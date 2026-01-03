مصوبات سفرهای استانی صد درصد پیگیری و اجرا میشود
رئیسجمهور اظهار داشت: در سفرهایی که تاکنون انجام شده، هر آنچه توافق و امضا شده صددرصد اجرا شده است؛ این طور نیست که وعده داده شود و بعد رها شود. جاهایی هم که هنوز کامل اجرا نشده، پیگیری میشود تا کامل به نتیجه برسد و رویکرد، امضای پروژه و رها کردن آن نیست.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ظهر پنجشنبه (11 دی 1404) در پایان سفر استانی دولت به چهارمحال و بختیاری ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت: در این سفر قدم اول این بود که با مجموعه طبقات مختلف اجتماعی و در جلساتی که برگزار شد، نگاهها و جهتگیریها و گفتوگوها همسو و همجهت شود. جلسات مختلفی با سیاسیون، فرهنگیان، اصحاب هنری، آموزش و پرورش و مدیران برگزار شد و هدف این بود که نگاه ما در رابطه با توسعه استانی، توسعه کشوری و جهتگیریهای اجتماعی و سیاسی در چارچوب برنامهها و جهتگیریهای اعتقادی همسو شود.
رئیسجمهور با اشاره به نمونه مدرسهسازی در استان تصریح کرد: در همین استان 57 مدرسه با کمک مردم ساخته شده است و سهم دولت در این میان اندک بوده است. این نشان میدهد مردم میتوانند. من باور دارم بسیاری از مشکلات با حضور مردم حل میشود. در دوران جنگ هم مردم بودند. در آغاز کار، امکانات و توان نظامی به شکل امروز نبود، اما مردم بودند و هیچ قدرتی نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند. وقتی مردم هستند یعنی همه چیز داریم و اگر مردم نباشند یعنی هیچ چیز نداریم.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی میان دولت و مردم اظهار داشت: ما تلاش میکنیم مردم باور کنند که دولت برای آنان کار میکند. هدف، نام و نان و جناح و دسته نیست. هدف خدمت است و امیدواریم شرمنده مردم نشویم.
رئیسجمهور در تشریح جمعبندی مصوبات و دستاوردهای سفر گفت: جمعبندی که با همکاری مدیران، استاندار، نمایندگان و کارشناسان شکل گرفت، نزدیک به 26 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار از بودجه عمومی است که در حوزههایی مانند راه و جاده، کشاورزی، بهداشت و درمان و آب پیشبینی شده تا در استان هزینه شود. پیشنهاد من این است که برای استفاده از این منابع اولویتگذاری شود، اولویتها انتخاب شود و کارها به نتیجه برسد.
دکتر پزشکیان افزود: در سفرهایی که تاکنون انجام شده، هر آنچه توافق و امضا شده صددرصد اجرا شده است. این طور نیست که وعده داده شود و بعد رها شود. جاهایی هم که هنوز کامل اجرا نشده، پیگیری میشود تا کامل به نتیجه برسد و رویکرد، امضای پروژه و رها کردن آن نیست.
رئیسجمهور با اشاره به تسهیلات بانکی پیشبینی شده گفت: نزدیک به 14 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز برای استان در نظر گرفته شده تا سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای گردشگری، کشاورزی و توسعه صنعت بتوانند از آن استفاده کنند. مجموعاً بیش از 41 هزار میلیارد تومان بهعلاوه دو میلیارد دلار برای توسعه استان در نظر گرفته شده است. این آن چیزی است که از طرف دولت میتواند به استان کمک کند، اما در خود استان ظرفیت و اعتبار و قدرت بسیار بیشتری وجود دارد و باید آن ظرفیت را زنده کرد و به حرکت درآورد.
