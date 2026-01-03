همزمان با تجاوز گسترده نظامی آمریکا به ونزوئلا وگزارش‌ها درباره ربایش «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور‌، مردم ونزوئلا در حمایت از دولت این کشور به خیابان‌ها ریختند و تاکید کردند تسلیم این تجاوزگری نخواهند شد.

سرانجام کارزار تجاوزکارانه‌ای که آمریکا از شهریورماه گذشته علیه ونزوئلا به راه انداخته بود، صبح دیروز به وقت ایران با تجاوز گسترده نظامی به خاک ونزوئلا و بمباران گسترده مراکز نظامی و غیرنظامی این کشور توسط جنگنده‌ها و هلیکوپترهای آمریکایی وارد مرحله جدیدی شد. آمریکا با تجاوز نظامی دیروز خود به خاک ونزوئلا عملاً به همه کشورها نشان داد که هیچ احترامی به حقوق بین‌الملل، قواعد آمره بین‌المللی و حق حاکمیت کشورها قائل نیست و در دنیایی که با منطق جنگل اداره می‌شود، کشورها باید برای مقابله با این تجاوزگری‌ها تا آنجا که می‌توانند خود را قوی کنند تا لگدمال چکمه قوی‌ترها نشوند.آمریکا از شهریورماه گذشته کارزار چندمرحله‌ای را در مورد ونزوئلا در پیش گرفت؛ در ابتدا دولت ترامپ محاصره دریایی ونزوئلا را آغاز کرد سپس حملات به قایق‌ها شروع شد، طی این مدت در 35 حمله دست‌کم 115 ماهیگیر اهل ونزوئلا کشته شدند. سپس توقیف کشتی‌ها و حملات به تاسیسات نفتی در بنادر ونزوئلا آغاز شد و زمانی که ترامپ دید در مقابل تجاوزگری ارتش آمریکا مقاومت از مرحله محکومیت لفظی پیش نمی‌رود، حمله گسترده به خاک ونزوئلا در دستورکار قرار گرفت.

موادمخدر یا نفت؟

ترامپ پیش از این و بارها مدعی شده بود که هدف از حملات به قایق‌های ونزوئلا مقابله با قاچاق موادمخدر از سوی دولت مادورو به خاک آمریکا است؛ اتهامی که البته خود رسانه‌ها و کارشناسان آمریکایی به صراحت اعلام کردند، دروغ است. منابع آمریکایی و حتی مقامات خود دولت ترامپ اعلام کردند که هدف از حملات تلاش برای تغییر رژیم ونزوئلا به منظور تصاحب منابع عظیم نفت و طلای این کشور و بیرون کردن ایران، روسیه و چین از آمریکای لاتین است. حملات گسترده دیروز به وزارت دفاع، فرودگاه‌ها، پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی ونزوئلا در پایتخت و سایر شهرهای ونزوئلا نیز به خوبی نشان داد که هدف مسئله‌ای بسیار فراتر از موادمخدر بوده است.

