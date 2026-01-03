چرا ریاض و ابوظبی در یمن به جنگ مستقیم کشیده شدند؟
سرویس خارجی-
تحولات در یمن خیلی سریع پیش میرود؛ از پیشروی مزدوران سعودی و گرفتن کنترل یک پایگاه استراتژیک از دستان مزدوران امارات تا تکمیل استقرار نیروهای دریایی عربستان! تمام این تحولات به ضرر امارات و زیادهخواهیهای آن است و نیز افشاگر پوشالیبودن ائتلاف ضد مردم یمن. در گزارش پیشرو چرایی جنگ مستقیم ریاض و ابوظبی در یمن را بررسی خواهیم کرد.
ماجرای درگیری مستقیم میان ریاض و ابوظبی در جنوب یمن ریشه در بحران یمن دارد که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد. در آن سال، جنبش مقاومت انصارالله (حوثیها) کنترل صنعا، پایتخت یمن، را به دست گرفتند و «عبدالمنصور هادی»، رئیسجمهور وقت، را مجبور به فرار کردند. این رویداد منجر به دخالت ائتلافی به رهبری رژیم سعودی در سال ۲۰۱۵ شد که امارات نیز به عنوان شریک اصلی در آن شرکت کرد. هدف اولیه ائتلاف، بازگرداندن دولت قانونی هادی و مقابله با نفوذ مقاومت در منطقه بود. با این حال، با گذشت زمان، تفاوتهای استراتژیک میان ریاض و ابوظبی آشکار شد. عربستان بر حفظ وحدت یمن و تمرکز بر جبهه شمالی علیه صنعا تأکید داشت، در حالی که امارات بیشتر بر جنوب یمن تمرکز کرد و از نیروهای جداییطلب مانند شورای انتقالی جنوب حمایت کرد که هدفشان استقلال جنوب یمن
بود. این تفاوتها در سال ۲۰۱۹ با درگیریهای عدن میان نیروهای
وفادار به هادی (مورد حمایت عربستان) و شورای انتقالی جنوب
(مورد حمایت امارات) تشدید شد و منجر به توافق ریاض شد
که قرار بود تنشها را کاهش دهد. اما در سالهای اخیر، بهویژه
در اواخر ۲۰۲۵، گسترش کنترل شورای انتقالی جنوب بر استانهای
حضرموت و مهره، که نیمی از خاک یمن را تشکیل میدهند، و ارسال تسلیحات اماراتی به این نیروها، عربستان را وادار به واکنش مستقیم کرد. این واکنش شامل بمباران هوائی بندر المکلا برای نابودی
تسلیحات اماراتی بود که اولین اقدام مستقیم عربستان علیه امارات محسوب میشود. این تحولات نشاندهنده شکاف عمیق در ائتلاف است که از رقابتهای ژئوپلیتیکی، کنترل منابع اقتصادی جنوب یمن و نگرانیهای امنیتی عربستان ناشی میشود و در نهایت به جنگ مستقیم میان دو متحد سابق کشیده شده است. این روند به خوبی نشان داد که آنچه بنا نهاده شده بود، خانه عنکبوتی بیش نبود!
کنترل همپیمانان عربستان بر یک پایگاه استراتژیک
نیروهای دولتی این کشور اعلام کردند کنترل یکی از مهمترین پایگاههای نظامی در استان حضرموت را پس از درگیری با نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب به دست گرفتهاند، تحولی که میتواند موازنه میدانی را در این منطقه حساس تغییر دهد. به گزارش «ایسنا»، تشکیلات «درعالوطن» وابسته به نیروهای دولت مستعفی یمن و عربستان اعلام کرد که نیروهای آن موفق شدهاند کنترل اردوگاه نظامی تیپ ۳۷ را در منطقه الخشعه، در غرب استان حضرموت، پس از بیرون راندن یگانهای «شورای انتقالی جنوب» که به امارات وابسته هستند، به دست بگیرند. به گزارش رسانههای عربی، «سالم الخنبشی»، استاندار حضرموت و فرمانده عملیات، با اعلام این خبر، گفت: «نیروهای ما کنترل کامل اردوگاه تیپ ۳۷ در الخشعه را در اختیار گرفتهاند.»
