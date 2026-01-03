2025 سال خونین آمریکا ۴۰ هزار نفر در آمریکا قربانی سلاح گرم شدند
طبق آمار ارائهشده از سوی مؤسسه «آرشیو خشونت با اسلحه»، تنها در سال ۲۰۲۵ در آمریکا بیش از ۱۴هزار و ۶۰۰ نفر بر اثر شلیک گلوله، جان باختهاند و بیش از ۲۶هزار و ۱۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
خشونت مسلحانه در آمریکا سالانه هزاران نفر را به کام مرگ میکشد و به طور سالانه نیز این خشونتها در این کشور تشدید میشود. تاکنون به دلیل مخالفتهای جمهوریخواهان تمامی تلاشها برای محدودیت حمله اسلحه در این کشور با شکست مواجه شده است. کارشناسان دلایل متعددی را برای افزایش خشونتهای مسلحانه در جامعه آمریکا ذکر میکنند. افزایش شدید شکاف دوقطبی در آمریکا، رشد قارچگونه گروههای فاشیست و راست افراطی که برتری نژاد سفید را تبلیغ میکنند، رشد حملات نژادپرستانه و ترس رنگینپوستان از هدف قرار گرفتن توسط سفید برترپندارها و افزایش شکاف اجتماعی، موجب شده مردم آمریکا تمایل گستردهای نسبت به خرید سلاح داشته باشند. در نتیجه با افزایش تعداد اسلحه در دست مردم خشونتهای مسلحانه و تیراندازیهای منجر به قتل نیز در آمریکا افزایش پیدا کرده است. آمارهای مرکز تحقیقات کنگره آمریکا نشان میدهد آمریکاییها صاحب حدود نیمی (۴۸درصد) از کل ۶۵۰میلیون قبضه سلاح غیرنظامی موجود در سراسر دنیا هستند. گزارشها نشان میدهد در سال 2025 نیز هزاران نفر در این کشور قربانی خشونتهای مسلحانه شدهاند. طبق گزارش مؤسسه «آرشیو خشونت با اسلحه»، این کشور در سال ۲۰۲۵ دستکم ۴۰۷ مورد تیراندازی جمعی را شاهد بوده است. این آمار فرد یا افرادی را که خود عامل تیراندازی بوده و ممکن است کشته یا زخمی شده باشند، شامل نمیشود.
به گزارش فارس به نقل از مؤسسه «آرشیو خشونت با اسلحه»، آمارها نشان میدهد که در سال گذشته میلادی، ۲۲۴ کودک ۱۱ساله یا کمسنتر بر اثر تیراندازی کشته شدهاند و ۴۶۱ کودک دیگر در همین گروه سنی زخمی شدهاند. علاوهبر این، بالغ بر هزار نوجوان ۱۲ تا ۱۷ساله در تیراندازیها جان خود را از دست داده و ۲هزار و ۷۳۳ نفر دیگر زخمی شدهاند. این دادهها تنها مرگومیرها بر اثر قتل با سلاح گرم، استفاده دفاعی از سلاح و تیراندازیهای تصادفی را شامل میشود و شمار مرگومیرها بر اثر خودکشی در نظر گرفته نشده است. برآوردهای اولیه مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا (CDC) نشان میدهد که بیش از ۲۴هزار نفر در سال ۲۰۲۵ بر اثر خودکشی با سلاح گرم جان خود را از دست دادهاند. براساس آمار، بهطور متوسط در سال گذشته میلادی، روزانه بیش از ۱۱۰ نفر در آمریکا بر اثر خشونت مسلحانه کشته یا زخمی شدهاند.