ربایش مادورو

به دنبال تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا اخبار ضد و نقیضی درباره نحوه ربایش نیکولاس مادورو و همسرش از سوی آمریکا منتشر شده است. ترامپ مدعی شد که نیکلاس مادورو و همسر وی دستگیر شده‌اند (بخوانید ربوده شده‌اند). در پیام ترامپ که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر شده آمده است: «آمریکا با موفقیت حمله‌ای گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیس‌جمهوری نیکلاس مادورو، انجام داده است. او به‌همراه همسرش بازداشت و از کشور به خارج منتقل شده است. این عملیات با همکاری نیروهای نظامی آمریکا انجام شد. جزئیات بعداً اعلام خواهد شد.» اما برخی رسانه‌ها درباره این ادعا ابراز تردید کرده‌اند. در همین چارچوب، گزارش شبکه اسکای‌نیوز که به نقل از منابعی در داخل اپوزیسیون ونزوئلا منتشر شده است، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این منابع تأکید کرده‌اند که آنچه رخ داده به احتمال زیاد نه یک دستگیری نظامی بلکه نتیجه یک خروج مذاکره‌شده یا توافق پشت‌پرده بوده است. طرح چنین تحلیلی از سوی مخالفان مادورو که بیشترین انگیزه را برای پذیرش روایت قدرت‌نمایی آمریکا دارند به‌خودی‌خود معنادار است. وقتی حتی اپوزیسیون داخلی نیز سناریوی ورود نیروهای آمریکایی برای دستگیری رئیس‌جمهور مستقر و خروج بی‌دردسر او از کشور را باورپذیر نمی‌داند، تردید نسبت به روایت رسمی واشنگتن اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به گزارش مهر، ونزوئلا کشوری بدون ساختار دفاعی و امنیتی نیست. این کشور سال‌هاست زیر فشار شدید تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی و عملیات‌های اطلاعاتی آمریکا قرار دارد و دقیقاً به همین دلیل ساختارهای امنیتی و ارتش آن در وضعیت آماده‌باش دائمی قرار داشته‌اند. تصور اینکه نیروهای آمریکایی بتوانند بدون درگیری قابل‌توجه و بدون مقاومت معنادار وارد خاک ونزوئلا شوند، رئیس‌جمهور این کشور را بازداشت کنند و سپس او را به‌راحتی از کشور خارج کنند، به‌راحتی قابل‌پذیرش نیست. در مقابل، فرضیه خروج توافق‌شده با واقعیت‌های سیاسی و رفتاری بازیگران این پرونده سازگاری بیشتری دارد. مادورو در سال‌های گذشته با وجود مواضع تند ضدآمریکایی بارها مسیرهای غیرعلنی برای مذاکره و کاهش فشارها را آزموده است. در چنین شرایطی این احتمال تقویت می‌شود که تحت فشارهای فزاینده اقتصادی، تهدیدهای امنیتی و بن‌بست سیاسی داخلی، سناریویی مبتنی بر خروج کنترل‌شده و توافق‌شده برای مادورو طراحی شده باشد. در این سناریو آمریکا می‌کوشد نتیجه را به‌عنوان یک پیروزی نظامی به افکار عمومی عرضه کند، در حالی که واقعیت مسیر دیگری را طی کرده است. «گیدئون راچمن» ستون‌نویس ارشد ‌فایننشال‌تایمز هم با انتقاد از آدم‌ربایی ترامپ در خاک ونزوئلا، نوشته است: وقتی چین یک عملیات ویژه برای دستگیری رئیس‌جمهور تایوان آغاز کند، یا روسیه بخواهد همین کار را در مورد زلنسکی انجام دهد، دقیقاً ما چه می‌گوییم؟ این کار را نمی‌توانید بکنید، غیرقانونی است؟

تظاهرات گسترده در کاراکاس

علی‌رغم گزارش‌ها درباره ربایش مادورو و همسرش، گزارش‌های میدانی از داخل ونزوئلا حاکی است مردم‌، مقامات سیاسی و نظامی این کشور، یکصدا اعلام کرده‌اند در مقابل این تجاوزگری ایستادگی خواهند کرد. به گزارش مهر به نقل از المیادین، مردم ونزوئلا با برگزاری تظاهرات در کاراکاس، ضمن محکوم‌کردن تجاوز نظامی آمریکا به کشورشان تأکید کردند که تا زمان بازگشت نیکلاس مادورو خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. براساس این گزارش‌، فرماندار کاراکاس در این تظاهرات گسترده طی سخنانی گفت: مردم ونزوئلا صدای خود را بالا می‌برند و ما تا زمانی که رئیس‌جمهور مادورو برنگردد، خیابان‌ها را ترک نخواهیم

کرد. فرماندار کاراکاس تأکید کرد: ما خواستار آزادی فوری رئیس‌جمهور مادورو هستیم.مردم آزاده ما تسلیم نخواهند شد و خواستار بازگشت رئیس‌جمهور مادورو به وطن خود هستند.تظاهرکنندگان در کاراکاس با حضور در خیابان‌ها اعلام کردند: مردم و دولت ونزوئلا

تحت رهبری مادورو با هم هستند. مردم در کنار رئیس‌جمهور ایستاده‌اند و ما تا زمانی که رئیس‌جمهور مادورو برنگردد، خیابان‌ها را ترک نخواهیم کرد. دادستان کل ونزوئلا هم ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.

خبری از مذاکره و عقب‌نشینی نیست

ارتش و دولت ونزوئلا هم پس از تجاوز نظامی بامداد دیروز آمریکا به خاک این کشور، بر مقاومت در مقابل این تجاوز امپریالیستی تاکید کردند. وزیر دفاع ونزوئلا با اشاره به این‌که کشورش مورد تجاوز آمریکا قرار گرفته است، هشدار داد که ارتش این کشور به مقاومت ادامه می‌دهد و خبری از مذاکره و عقب‌نشینی هم نیست. «پادرینو لوپز» در یک کنفرانس خبری گفت: «ما هدف حمله و تجاوز آمریکا قرار گرفته‌ایم و این، بزرگ‌ترین حمله‌ای است که کشور تاکنون با آن مواجه شده است.» وی با تاکید بر انسجام در کشورش گفت: «مردم یکپارچه و منسجم هستند و برای متوقف‌کردن این تجاوز، مقاومت خواهیم کرد.» وزیر دفاع ونزوئلا ادامه داد: «ما مذاکره نخواهیم کرد، امتیاز نخواهیم داد و در نهایت پیروز خواهیم شد. ملت پیروز خواهد شد؛ نه مذاکره می‌کنیم و نه عقب‌نشینی خواهیم کرد.» وی گفت: «ما به دفاع از مردم خود ادامه می‌دهیم و بر سر آزادی و استقلال ونزوئلا هیچ‌گونه مصالحه‌ای وجود ندارد. آزادی و استقلال ونزوئلا قابل معامله نیست و برای پیروزی در این لحظات باید وحدت خود را حفظ کنیم. دشمن در پی ایجاد رعب، وحشت و آشوب در کشور ماست؛ ما به مقاومت ادامه می‌دهیم و از میهن خود در برابر هرگونه تجاوز دفاع خواهیم کرد.» وزیر دفاع ونزوئلا همچنین هشدار داد «ما بسیج عمومی در صفوف نیروهای مسلح اعلام کرده‌ایم و همه موظفند دستورات فرمانده کل قوا را اجرا کنند.»

اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا

دولت ونزوئلا هم دستور آماده‌باش کامل نیروهای مسلح این کشور را صادر و برای کل کشور وضعیت اضطراری ملی وضع کرد. به گزارش فارس، دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای فوری اعلام کرد که چندین نقطه استراتژیک در ایالت‌های ساحلی و مرکزی این کشور هدف حملات سازمان‌یافته قرار گرفته‌اند. این حملات که ایالت‌های کلیدی «میراندا»، «آراگوآ» و «لاگوایرا» را تحت تأثیر قرار داده، فضای امنیتی کشور را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. دولت ونزوئلا در این بیانیه از تمامی واحدهای نظامی و نیروهای دفاعی خواست تا برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرند. در بیانیه‌ دولت ونزوئلا آمده است: «هدف این حمله چیزی جز تصاحب منابع راهبردی ونزوئلا به‌ویژه نفت و معادن آن و تلاش برای درهم شکستن استقلال سیاسی کشور با زور نیست. آنان به این هدف نخواهند رسید.» گزارش‌ها حاکی است به‌دنبال این بیانیه و در پی حملات آمریکا، واحدهای ارتش در خیابان‌های کاراکارس پایتخت مستقر شده‌اند. «خوان رومرو خیمنس» عضو مجلس ملی ونزوئلا نیز اعلام کرد: نیروهای دفاعی ونزوئلا بلافاصله پس از حمله، فعال شدند و مطابق رویه‌های تعیین‌شده عمل کردند. شبکه روسی راشاتودی اعلام کرد گزارش‌های میدانی حاکی از توقف درگیری‌های مستقیم و حضور پررنگ نیروهای امنیتی در نقاط استراتژیک پایتخت است.» «دیوسدادو کابیو» معاون مادورو نیز عصر دیروز به وقت ایران در حالی‌که در کنار نیروهای مسلح ونزوئلا ایستاده بود، تصریح کرد: «مردم، نیروهای نظامی، پلیس و این نیروهای مسلح که اینجا کنار من هستند، آماده‌اند؛ برای هر شرایطی آماده‌اند و برای هر اقدامی که ممکن است در پی یک حمله رخ دهد، آمادگی دارند.» وی ادامه داد: «هدف این حملات نظامی، تصاحب منابع و دارایی‌های نفتی ونزوئلا است.»

وقتی دم خروس بیرون می‌زند

در حالی که ترامپ پیش از این مدعی شده بود هدف از حملات مقابله با قاچاق موادمخدر است، وی دیروز در اولین اظهارنظر خود پس از حمله به ونزوئلا گفت: آمریکا در نفت ونزوئلا نقش خواهد داشت. ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: این عملیات قرار بود چهار روز زودتر انجام شود، اما به دلیل نامناسب بودن شرایط جوی به تعویق افتاده بود. ترامپ همچنین مدعی شد که واشنگتن نمی‌تواند اجازه دهد فرد دیگری در ونزوئلا همان مسیری را ادامه دهد که رهبران پیشین طی کرده‌اند. وی گفت: «ما در مورد اینکه چه کسی زمام امور را در ونزوئلا به دست بگیرد، نقش خواهیم داشت و در حال حاضر درباره این موضوع تصمیم می‌گیریم.» رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که آمریکا قصد دارد «به‌طور قوی» در بخش نفت ونزوئلا حضور و مداخله داشته باشد.ترامپ همچنین فاش کرد که حدود یک هفته پیش از تحولات اخیر، با مادورو گفت‌وگو کرده و به او توصیه کرده بود که تسلیم شود، اما به گفته وی، در نهایت آمریکا ناچار شد «اقدامی انجام دهد». رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که نیکلاس مادورو پس از بازداشت، به یک کشتی منتقل شده و قرار است به نیویورک انتقال داده شود.