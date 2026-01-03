خطیب جمعه تهران: دشمنِ ناکام در جنگ ۱۲ روزه به ناآرامیهای داخلی امید بسته است
امام جمعه موقت تهران گفت: نقشه آشکار دشمن این است که مشکلات اقتصادی را به بحران امنیتی تبدیل کند. کسانی که در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسیدند، امروز صراحتاً اعلام میکنند که به ناآرامیهای داخلی امید
بستهاند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در خطبههای نماز جمعه تهران که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد نگرانی اصناف، بازاریان و اقشار نجیب مردم نسبت به بیثباتی اقتصادی و افزایش قیمت ارز بودیم. این نگرانی واقعی و بهحق است؛ تورم و نوسانات بازار فشار ملموسی بر زندگی آحاد مردم، بهویژه قشر زحمتکش تولیدکننده و کسبه محترم وارد کرده است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دولت و نظام این مشکلات معیشتی را به رسمیت میشناسند، افزود: حل این مسائل در دستور کار جدی قرار دارد و در صدر اولویتهاست. در چنین شرایط حساسی باید با درک عمیق از ابعاد مختلف موضوع و با یک حرکت جمعی و خردمندانه، مسیر عبور از این چالشها را با دقت طی کنیم.
وی با تأکید بر تفکیک میان اعتراض مشروع و اغتشاش، خاطرنشان کرد: اعتراض حق طبیعی مردم و اصناف است و هیچ تردیدی در آن نیست، اما اعتراض مشروع در گرو خردورزی و التزام به چارچوبهای قانونی است.
حجتالاسلام و المسلمین حاجعلیاکبری گفت: نقشه آشکار دشمن این است که مشکلات اقتصادی را به بحران امنیتی تبدیل کند. کسانی که در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود نرسیدند، امروز صراحتاً اعلام میکنند که به ناآرامیهای داخلی امید بستهاند.
به گزارش ایرنا، امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: قربانی ناامنی، دوباره اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. اگر خدای ناکرده التهابی ایجاد شود، ارزش پول ملی آسیب میبیند، بازار و کسبوکار ضربه میخورد و خسارتهای فراوانی به جامعه وارد میشود؛ و این دقیقاً همان چیزی است که دشمن میخواهد.
حجتالاسلام و المسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به دستاوردهای اخیر کشور در حوزه فضائی، از پیشرفتهای کمنظیر جوانان دانشمند ایرانی در طراحی، ساخت و استقرار ماهوارههای بومی تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه جوانان عزیز ما در عرصه فضائی، دستساز فرزندان غیور، مؤمن و دانشمند این کشور را با موفقیت در مدار قرار دادهاند، گفت: درست پیش از حضور در نماز جمعه، با یکی از اساتید و مدیران این حوزه که نقش مستقیم در به نتیجه رسیدن یکی از این ماهوارهها داشته تماس گرفتم و از نزدیک نیز از این دستاورد بازدید کردهام.
امام جمعه موقت تهران با تشریح ابعاد فنی این پروژهها افزود: این ماهوارهها شاید از نظر ظاهری حدود ۱۱۳ کیلوگرم وزن داشته باشند، اما در همین جرم محدود، حدود ۶۴ هزار قطعه توسط فرزندان دانشمند کشورمان با دقت جانمایی شده است. تنها برای یکی از این ماهوارهها، بیش از ۳۰۰ هزار نفر-ساعت کار تخصصی
انجام شده است.
رمز ماندگاری حاج قاسم در تاریخ انقلاب
صداقت، عمل به تکلیف، مردمداری و اخلاص بود
حجتالاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به دوران دفاع مقدس بیان داشت: حاج قاسم فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بود، لشکری که نیروهایش از کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شکل گرفته بودند. او پس از جنگ در نامهای به مردم کرمان نوشت اگر من قاسم شدم، به خاطر شما بود؛ اگر شما فرزندانتان را به جبهه نمیفرستادید، من چه کسی بودم؟
وی ادامه داد: حاج قاسم در نامهای دیگر خطاب به فرماندهان شهید لشکر ثارالله، تکتک آنان را با نام یاد میکند و مینویسد اگر من امروز شناخته شدم، به برکت شماست. این نگاه، نشاندهنده روحیهای است که در آن اثری از خودبینی وجود نداشت.
به گزارش مهر، حجتالاسلام شیرازی با اشاره به دوران پس از جنگ گفت: در تمام سالهای بعد، چه در فرماندهی نیروی قدس و چه در مأموریتهای منطقهای، حاج قاسم هرگز خود را محور نمیدانست. حتی زمانی که داعش شکست خورد، در هیچ سخنرانی یا جلسهای نگفت من بودم که داعش را شکست دادم؛ بلکه همواره از مجاهدت رزمندگان و هدایتهای مقام معظم رهبری سخن گفت.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به ارتباط عاطفی عمیق شهید سلیمانی با خانوادههای شهدا بیان داشت: حاج قاسم هیچگاه خانوادههای شهدا را فراموش نکرد. با وجود مسئولیتهای سنگین، شبانهروز برای دیدار، دلجویی و رسیدگی به مشکلات آنان وقت میگذاشت. گاهی شبها بدون محافظ به خانههای خانواده شهدا میرفت و پای درد دل آنها مینشست.
وی تأکید کرد: رمز ماندگاری حاج قاسم در تاریخ انقلاب، صداقت، عمل به تکلیف، مردمداری و اخلاص بود. اگر امروز میخواهیم راه او را ادامه دهیم، باید همان مسیر را برویم؛ مسیری که از خود گذشتن، خدمت بیمنت و تبعیت از ولایت در آن اصل است.
سال گذشته حدود ۹ هزار مسجد میزبان اعتکاف بودند امسال رشد ۳۰ درصدی داشتیم
حجتالاسلام سیدعلیرضا تکیهای، مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور نیز پیش از خطبههای نماز جمعه با اشاره به آغاز مراسم معنوی اعتکاف با حضور پرشور نوجوانان و جوانان در مساجد کشور بیان داشت: بیشترین درصد حضور معتکفین از نظر سنی متعلق به نوجوانان و جوانان است. سال گذشته ۷۰ درصد معتکفین ایران اسلامی، نوجوانان و جوانان بودند و احتمالا امسال تعداد نوجوانان و جوانان بیشتر هم خواهد شد. سال گذشته حدود ۹ هزار مسجد میزبان اعتکاف بودند و امسال رشد ۳۰ درصدی استقبال هم در تعداد معتکف و هم تعداد مساجد اتفاق افتاده است.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: همه ۹۵ هزار خادمی که دست اندرکاران برگزاری اعتکاف در کشور هستند، تلاش میکنند امسال معنویت اعتکاف از مسجد به خانواده و شهر کشیده شود و یک شهر معنوی را بعد از اعتکاف شاهد باشیم؛ این ماموریتی است که مقام معظم رهبری به ما مسئولین اعتکاف سپردهاند.