12 هزار مسجد در سراسر کشور میزبان 1/5 میلیون معتکف خداجو هستند

مراسم معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۴ با حضور گسترده مشتاقان و سالکان طریق الهی در سراسر میهن اسلامی از سحرگاه شنبه 13 رجب آغاز شد.

با آغاز مراسم سه‌روزه اعتکاف، فضای معنوی مساجد سراسر کشور با حضور پرشور مؤمنان معتکف به کانون تحول روحی و فاصله گرفتن از هیاهوی مادی تبدیل شده است تا بار دیگر پیوند عمیق نسل‌های مختلف با خانه خدا در قالب خلوتی عاشقانه تجلی یابد.

با شروع این آیین عبادی، فضای خانه‌های خدا در اقصی‌نقاط کشور آکنده از عطر مناجات و تاملاتی شده است که معتکفین برای فاصله گرفتن از مشغله‌های دنیوی و تقرب به درگاه باری‌تعالی برگزیده‌اند.

حضور پرشور و معنادار نسل جوان از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان و همچنین استقبال چشمگیر بانوان متدین و مشتاق در این مراسم، بار دیگر بر استمرار پیوند ناگسستنی نسل‌های مختلف با کانون مساجد صحه گذاشته و زیست معنوی جامعه ایران را در تراز والایی به نمایش گذاشته است.

رشد 30 درصدی استقبال از اعتکاف

استقبال معتکفین از مراسم امسال نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته است، در همین زمینه رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با بیان اینکه حدود ۱۲هزار مسجد در ایام‌البیض ماه رجب میزبان بیش از یک‌ونیم میلیون معتکف در سراسر کشور هستند.

حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تکیه‌ای درباره تفکیک حضور اقشار مختلف در آیین اعتکاف این ۱۲هزار مسجد، اظهار داشت: آمار دقیق در حال حاضر مشخص نیست اما آنچه مشخص است، این است که ۷۰درصد شرکت‌کنندگان جوان و نوجوان هستند و ۲۰۵ مسجد به منظور ایجاد شرایط حضور مادران دارای فرزند خردسال در این آیین، ویژه اعتکاف مادر دختری در نظر گرفته شده است.

وی درباره میزان رشد مساجد میزبان اعتکاف و تعداد معتکفان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، خاطرنشان کرد: آمارها از رشد ۳۰درصدی نسبت به سال گذشته حکایت می‌کند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به رشد چشمگیر کمی و کیفی مراسم اعتکاف در سراسر کشور گفت: اعتکاف امروز از یک آیین محدود عبادی به جریانی فراگیر، مردمی و جوان‌محور و به روایت روشن پیشرفت معنویت در جمهوری اسلامی ایران بدل شده است.

تکیه‌ای افزود: اعتکاف امروز به پدیده‌ای پرتراکم و فراگیر تبدیل شده که هر سال شاهد افزایش کمیت و کیفیت آن هستیم. این حرکت معنوی اکنون از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور را دربر گرفته و به جرأت می‌توان گفت کمتر نقطه‌ای از کشور وجود دارد که از جریان اعتکاف بی‌خبر باشد. اعتکاف امروز یک جریان زنده، جاری و ساری در متن جامعه است.

وی ادامه داد: چند دهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتکاف مراسمی محدود، ناشناخته و عمدتاً ویژه روحانیون و افراد خاص بود و عموم مردم شناخت چندانی از آن نداشتند. حتی در سال‌های ابتدائی پس از انقلاب نیز به دلیل محدودیت امکانات، حضور در اعتکاف در برخی مناطق به‌صورت محدود و حتی به قید قرعه انجام می‌شد، اما به‌تدریج با گسترش فرهنگ دینی، این مراسم رشد چشمگیری پیدا کرد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در تشریح ترکیب جمعیتی معتکفان اظهار داشت: ۶۱درصد شرکت‌کنندگان در اعتکاف را بانوان و ۳۹درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۷۰درصد معتکفان زیر ۳۰ سال سن دارند و نزدیک به ۵۰درصد آنان متولدین دهه ۸۰ به بعد هستند. این آمار نشان می‌دهد که اعتکاف به پایگاهی مؤثر برای ارتباط نسل جوان با دین، مسجد و مرجعیت تبدیل شده است.

تکیه‌ای درباره وضعیت اعتکاف سال ۱۴۰۴ گفت: ثبت‌نام اعتکاف از ۲۰ آذرماه آغاز شد و در تمامی کلان‌شهرها و استان‌ها، به‌ویژه در شهرهای قم، شهرری و شیراز (حرم شاهچراغ) با استقبال کم‌نظیری همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت بسیاری از مساجد در همان روزهای ابتدائی تکمیل شد.

وی یادآور شد: اعتکاف سال گذشته با حضور یک‌میلیون و ۲۵۰هزار نفر در ۹هزار و ۷۴۰ مسجد سراسر کشور برگزار شد که نیمی از شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان و بخش عمده‌ای را جوانان تشکیل می‌دادند.

اعتکاف؛ مردمی‌ترین کنش عبادی کشور

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف تأکید کرد: نقش دستگاه‌های فرهنگی در اعتکاف، مانع‌زدایی و تسهیل‌گری است و این دستگاه‌ها متصدی مستقیم نیستند. بیش از ۸۰درصد اجرای اعتکاف برعهده مردم است و میدان اصلی این حرکت در اختیار مردم قرار دارد.

تکیه‌ای با اشاره به مردمی‌بودن هزینه‌ها گفت: اعتکاف مردمی‌ترین کنش فرهنگی- عبادی کشور است و این موضوع از بزرگ‌ترین افتخارات ما محسوب می‌شود. ۸۶درصد هزینه‌ها توسط خود مردم و ۱۴درصد توسط خیرین تأمین می‌شود و این مراسم به همت مردم برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: اعتکاف امسال همزمان با ایام ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، با برگزاری یادواره شهدای مقاومت همراه خواهد بود.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به بُعد بین‌المللی مراسم اعتکاف ادامه داد: به‌منظور ارتقای غنای محتوایی اعتکاف، این آیین عبادی امروز در عرصه بین‌الملل نیز گسترش یافته و در حال حاضر در بیش از ۷۰ کشور جهان برگزار می‌شود.