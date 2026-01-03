5 روز عزای عمومی در پی آتشسوزی مرگبار
کارشناسان سوئیسی در تلاشند تا قربانیان آتشسوزی که در یک تفرجگاه رخ داد و منجر به کشته شدن حدود
۴۰ نفر و زخمی شدن ۱۱۵ نفر دیگر شد را شناسایی کنند.
به گزارش ایسنا، «گای پارملین»، رئیسجمهور این کشور گفته است که پنج روز عزای عمومی اعلام خواهد کرد و این آتشسوزی را یکی از آسیبزاترین وقایع تاریخ سوئیس توصیف کرد. آتشسوزی ساعت ۱:۳۰ بامداد در کافه «لو کانستلیشن» در شهر «کران-مونتانا» رخ داد اما هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث شعلهور شدن آتش شده است. شاهدان عینی گفتند که شعلههای آتش تا سقف زبانه کشید و در عرض چند ثانیه آتش گسترش یافت و یک زیرزمین شلوغ و مملو از جمعیت را دربر گرفت که بسیاری از آنها نوجوان بودند.
به گزارش گاردین، پلیس سوئیس هشدار داده است که شناسایی هویت همه کشتهشدگان این فاجعه ممکن است روزها یا حتی هفتهها طول بکشد. تعداد دقیق افرادی که هنگام آتشسوزی در کافه حضور داشتند هنوز مشخص نیست و همچنین پلیس مشخص نکرده که چند نفر هنوز مفقود هستند.