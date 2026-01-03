رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در سالروز میلاد مبارک مولی‌الموحدین حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) و ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، در دیدار خانواده‌های معظم شهیدان جنگ ۱۲ روزه (شهدای اقتدار)، عدالت و تقوای امیرمؤمنان را دو قله مورد نیاز کشور و واجب‌ترین خصوصیات برای اداره جامعه خواندند و با تأکید بر لزوم هوشیاری و تقویت وحدت ملی در مقابل «جنگ نرم» دشمنان، گفتند: این جنگِ مبتنی بر «فریب و دروغ و تهمت و شایعه» همان جنگی است که دشمنان حکومت علوی پس از شکست‌های نظامی در مقابل آن حضرت در پیش گرفتند تا مانع تحقق اهداف ایشان شوند.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای سالروز میلاد امیرمؤمنان را از حیث مکان تولد -یعنی خانه خدا- و مولود آن، روزی استثنایی در تاریخ خواندند و افزودند: در میان خصوصیات بی‌نظیر ایشان، ما امروز به دو خصوصیت یعنی «عدالت و تقوا»، نیاز مبرم‌تری داریم و باید با الگو قرار دادن مولای متقیان، به سوی این دو قله که حضرت امیر بر فراز آن‌ها ایستاده، حرکت کنیم؛ البته در این مسیر، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما تا جایی که باید به آن برسیم، فاصله داریم.

رهبر انقلاب در تبیین روش‌های مختلفی که حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) برای تحقق عدالت به کار می‌گرفتند، افزودند: آن حضرت عدالت را گاه با «مهربانی، خدمت به ضعیفان و خانواده‌های بی‌سرپرست» اعمال می‌کرد و گاهی با «ذوالفقار و خشونت الهی» و گاهی با «زبان رسا و حکمت و تبیین».

امیرمؤمنان؛ مصدر جهاد تبیین

ایشان، امیرمؤمنان را مصدر جهاد تبیین برشمردند و افزودند: فرمان حکومتی ایشان به مالک اشتر پر از مفاهیمی است که عدالت را محقق می‌سازد.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در تبیین روش‌های امام علی(ع) در باب تقوا، افزودند: امیرمؤمنان گاهی تقوا را در محراب عبادت و نماز و تضرع به درگاه پروردگار تجلی می‌بخشید و فرشتگانِ عرش را به تحیّر و رشک وامی‌داشت؛ گاه با صبر و سکوت و گذشتن از حق خود برای حفظ وحدت مسلمین و جلوگیری از بروز اختلاف آنها عملی می‌کرد و گاه، با سینه سپر کردن در صحنه‌‌های دشوار مانند لیله‌المَبیت و غزوات پیامبر(ص).

عدالت علوی واجب‌ترین و جدی‌ترین

نیاز کشور است

ایشان با اشاره به ضرورت پیروی آحاد مردم و به‌خصوص مسئولان، از روش‌های تقوایی حضرت امیر، افزودند: عدالت علوی نیز واجب‌ترین و جدی‌ترین نیاز کشور است و ما امروز برخلاف شیعه در طول تاریخ، هیچ بهانه‌ای برای پیگیری نکردن و اجرا نشدن عدالت نداریم؛ چرا که حکومت «جمهوری اسلامی و نظام علوی» است.

موانع تحقق عدالت و تقوا

رهبر انقلاب در بیان موانع تحقق عدالت و تقوا، گفتند: گاهی ترس، گاهی تردید و ملاحظه رفاقت‌ها و گاهی ملاحظه دشمن، جلوی کار را می‌گیرد اما باید بدون ملاحظه بی‌مورد، به سمت توسعه عدالت و تقوا حرکت کرد. ایشان با جلب توجه ملت و مسئولان به یک نکته مهم در زندگی امیرمؤمنان، گفتند: باید دقت کرد که مولای متقیان در همه درگیری‌های نظامی در دوران پیامبر و سال‌های حکومت‌شان فاتح و پیروز بود اما روش‌های مختلف دشمنانِ شکست‌خورده برای فریب و سست‌کردن مردم، در موارد زیادی مانع تحقق اهداف امام علی(ع) شد.

رهبر انقلاب، ایجاد شایعات و استفاده از دروغ و فریب و نفوذ و روش‌های مشابه و به تعبیر امروزی، «جنگ نرم» را سیاست دشمنان مولای متقیان برای بی‌انگیزه کردن و ایجاد تردید در جامعه آن روز خواندند و گفتند: وقتی مردم سست شدند، تحقق اهداف ناممکن می‌شود؛ چرا که براساس سنت الهی، کار دست مردم است و به دست آنها انجام می‌شود.