تکمیل استقرار نیروهای دریایی عربستان
ائتلاف سعودی حامی دولت مستعفی یمن از پایان کامل استقرار نیروهای دریایی عربستان در شمال اقیانوس هند خبر داد، اقدامی که در بحبوحه تحولات امنیتی اخیر منطقه و با هدف تشدید نظارت بر آبراههای استراتژیک انجام شده است. سرلشکر «ترکی المالکی»، سخنگوی ائتلاف سعودی حامی دولت مستعفی یمن، روز جمعه از تکمیل استقرار نیروهای دریایی سلطنتی عربستان سعودی در شمال اقیانوس هند خبر داد. به گفته المالکی، این استقرار در چارچوب تلاشهای مستمر ائتلاف برای تقویت امنیت دریایی و مقابله با عملیات قاچاق انجام شده و تمرکز اصلی آن جلوگیری از انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به داخل یمن است. وی تأکید کرد که نیروهای دریایی عربستان پس از تکمیل استقرار، بهطور عملی اجرای عملیات بازرسی دریایی و مقابله با قاچاق را آغاز کردهاند.
بازگشت کامل نیروهای امارات از یمن
به گزارش «مهر» به نقل از «آناتولی» ترکیه، در بیانیه وزارت دفاع امارات اعلام شده است: «بازگشت کامل نیروهای مسلح امارات از جمهوری یمن را اعلام میکنیم.» امارات استراتژی خروج از یمن را به عنوان پاسخی به فشارهای عربستان اتخاذ کرده، اما این خروج کامل نیست. وزارت دفاع امارات اعلام کرد که حضور نظامیاش پایان یافته و نیروهای باقیمانده را خارج میکند. این شامل جمعآوری تجهیزات از پایگاههای جنوبی و جزایر استراتژیک است. امارات از ۲۰۱۹ اعلام خروج کرده بود، اما حضور غیررزمی مانند آموزش و اطلاعات را حفظ کرد. اخیراً، پس از اولتیماتوم عربستان و بمباران المکلا، خروج را تسریع کرد. تحلیلگران
معتقدند این تاکتیکی است تا از درگیری مستقیم اجتناب شود، اما امارات همچنان از مزدوران خود حمایت میکند. پیامدهای این خروج برای جنوب یمن عظیم است. بدون حمایت مستقیم امارات ممکن است ضعیف شود و مجبور به مذاکره با دولت مرکزی شود. حضرموت و مهره، با منابع نفتی و بنادر، کلیدی برای پروژه جدایی هستند، اما عربستان میتواند نیروهای وفادار به وحدت را تقویت کند. امارات انکار میکند که مزدوران را به عملیات نظامی تحریک کرده و تأکید دارد بر امنیت عربستان متعهد است.
بیانیه نیروهای وابسته به امارات
شورای انتقالی جنوب بامداد شنبه از حمله جنگندههای سعودی به مواضع نیروهای وابسته به امارات در شرق یمن خبر داد. نهاد موسوم به شورای انتقالی جنوب که به امارات وابسته است، بامداد شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هواپیماهای نیروی هوائی عربستان، شرق یمن را هدف قرار دادند. براساس گزارش شبکه خبری «المیادین»، شورای انتقالی جنوب ادامه بیانیه خود ادعا کرد: «ما تجاوزات عربستان و عملیات نظامی خطرناک علیه جنوب را بهشدت محکوم میکنیم. جنگ متجاوزانه علیه مردم ما نقض آشکار قوانین بینالمللی بهشمار میرود. مردم جنوب و نیروهای مسلح آن مسئولیتپذیر هستند و مسئولانه عمل میکنند و در عین حال حق کامل دفاع مشروع از خود را برای خویش محفوظ میدانند.»