان فتنه آمریکائي- اسرائيلی ۸۸ به فتنهگران آموزش داد. خُب، نه غزه نه لبنان!! درباره حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائيل به ایران و شهادت فرماندهان نظامی و دانشمندان و هزار و یکصد و چند تن
از مردم این مرز و بوم چه سخنی دارند؟!. شعار «موشک را رها کن، فکر نان و هوا کن»! دست کشیدن از موشک! دقیقاً همان که در جنگ ۱۲ روزه، دمار از روزگار رژیم صهیونیستی و آمریکا در آورده و دو قدرت اتمی و مجهز به مدرنترین تسلیحات روز را به شکست کشانده است. آتش زدن قرآن. حمله به مراکز بسیج و فحشهای چارپاداری و رکیک علیه سپاه و... کدامیک از این شعارها درباره معیشت مردم است؟!
۵- به این چند خبر که فقط اندکی از بسیارهاست نگاهی بیندازید؛
کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی: اسرائیل باید اعتراضات در ایران را سازماندهی و به جلو هدایت کند، باید از آشوب حمایت و پشتیبانی کنیم و سپس جنگی تمامعیار که منتظرش بودیم را علیه ایران راه بیندازیم!
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»: معترضان در ایران از اسرائیل انتظار کمک و حمایت دارند!
نفتالی بنت، نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی: ما از شورشها در ایران حمایت میکنیم. آنها میتوانند روی کمکهای اسرائيل حساب کنند!
شبکه فارسیزبان اینترنشنال (که در جریان جنگ غزه فاش شد مقر آن در تلآویو است): به خیابانها بیایید تا اسرائیل بتواند راحت حمله نظامی علیه ایران را انجام دهد!
ولید گادبان، مشاور سیاسی نمایندگی رژیم صهیونیستی در دفتر سازمان ملل: برای شورش به خیابانها بیایید. اسرائیل به شما کمک خواهد کرد.
توئيت سخنگوی موساد به زبان فارسی: با هم به خیابانها بیایید. وقتش رسیده. ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور بلکه همراهتان هستیم.
دونالد ترامپ: «اگر ایران به روی معترضان مسالمتآمیز شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ما کاملا برای اقدام آمادهایم»!
و بالاخره دیروز مایک پمپئو، وزیر خارجه در دور اول ریاست جمهوری ترامپ اعتراف بزرگی کرده و رسما میگوید که «عوامل موساد در اغتشاشات ایران حضور دارند»!
۶- تمامی شواهد و اسناد به وضوح از این واقعیات حکایت میکنند که:
الف- مدیریت آشوب در دست رژیم صهیونیستی است و آشوبگران پادوهای مزدور این رژیم هستند.
ب- آمریکا و رژیم صهیونیستی درپی انحراف افکار عمومی جهانیان از شکستی هستند که در جنگ ۱۲ روزه متحمل شدهاند.
ج- تعداد اندک مزدوران آشوبگر نشان میدهد که انسجام مثالزدنی مردم که در جریان جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشته شده بود، کماکان به همان قوت و بدون آسیب باقیمانده است.
د- تعداد کمشمار مزدوران آشوبگر، به وضوح حکایت از آن دارد که تیر رژیم صهیونیستی در این فتنهانگیزی به سنگ خورده است. این واقعیت را از تغییر لحن مقامات پلید رژیم نیز به آسانی میتوان دید.
هـ- شاید بدبینانه باشد، ولی با توجه به برخی از شواهد موجود، سختی معیشت مردم و افزایش روز به روز قیمتها، طبیعی به نظر نمیرسد و این احتمال را بهگونهای جدی پیش میکشد که سختی معیشت و گرانیهای افسارگسیخته، توطئهای زیرپوستی با هدف به استیصال کشاندن ملت، تخریب انسجام ملی و نهایتاً قطعهای از پازل دشمن بوده و هست.
با این توضیح که شماری از زاویهدارها و دستاندرکاران فتنه
آمریکائی- اسرائيلی ۸۸ و حامیان فتنه اسرائیلی ۱۴۰۱ در برخی از مدیریتها به کار گرفته شدهاند.
۷- دیروز رهبر معظم انقلاب ضمن اشاره به این نکته که «اعتراض بجا است اما اعتراض غیر از اغتشاش است»، تاکید فرمودند که: «مسئولان باید با معترض حرف بزنند اما حرف زدن با اغتشاشگر فایدهای ندارد بلکه باید او را سر جای خود نشاند». از این روی، باید خطاب به دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها گفت «این بار دیگر مالک برنمیگردد»...
حسین شریعتمداری