هدف دشمن در جنگ نرم

بی‌انگیزه و ناامید کردن مردم و ایجاد تردید در ملت

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای هدف دشمن در جنگ نرم را بی‌انگیزه و ناامید کردن مردم و ایجاد تردید در ملت برشمردند و گفتند: همچنان‌که در دوره امیرالمؤمنین با شایعه‌سازی و دروغ در پی بدبین کردن مردم بودند، امروز هم همان اقدامات عیناً انجام می‌شود؛ البته ملت ایران نشان داده است که در میدان‌های سخت و هر جا که نیازمند حضور و کمک او است، محکم ایستاده و دشمن را مأیوس می‌کند.

یکی از ابزارهای دشمن و بعضی افراد ناباب

یا غافل در کارزار جنگ نرم

انکار داشته‌ها و توانایی‌های ملت ایران است

ایشان انگیزه قوی ملت ایران را عامل نگرانی بدخواهان دانستند و افزودند: یکی از ابزارهای دشمن و بعضی افراد ناباب یا غافل در کارزار جنگ نرم، انکار داشته‌ها و توانایی‌های ملت ایران است چرا که غفلت از توانایی‌های ملی، زمینه‌ساز تحقیر و تسلیم در برابر دشمن خواهد شد.

دشمن و متأسفانه برخی در داخل، این پیشرفت‌های بزرگ را که در شرایط تحریم رقم خورده است پنهان می‌کنند

ایشان ارسال سه ماهواره به فضا در یک روز و پیشرفت‌های خیره‌کننده در بخش‌های مختلف علمی کشور از جمله هوافضا، زیست‌فناوری، پزشکی، درمان، نانو و صنایع دفاعی و موشکی را نمونه‌هایی از کارهای بزرگ ملت و جوانان نخبه و کارآمد ایران خواندند و گفتند: دشمن و متأسفانه برخی در داخل، این پیشرفت‌های بزرگ را که در شرایط تحریم رقم خورده است پنهان می‌کنند و به گوش مردم نمی‌رسانند.

عاملی که موجب شد

دشمن درخواست توقف جنگ کند

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای افزودند: عاملی که موجب شد دشمن درخواست توقف جنگ کند و پس از آن نیز پیغام بدهد که نمی‌خواهیم با شما جنگ کنیم، قدرت و توانایی ملت ایران است؛ البته ما به حرف دشمن خبیث، فریبکار و دروغگو، اعتمادی نداریم.

امروز ملت ایران و بلکه همه دنیا، آمریکا را شناخته‌اند و تشت رسوایی آن در جهان فرو‌افتاده است

ایشان با اشاره به میانگین سنّی ۲۶ ساله دانشمندان دخیل در پرتاب سه ماهواره اخیر، آن را نمونه‌ای از ثروت عظیم نیروی انسانی ملت ایران برشمردند و گفتند: آن وقت آن یاوه‌گوی آمریکایی وقتی راجع به ملت ایران حرف می‌زند؛ قدری بدگویی می‌کند و قدری فریب و وعده می‌دهد اما خوشبختانه امروز ملت ایران و بلکه همه دنیا، آمریکا را شناخته‌اند و تشت رسوایی آن در جهان فرو افتاده است.

کسانی که راه‌حل مشکلات کشور را مذاکره با آمریکا می‌دانستند فهمیدند که وسط مذاکره، دولت آمریکا مشغول آماده کردن

نقشه جنگ بوده است

رهبر انقلاب، شناخت واقعی دشمن را دستاوردی بزرگ دانستند و افزودند: مردم در جنگ ۱۲روزه خودشان واقعیت آمریکا را دیدند. حتی کسانی که راه‌حل مشکلات کشور را مذاکره با او می‌دانستند، فهمیدند که وسط مذاکره، دولت آمریکا مشغول آماده کردن نقشه جنگ بوده است.

مهم‌ترین مسئله، توجه به دشمنیِ دشمن و اتحاد

و اتفاق درونی و به تعبیر قرآن «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» است

ایشان مراقبت در برابر جنگ نرم و شبهه‌سازی و شایعه‌سازی دشمن را ضروری خواندند و با اشاره به میلیاردها دلار هزینه برای انتشار اظهارات دروغ در داخل ایران از طریق شبکه‌های تلویزیونی و مراکز اطلاع‌رسانی، گفتند: هدف آنها ضعیف کردن کشور و به‌هم زدن اتحاد معجزه‌آفرین ملت در جنگ ۱۲روزه است. بنابراین مهم‌ترین مسئله، توجه به دشمنیِ دشمن و اتحاد و اتفاق درونی و به تعبیر قرآن «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» است.

بازار و بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام

و انقلاب اسلامی هستند و ما آن‌ها را خوب می‌شناسیم

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اجتماعات هفته گذشته بازاریان خاطرنشان کردند: بازار و بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند و ما آن‌ها را خوب می‌شناسیم. بنابراین نمی‌توان به اسم بازار و بازاری با جمهوری اسلامی مقابله کرد.

