مردم آمدند اما برای دفاع از انقلاب
سرویس سیاسی ـ
دشمنان با استفاده از تمام ظرفیتهای رسانهای خود و در غلط زیادی و طی جسارت به ملت ایران، مردم را به خیابان فراخواند اما حضور حماسی و گسترده مردم در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور به ویژه در مصلای امام خمینی(ره)، گلزار شهدای کرمان، میعادگاههای نماز جمعه و نیز بزرگترین تئاتر خیابانی شیعه با نام «فتح خیبر» و مراسم رونمایی از یادمان عظیم «فاتح خیبر» نشان داد چگونه بصیرت نافذ و عشق ملت به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تیر خلاص را بر پروژه «ایجاد ناامنی» وارد کرد. مردم آمدند اما برای دفاع از انقلاب.
علی رغم شرارت دیگرباره دشمن و اجاره عدهای آشوبگر با هدف به انحراف کشاندن اعتراضات کسبه و بازار و صرف هزینههای سنگین برای شکستن انسجام ملی و اتحاد مقدس مردم پیرامون ایران اسلامی و ولایت فقیه، ملت آگاه و مبارز ایران با حضور باشکوه و انقلابی در صحنه سیاسی - اجتماعی کشور بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با ولایت و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
دشمنان با استفاده از تمام ظرفیتهای رسانهای خود و در غلط زیادی و طی جسارت به ملت ایران، مردم را به خیابان فراخواند اما حضور حماسی و گسترده مردم در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور به ویژه در مصلای امام خمینی(ره)، گلزار شهدای کرمان، میعادگاههای نماز جمعه و نیز بزرگترین تئاتر خیابانی شیعه با نام «فتح خیبر» و مراسم رونمایی از یادمان عظیم «فاتح خیبر» نشان داد چگونه بصیرت نافذ و عشق ملت به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تیر خلاص را بر پروژه «ایجاد ناامنی» وارد کرد.
مردم به خیابان آمدند، اما نه در مسیر خواسته شوم دشمن بلکه با پرچم واحد و هدفی متعالی یعنی تجلی وحدت ملی در حمایت از اصول بنیادین انقلاب و آرمانهای شهدا. ملت بزرگ ایران بار دیگر محاسبات دشمن را باطل کردند و با قدمهای استوار خود نشان دادند که نام و یاد سردار سلیمانی که خود نماد شکستناپذیری ایران بود، اکنون به میثاقی برای حفظ انسجام ملی تبدیل شده است.
با فرا رسیدن ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، کرمان میزبان برنامههای گسترده مردمی هفته مقاومت بود؛ برنامههایی که از گلزار شهدا تا مصلای امام علی(علیهالسلام) و نمایش میدانی، با مشارکت زائران داخلی و خارجی، موکبها و دستگاههای اجرائی برگزار شد.
گلزار شهدای کرمان شامگاه جمعه و بامداد شنبه 13 دیماه، در لحظهای که زمان از حرکت ایستاد و تاریخ نفسش را در سینه حبس کرد، شاهد شکوهی کمنظیر از دلدادگی، ایمان و غیرت بود؛ جایی که هزاران عاشق و دلداده، از دور و نزدیک، خود را به وعدهگاه عاشقی رساندند تا در ساعت 1:20 همزمان با لحظه شهادت سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر با او و راهش تجدید عهد کنند؛ شبی که به یمن میلاد امیرالمؤمنین علی(ع)، رنگ پدر داشت و بوی آسمان میداد.
ساعت 1:20 بامداد شنبه، 13 دیماه 1404، گلزار شهدای کرمان دیگر فقط یک مکان جغرافیایی نبود؛ اینجا قلب تپنده ایران بود. لحظهای که عقربهها بر عددی خاص ایستادند و خاطرهای عاشورایی دوباره جان گرفت.
1:20 به ظاهر یک زمان است، اما تاریخ گواهی خواهد داد که این لحظه، لحظهای متفاوت از جنس خون، غیرت و عروج بود؛ ساعتی ملکوتی که در آن، خون مجاهدان ایرانی و عراقی در هم آمیخت تا پیام اتحاد امت اسلامی را فریاد بزند و هیمنه استکبار را به لرزه درآورد.
به گزارش تسنیم، در شب سرد 13 دیماه 1404، سرمای استخوانسوز کرمان هم نتوانست مانعی برای حضور پرشور عاشقان حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان، قلب تپنده پایتخت مقاومت جهان اسلام باشد.
اینجا دلها گرمتر از هر آتشی بود. پدران و مادرانی که به همراه کودکانشان آمده بودند، جوانانی که پرچم در دست داشتند و پیرمردانی که عصا به دست، آرام آرام به سمت مزار حرکت میکردند؛ همه آمده بودند برای گفتن یک جمله: ما هنوز پای عهد ایستادهایم.
