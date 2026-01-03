پاسخ کارگردان ایرانگرد به مجری ایرانفروش
کارگردان برنامه «ایرانگرد» به یک مجری ایرانفروش واکنش نشان داد.جواد قارایی در واکنش به اظهارات ایرانستیزانه احسان کرمی، خطاب به وی نوشت: «آخه دو ریالی پلشت؛ غلام حلقه به گوش مزدور رفتی اون سر دنیا داری مردم بیگناه و معترض به وضعیت بد اقتصادی رو تحریک به جنگ و نابودی ایران میکنی؟... داری ترامپ و نتانیاهو جنايتكار که خون ۱۲۰۰ نفر ایرانی با شرف رو در ۱۲ روز به زمین ریختن میگی با شاهزادهای که از حمله به ایران حمایت کرد و خوشحال بود به گفتوگو برای حمله به ایران جان و مردم ایران دعوت میکنی؟! ... دست به دامن آمریکایی شدی که
۱۵۰ میلیون انسان بیگناه رو طی ۲۵۰ سال کشته؟! به خدا قسم نه شرف داری نه انسانیت... تو یکی از کثیفترین صهیونیستها هستی. حتی اگر روزی حکومت ایران عوض بشه تا آخر عمرت مجبوری همونجا بمونی چون اگر برگردی اینجا ملت ایران ازت پذیرایی میکنن... خیانت و کثافت از چشمانت میباره.»