ادای احترام گسترده مردم عراق به سرداران شهید مقاومت
همزمان با سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی، محل ترور آن شهیدان در مسیر فرودگاه بغداد به صحنه حضور پرشمار اقشار مختلف مردم و برگزاری
آیینهای یادبود و ادای احترام تبدیل شد.
منابع محلی از حضور گسترده مردم در محل هدف قرار گرفتن «فرماندهان پیروزی»، سردارانِ شهید «سلیمانی» و «مهندس»، در خیابان فرودگاه بغداد خبر دادند. طبق گزارش رسانههای عراق، این مکان، در واپسین روز هفته گذشته، شاهد حضور انبوهی از عزاداران از جریانها و اقشار مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. بر اساس گزارشها، جمعیت قابلتوجهی از دوستداران جریان مقاومت با حضور در این محل، یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامی داشته و با قرائت فاتحه، برپایی مراسم سوگواری و سردادن شعارها، وفاداری خود را به راه و آرمانهای آنها اعلام کردند. به گزارش «ایسنا»، آیینهای بزرگداشت ساعتها ادامه داشت و زائران و عزاداران از مناطق مختلف بغداد و دیگر استانها، بهصورت پیوسته به محل ترور در مسیر فرودگاه بغداد مراجعه کردند. این حضور گسترده، به نمادی از همبستگی مردمی و پاسداشت یاد «فرماندهان پیروزی» در میان افکار عمومی عراق تبدیل شده است. گفتنی است، سردار سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراه ابومهدی المهندس، معاون حشدالشعبی عراق، در ۱۳ دی ۱۳۹۸ به دست نیروهای آمریکایی در مسیر فرودگاه بغداد ترور شدند.
فداکاریهای سرداران، هویت مردم عراق را بازگرداند
همچنین، «فالح فیاض»، رئیس سازمان حشدالشعبی عراق، در سخنانی به مناسبت این سالگرد، تصریح کرد که عروج شهدای فرمانده در راه خدا بوده و آنها با این فداکاری به جاودانگی نزد پروردگار خود دست یافتند. طبق گزارش پایگاه خبری «العهد»، وی با بیان اینکه «شهادت به مکان یا جغرافیا محدود نیست»، تأکید کرد: «هرکس در دفاع از ارزشها، سرزمین و ناموس خود جان میبازد، در مسیر جهاد در راه خدا گام برداشته است. خون فرماندهان شهید، عالیترین جلوههای ایثار، ایمان و وفاداری را مجسم کرد و این دو شهید مردانی صادق و مخلص بودند که پرچم حق و عدالت را برافراشتند. فداکاری شهید سلیمانی برای عراق، بالاترین مراتب شرافت و وفاداری بود و ما جنایت ناجوانمردانهای را که میهمان مدافع عراق را هدف قرار داد، بهشدت محکوم میکنیم.» فیاض همچنین به شرایط بحرانی عراق در سال ۲۰۱۴ اشاره کرد و گفت: «سستی ارادهها در آن مقطع، ارزش فتوای مرجعیت دینی را در حفاظت از عراق آشکار ساخت و حشدالشعبی در آزادسازی سرزمین، تأمین امنیت مناطق آزادشده و تثبیت ثبات، نقشی تعیینکننده ایفا کرد.» او با رد هرگونه نگاه طایفهای به حشدالشعبی، اظهار داشت: «حشد نه یک نهاد فرقهای، بلکه پیکری معنوی و مقدس است که سبب بقای عراق شد.» فیاض با اشاره به حضور گسترده عراقیها در مراسم سالروز شهادت فرماندهان پیروزی، افزود: «این حضور گسترده مردمی، نشاندهنده وفاداری امت و حامیان حشدالشعبی به فرماندهان و ارزشهای والای آنها است.»
نُجَباء: سلاح مقاومت امانت شهداست
خبر دیگر آنکه شیخ «ناظم سعیدی»، رئیس شورای اجرائی جنبش النُجَباء عراق، در مراسم رژه پیشاهنگی این جنبش به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت و دومین سالروز شهادت «ابوتقوی»، معاون نظامی النجباء، بر پایبندی جریان مقاومت به راه شهدا و رد هرگونه معامله سیاسی تأکید کرد. وی با بیان اینکه این مراسم صرفاً برای سوگواری برگزار نشده است، گفت: «امروز گرد هم آمدهایم تا از خون شهدا عزمی تازه بیافرینیم که پایههای ستم را به لرزه درآورد.» به گفته سعیدی، روح ابوتقوی در رگهای امت جاری است و جنایتهای آمریکا هرگز مانع پیشروی مقاومت نخواهد شد. رئیس شورای اجرائی النجباء میراث حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را «عزت و کرامت» توصیف کرد و افزود: «از هر قطره خون شهدا در خاک عراق، هزاران مجاهد برمیخیزد.» او سازمان پیشاهنگی النجباء را پشتوانه آینده مقاومت دانست و تأکید کرد این مجموعه، نسلهای آینده مجاهدان و پاسداران مقدسات را پرورش میدهد. سعیدی با اشاره به نقش سلاح مقاومت تصریح کرد: «سلاح مقاومت ضامن امنیت و حاکمیت عراق است و تنها متوجه دشمنان و اشغالگران میشود. این همان سلاحی است که در زمان شکست دیگران، از خاک و ناموس عراق دفاع کرد. این سلاح امانت شهدا است و تنها به صاحب قانونی آن، حضرت حجت(عج)، سپرده خواهد شد.»
امام جمعه بغداد:
حشدالشعبی لشکر مردم و مرجعیت است
خبر دیگر از عراق آنکه «سید یاسین موسوی»، امام جمعه بغداد، با هشدار نسبت به گرفتار شدن در دام تحلیلهای سطحی و فضاسازیهای رسانهای گمراهکننده، گفت که آنچه در عرصه داخلی و منطقهای رخ میدهد، در چارچوب پروژههای کلان، برای بازترسیم نقشههای نفوذ در منطقه قابل فهم است. امام جمعه بغداد تأکید کرد که حوادث سریع و درهمتنیدهای که طی این هفته رخ داده است، ضرورت تبیین مواضع و خوانش آگاهانه از ماهیت تحولات جاری را دوچندان میکند. وی همچنین ادعای خلع سلاح گروهها را بیش از آنکه واقعیتی میدانی بداند، یک گفتمان رسانهای توصیف کرد و گفت: حشدالشعبی، حشدِ مردم و مرجعیت است و نقش ضامن امنیت عراق را دارد؛ هیچ وطندوست شریفی حاضر به چشمپوشی از آن نیست.