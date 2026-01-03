واژگونی یک قایق حامل مهاجران در سواحل غرب آفریقا به مرگ ۷ مهاجر و ناپدید شدن ده‌ها نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، مقام‌های محلی اعلام کردند که درپی واژگونی یک قایق حامل بیش از ۲۰۰ مهاجر در امتداد مسیر مهاجرتی پرتردد در سواحل گامبیا، دست‌کم ۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و گمان می‌رود ده‌ها نفر دیگر نیز ناپدید شده باشند.

وزارت دفاع گامبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش شده این قایق در مجاورت روستایی در منطقه کرانه شمالی گامبیا واژگون شده است.

مقام‌ها اعلام کردند که ۷ جسد پیدا شده و دست‌کم ۹۶ نفر نجات یافته‌اند که بسیاری از آنها به‌شدت زخمی شده‌اند.

براساس این بیانیه، نیروی دریایی گامبیا پس از دریافت یک تماس اضطراری، عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کرد که شامل چندین کشتی دریایی و یک قایق بود که برای کمک به محل اعزام شدند.

وزارت دفاع این کشور همچنین اعلام کرد که قایق غرق‌شده در حالی که در یک تپه شنی به گل نشسته بود، پیدا شد.

این بیانیه اضافه کرد که چندین نفر از قربانیان ملیت گامبیایی ندارند و مقام‌های در حال حاضر در حال تایید هویت آنها هستند.

گامبیا به نقطه شروع حرکت مهاجران و پناهجویانی تبدیل شده که می‌خواهند با قایق از غرب آفریقا به جزایر قناری اسپانیا برسند.

براساس اعلام اتحادیه اروپا، بیش از ۴۶هزار مهاجر در سال ۲۰۲۴ به جزایر قناری رسیدند.

گزارش گروه حقوق بشری کامیناندو فرونتراس نشان می‌دهد که بیش از ۱۰هزار نفر در تلاش برای سفر از طریق اقیانوس اطلس جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۲۳ حدود ۵۸درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش آژانس مرزی فرانتکس، مهاجرت نامنظم به اتحادیه اروپا در طول مسیر غرب آفریقا در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰درصد کاهش یافته است.

با این حال، مهاجران و پناهجویان همچنان تلاش می‌کنند با قایق‌های نامناسب و به‌طور معمول پرازدحام به اروپا برسند.

در ماه می‌(اردیبهشت/خرداد)، ۷ زن بر اثر واژگونی یک قایق کوچک حامل بیش از ۱۰۰ نفر در نزدیکی جزایر قناری جان باختند.