کاسب راست می‌گوید که با این شرایط

نمی‌تواند کاسبی کند

ایشان اعتراض بازاری‌ها به کاهش ارزش پول ملی را که باعث بی‌ثباتی محیط کسب و کار می‌شود، حرفی درست خواندند و افزودند: کاسب راست می‌گوید که با این شرایط نمی‌تواند کاسبی کند؛ این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان ارشد درصدد علاج این مشکلند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته در این مشکل هم دست دشمن در کار است و بی‌ثباتی و بالا رفتن بی‌حساب و کتاب قیمت ارز خارجی که باعث بلاتکلیفی کسبه می‌شود، طبیعی نیست و با تدابیر گوناگون باید جلوی آن گرفته شود که مسئولان در این زمینه مشغول تلاش هستند.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با تأکید بر اینکه اعتراض بازاری‌ها به این مشکل، مطلب درستی است، گفتند: اما آنچه غیرقابل قبول است ایستادن عده‌ای تحریک‌شده یا مزدور دشمن پشت بازاری‌ها و طرح شعارهای ضد اسلام و ضد ایران و جمهوری اسلامی است.

ایشان با تأکید بر اینکه «اعتراض بجا است اما اعتراض غیر از اغتشاش است»، گفتند: مسئولان باید با معترض حرف بزنند اما حرف زدن با اغتشاشگر فایده‌ای ندارد بلکه باید او را سر جای خود

نشاند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اینکه عده‌ای تحت عناوین و نام‌های گوناگون به قصد تخریب و ناامنی کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرند و با سوءاستفاده از اعتراض آنها، اغتشاش کنند، مطلقاً قابل قبول نیست.

ضرورت بی‌تفاوت نبودن در برابر جنگ نرم

و شایعه‌پردازی‌های دشمن

ایشان کار همیشگی دشمن را فرصت‌طلبی خواندند و با اشاره به در میدان بودن مسئولان گفتند: مهم، آمادگی مجموعه ملت و تقویت عواملی همچون ایمان، اخلاص و عمل است که سلیمانی را سلیمانی کرد. مهم بی‌تفاوت نبودن در برابر جنگ نرم و شایعه‌پردازی‌های دشمن و ایستادگی و سینه سپر کردن با قدرت کامل در برابر تحمیل طلبکارانه او به مسئولان، دولت و ملت است.

با اتکاء به پروردگار و اطمینان به همراهی مردم دشمن را به زانو درخواهیم آورد

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تأکید کردند: ما در برابر دشمن کوتاه نمی‌آییم و با اتکاء به پروردگار و اطمینان به همراهی مردم، دشمن را به زانو درخواهیم آورد.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تقارن سالگرد شهادت شهید عالیقدر حاج قاسم سلیمانی با ۱۳ رجب، گفتند: ۳ خصوصیت یعنی «ایمان»، «اخلاص» و «عمل»، ویژگی‌های اصلی آن شهید عزیز بود که انسان جامع و کاملی در زمان ما به‌شمار می‌آمد.

ایمان عمیق به پروردگار، حمایت‌های الهی و ایمان به هدف؛ خصوصیت بارز سردار دل‌ها

ایشان، ایمان عمیق به پروردگار و حمایت‌های الهی و ایمان به هدف را خصوصیت بارز سردار دل‌ها برشمردند و افزودند: حاج قاسم، مرد اخلاصی الهی بود و برای خوشنامی و تعریف‌کردن دیگران کاری نمی‌کرد.

رهبر انقلاب با تجلیل از حضور سردار سلیمانی در همه عرصه‌های لازم، گفتند: او برخلاف برخی که خوب می‌فهمند و خوب حرف می‌زنند اما اقدامی نمی‌کنند، در همه صحنه‌هایی که لازم بود، حضور داشت؛ چه در حفظ و هدایت حرکت انقلاب و مواجهه با شرارت‌ها در کرمان، چه در نیروی قدس، دفاع از حرم، مقابله با داعش و عرصه‌های دیگر.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با اشاره به تأثیر مشهود و گاه بی‌نظیر سردار در حساس‌ترین و مهم‌ترین مسائل سیاسی منطقه، افزودند: حاج قاسم به تربیت و پرورش همرزمان و نیروهای تحت امر، همت بارز داشت و به علت همین خصوصیات، مزار او هر سال مقدس‌تر و محترم‌تر می‌شود و اجتماع عظیم مردم از راه‌های دور و حتی کشورهای دیگر به زیارت مزار او می‌روند.

نام همه این شهیدان در تاریخ ماندگار است

و ما باید از برکات این نام‌های مبارک استفاده کنیم

رهبر انقلاب همچنین با اشاره به حضور خانواده‌های شهیدان عزیز جنگ ۱۲ روزه در دیدار، گفتند: این جلسه برای تجلیل و تکریم و تعظیم به همه شهیدان دفاع مقدس ۱۲ روزه و خانواده‌های آنان – چه سرداران مشتاق جهاد و شهادت، چه دانشمندان پر توان و چه شهدای دیگر- تشکیل شده

است.

ایشان تأکید کردند: نام همه این شهیدان در تاریخ ماندگار است و ما باید از برکات این نام‌های مبارک استفاده کنیم.