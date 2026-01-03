سوءمدیریت در تأمین و توزیع نهاده مشکل اصلی مرغداریهاست
به گفته رئیس اتحادیه سراسری مرغداران در حال حاضر از نظر جوجهریزی طبق برنامه جلو رفتهایم و مشکلی در این بخش وجود ندارد اما نهادههای دامی بهویژه سویا با چالش و بحران جدی مواجه است.
به گزارش ایسنا، در حالی که آمارهای رسمی از تداوم جوجهریزی و کافی بودن تولید مرغ حکایت دارد، زنجیره تأمین نهادههای دامی در وضعیت مناسبی نیست. بحرانی که با افت شدید دسترسی به سویا، کندی توزیع نهادههای دولتی و نبود شفافیت آمار تولیدکنندگان را در تنگنای جدی قرار داده است.
«حبیب اسداللهنژاد» مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران، درباره وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: در حال حاضر از نظر جوجهریزی طبق برنامه جلو رفتهایم و مشکلی در این بخش وجود ندارد، اما نهادههای دامی بهویژه سویا با چالش و بحران جدی مواجه است. وضعیت تأمین سویا مناسب نیست و تولیدکنندگان با سختی فراوان در حال تأمین نهادههای مورد نیاز خود هستند.
وی با انتقاد از نحوه توزیع نهادهها افزود: شیوهای که وزارت
جهاد کشاورزی برای توزیع نهادهها به استانها ابلاغ کرده و در سطح استانها اجرا میشود، مورد تأیید تشکلها نیست. به نظر میرسد هم در تأمین نهادهها با بحران مواجه هستیم و هم در مدیریت توزیع آنها اشکالات جدی وجود دارد. تصمیمات نادرست در شرایط بحرانی، خود به ایجاد بحران جدید منجر شده است.
اسداللهنژاد با اشاره به نبود شفافیت آماری تصریح کرد: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان نهادههای موجود یا در حال توزیع را در اختیار تشکلها قرار نمیدهد و این اطلاعات بهصورت محرمانه نگه داشته شده است. با این حال، آنچه مسلم است این است که میزان عرضه سویا به کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و پس از توزیعهای انبوه انجامشده، عملاً ارزش و اثربخشی آن بهشدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نهادههایی که بهاصطلاح فروخته شدهاند نیز با کندی شدید در بارگیری مواجه هستند و در برخی موارد اصلاً بارگیری صورت نمیگیرد. موضوعی که نارضایتی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره قیمت مرغ در بازار گفت: در شرایط فعلی امکان اعلام عدد دقیق وجود ندارد اما قطعاً قیمت مصوبی که پیشتر تعیین شده بود، دیگر قابلیت اجرا ندارد؛ چرا که مرغداران در پایان دوره تولید عملاً به نهاده دولتی دسترسی ندارند و بخشی از نهاده تخصیصیافته نیز یا از بین رفته یا با تأخیر جدی به دست تولیدکننده میرسد.
اسداللهنژاد در پایان، در پاسخ به این پرسش که آیا تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار است، اظهار کرد: تاکنون از نظر تأمین مرغ در کشور مشکلی نداشتهایم و اگر در ادامه نیز نهادهها بهدرستی تأمین و توزیع شود، مشکلی در عرضه نخواهیم داشت. در حال حاضر چالش اصلی صنعت مرغداری کشور، نخست تأمین نهادههای دامی و دوم، توزیع نامناسب این نهادههاست.
تخممرغ زیر تیغ واسطهها
بازار تخممرغ هم این روزها با شکاف قیمتی قابل توجهی میان تولید و مصرف مواجه شده است.
«ناصر نبیپور» رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در این خصوص با اشاره به قیمت واقعی تخممرغ در مبدأ تولید، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخممرغ درب مرغداری حدود ۱۲۰ هزار تومان است و با این حساب، قیمت هر شانه تخممرغ نباید بیش از ۲۵۰ هزار تومان به مصرفکننده عرضه شود.
با این حال، مشاهدات میدانی از سطح بازار نشان میدهد که قیمت هر شانه تخممرغ در بسیاری از مغازهها و فروشگاهها از مرز ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده است. رقمی که فاصلهای معنادار با نرخ تولید و حتی نرخهای مصوب دارد.
آخرین نرخ مصوب اعلام شده از سوی ستاد تنظیم بازار، قیمت ۱۹۰ هزار تومان برای هر شانه تخممرغ بوده که عملاً در بازار اثری از آن دیده نمیشود.
کارشناسان و فعالان صنفی، نقش واسطهها و زنجیره توزیع را یکی از عوامل اصلی این گرانی میدانند. به گفته مرغداران، سود اصلی نه در تولید بلکه در حلقههای میانی بازار شکل میگیرد. جایی که نظارت کمتری وجود دارد و قیمتها بهراحتی افزایش مییابد.
از سوی دیگر، هزینههای تولید نیز بیتأثیر نیست. مرغداران میگویند نهادههای دامی را با قیمتهای بالا تهیه میکنند و این فشار مستقیم بر هزینه تمامشده تولید دارد.
به گفته آنان، قیمت هر کیلو سویا به حدود ۸۵ هزار تومان رسیده که نسبت به ماههای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در کنار این عوامل، برخی کارشناسان حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نیز در ایجاد جو روانی افزایش قیمت مؤثر میدانند.
تصمیمی که به گفته آنان، انتظارات تورمی را در بازار مواد غذایی تشدید کرده و زمینهساز رشد قیمتها حتی فراتر از واقعیتهای تولید شده است.