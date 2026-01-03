فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۶۵
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تأکید دوباره حزب‌الله لبنان بر حفظ سلاح مقاومت

نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان، بار دیگر، نسبت به طرح‌های جدید رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان هشدار داد و گفت: «حزب‌الله سلاح خود را در سایه تداوم تجاوزات اسرائیل تحویل نخواهد داد.»
به گزارش «ایسنا»، «محمود قماطی»، نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان، در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره مباشر» اعلام کرد که این جنبش هرگز تداوم تجاوز به اراضی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت. وی با تأکید بر نقش مقاومت در حفظ قدرت و بازدارندگی لبنان، گفت: «تا زمانی که تجاوزات اسرائیل ادامه دارد، حزب‌الله نه سلاح خود را تحویل می‌دهد و نه از عناصر قدرت لبنان چشم‌پوشی خواهد کرد.» او همچنین فاش کرد ارتش رژیم صهیونیستی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای لبنان است، اقدامی که به ‌معنای اشغال جدید بخش‌هایی از خاک این کشور خواهد بود. وی هشدار داد که اجرای دیکته‌ها و فشارهای خارجی از سوی دولت لبنان، به‌منزله چشم‌پوشی از جنوب این کشور و حقوق ملی آن خواهد بود.