دکتر پزشکیان با تکرار تأکید خود بر اصلاح مصرف گفت: بارها گفتهام و باز هم میگویم، صرفهجویی یک ضرورت است. در اتاقی که شب استراحت کردم، 14 چراغ روشن بود، در حالی که با یک چراغ هم روشنایی کافی بود. در و پنجرهها درز داشت و سرما وارد میشد و از آن طرف شوفاژ بسیار گرم بود. این یعنی مصرف بیرویه و اتلاف منابع. همان توصیهای که رهبر انقلاب فرمودهاند و همان دستوری که قرآن بیان کرده است باید جدی گرفته شود.
رئیسجمهور افزود: اگر تنها 10 درصد صرفهجویی در انرژی انجام شود، معادل 900 هزار بشکه نفت و گاز در کشور است و این یعنی میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. حتی در همین سالن هم چراغها همه روشن است. اگر میلیونها خانه تنها یک چراغ یا دو چراغ کمتر مصرف کنند، حجم بزرگی از انرژی ذخیره میشود. وقتی صرفهجویی انجام شود، دیگر مجبور نمیشویم برق و گاز کارخانهها را قطع کنیم و خاموشی بدهیم. خاموشی صنعت یعنی بیکاری، یعنی کاهش درآمد و یعنی زمینگیر شدن تولید و این خلاف مسیر سرمایهگذاری برای تولید است که مورد تأکید قرار گرفته است.
شهید سلیمانی هرجا که نیاز بود
بیمنت، بیادعا و بدون نام و نشان حضور پیدا میکرد
پزشکیان همچنین با حضور در مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که شامگاه پنجشنبه 11 دیماه 1404 در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی همواره در کنار مظلومان قرار داشت، تصریح کرد: او هرجا که نیاز بود، بیمنت، بیادعا و بدون نام و نشان حضور پیدا میکرد و همین ویژگیها سبب شد که نهتنها در ایران، بلکه در سراسر جهان به الگویی ماندگار تبدیل شود؛ تا جایی که حتی در داخل آمریکا نیز پس از شهادت این سردار بزرگ، مراسم یادبود برگزار شد.
پزشکیان همچنین تاکید کرد: شهید سلیمانی وابسته به هیچ جناح، حزب یا گروهی نبود و تنها در مسیر امام و مطیع رهبر خود حرکت میکرد و در همه صحنهها از ایران، کشورهای اسلامی و مسلمانان دفاع میکرد. رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی قدرتهای خارجی برای تضعیف ملتهایی که در برابر ظلم و استکبار سر تسلیم فرود نمیآورند، خاطرنشان کرد: امام علی(ع) میفرمایند قدرتها و ظالمانی که بیرون از ملتها قرار دارند، افراد مؤمن، آگاه و توانمند را هدف قرار میدهند؛ همان مسیری که امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا با توسل به ظلم و خشونت و به نام تمدن، دموکراسی و دفاع از آزادی دنبال میکنند. این اقدامات چیزی جز تروریسم دولتی نیست و نتیجه آن، ترور و حذف انسانهای توانمند در کشورهای اسلامی و در میان آزادیخواهان جهان است.
دیدار پزشکیان با جمعی از کودکان بیسرپرست
و بدسرپرست در مجتمع «خانه دختران ایران»
رئیس دستگاه اجرائی شامگاه جمعه 12 دی 1404 و همزمان با شب میلاد با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) ضمن حضور در مجتمع بهزیستی «خانه دختران ایران» با جمعی از دختران خردسال و نوجوان تحت مراقبت در این مرکز دیدار و گفتوگو کرد.
بازدید رئیسجمهور
از شهرک مسکونی حضرت فاطمه زهرا(س) فراجا
پزشکیان همچنین بعد از ظهر روز شنبه (13 دی ماه 1404) با حضور در شهرک مسکونی 1500 واحدی حضرت فاطمه زهرا(س) فراجا از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف آب و انرژی، بر ضرورت توسعه زیرساختهای خدماتی، آموزشی و بهداشتی متناسب با جمعیت ساکن تأکید داشت.