گلزار شهدای کرمان در آن لحظات ناب، صحنهای از شکوه ایمان و استواری بود. طنین شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در فضای شب پیچیده بود. نوای «حیدر، حیدر» با سلامهای نظامی به روح بلند شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درهم آمیخته و صحنههایی خلق کرده بود که نه فقط دیده، که حس میشد.
برگزاری مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد
شهادت سردار دلها در مصلای امام خمینی(ره)
همچنین، مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و جمعی از یاران آنها عصر پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و شمار دیگری از مسئولان لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد.
حاج قاسم؛ الگوی امروز و آینده
خانم زینب سلیمانی، دختر سردار شهید سلیمانی در این مراسم بیان داشت: نقشآفرینی حاج قاسم بهگونهای بود که حتی مخالفان و دشمنانش ناچار به پذیرش توان نفوذ و نقش تعیینکننده او در تحولات منطقهای شدند و در نگاه ملتهای منطقه، حاج قاسم تنها یک فرمانده نبود، بلکه نماد ایستادگی در برابر بیعدالتی و افراطگرایی به شمار میرفت.
وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف شخصیت حاج قاسم، تعابیر دقیق و راهگشایی به کار بردند و عنوان «سردار دلها» تأکیدی بر جایگاه کمنظیر این شهید در میان مردم بود؛ ایشان همچنین بارها بر این نکته تأکید کردند که حاج قاسم یک مکتب است.
خانم سلیمانی خاطرنشان کرد: این مکتب بر پایه ایمان، عقلانیت، شجاعت، مردمدوستی و دشمنشناسی دقیق شکل گرفته و همین نگاه است که حاج قاسم سلیمانی را به الگویی برای امروز و آینده تبدیل میکند.
سردار وحیدی: تهدید دشمن
از روی بزدلی و ترس است
سردار احمد وحیدی، جانشین فرمانده کل سپاه نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: محور مقاومت به لطف خداوند درحال رشد، پیشرفت و توسعه است و ایران با تمام توان از آن حمایت میکند و پشت سر مقاومت است.
وی افزود: راه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچگاه رها نخواهد شد و ما ادامه دهنده مسیر ایشان هستیم.
جانشین فرمانده کل سپاه در واکنش به تهدیدات دشمنان گفت: این حرفها از روی بزدلی و ترس است.
راهپیمایی مردم همدان علیه اغتشاشگران
مردم همیشه در صحنه همدان نیز ظهر جمعه و پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی مردمی، بار دیگر انزجار خود را از اقدامات اغتشاشگران و جریانهای معاند اعلام کردند.
این راهپیمایی با حضور اقشار مختلف مردم از جمله خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، روحانیون، جوانان و نمازگزاران جمعه برگزار شد و شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی، اقدامات اغتشاشگرانی را که در پی برهم زدن امنیت و آرامش جامعه هستند، محکوم کردند.
راهپیمایان با در دست داشتن پلاکاردها و دستنوشتههایی با مضامین حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و حفظ وحدت ملی، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان و جریانات وابسته به بیگانگان تأکید داشتند.
به گزارش مهر، مردم مؤمن و انقلابی همدان در این تجمع مردمی با اعلام وفاداری دوباره به مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، آرمانهای بلند امام راحل(ره)و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت، تأکید کردند که اجازه نخواهند داد دشمنان با سوءاستفاده از مطالبات مردمی و مشکلات اقتصادی، به اهداف شوم خود دست یابند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی همچنین با تأکید بر لزوم تفکیک اعتراض از اغتشاش، خواستار برخورد قاطع، قانونی و هوشمندانه با عوامل ناامنی و برهمزنندگان نظم عمومی شدند و اعلام کردند که مطالبات مردم باید از مسیرهای قانونی و در چارچوب نظام پیگیری شود.
برگزاری مراسم رونمایی از یادمان عظیم «فاتح خیبر»
بزرگترین تئاتر خیابانی شیعه با عنوان «فتح خیبر» و مراسم رونمایی از یادمان عظیم «فاتح خیبر»؛ نماد شکوهمند لحظه تاریخی کندن درب قلعه خیبر توسط حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام با حضور باشکوه مردم در میدان امام خمینی (رحمهالله علیه) تهران برگزار شد و بار دیگر پیامی ایستادگی و وفاداری به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه از سوی مردم به دشمن ارسال شد و بر تکرار پیروزیهای مقاومت تأکید گردید.
دشمنان بار دیگر در محاسبات خود دچار خطای استراتژیک شدند. مردم با حضور حماسی خود اثبات کردند که هرگاه پای ارزشهای انقلاب اسلامی در میان باشد، مانند سدی پولادین در مقابل دشمن میایستند. این وحدت و انسجام تضمینکننده شکست دائمی نقشههای دشمن و ادامه مسیر پرشتاب پیشرفت و اقتدار کشور است.