# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

مرزبندی روشن

محمد شاهی با اشاره به بیانات رهبری در دیدار با جمعی از خانواده‌های جنگ 12روزه نوشت: «روایت امروز رهبری یک مرزبندی روشن بود: اعتراض اقتصادیِ به‌حقِ بازار مساوی اغتشاشِ سازمان‌یافته نیست. بی‌ثباتی ارزی واقعی است و مطالبه‌ بازاری‌ها درست است اما سوار شدن جریان‌های معاند بر این مطالبه، همان نقطه‌ای است که اعتراض را به پروژه ناامن‌سازی تبدیل می‌کند.»

تفکیک کار

محسن اقبال دوست: «بازار سرمایه انقلاب و نظام است... این را بیش از هر کسی رهبری می‌داند! تفکیک مطالبه به‌حق بازار و بازاریان و چهره نفاق اصیل‌ترین و درست‌ترین خطی است که رهبری به آن تاکید کردند! رسیدگی به مطالبات به‌حق بازاریان و مردم با مسئولین؛ نشاندن اغتشاشگر و ضد انقلاب سر جای خود با مردم!».

مرزبان قهرمان

جمعی از هنرمندان از جمله مهران غفوریان، داریوش فرضیایی، عباس جمشیدی‌فر، احترام برومند، سیما تیرانداز، علیرضا استادی، امیر کربلایی‌زاده و روشنک عجمیان با انتشار تصویری از شهید رحیم مجیدی‌مهر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی یاد این شهید مرزبان ایران را زنده و از او تقدیر کردند.

خبر واقعی!

محمدرضا علیخانی: «همین لحظه که شما تحت تاثیر تلگرام و اینستاگرام و توئیتر فکر می‌کنید نظام ایران در آستانه سقوط است، بیش از یک‌ونیم میلیون نفر از مردم همین کشور(خصوصاً جوانان) در مراسم اعتکاف شرکت کردند. شما از رشد بدنه‌ جمهوری اسلامی باخبر نیستید!»

از غزه به یاد حاج قاسم

جوانان اهل غزه در ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم، بر روی دیوارهای باقی‌مانده از بمباران‌های رژیم صهیونیستی، ارادت خود به شهید سلیمانی را به تصویر کشیدند.

باید «قوی» شد

مهدی قاسم‌زاده: «دقیقاً یک روز بعد از موافقت مادورو و اعلام آمادگی‌اش برای مذاکره، آمریکا به ونزوئلا حمله کرد؛ چون هدف ترامپ صرفاً مالکیت بر زمین و دارایی‌های ونزوئلا و غارت منابع آن است؛ در برابر چنین درندگان و جهان بی‌قانونی، باید فقط قوی شد و کاملاً بی‌رحم عمل کرد...»

قانون جنگل

عبدالله گنجی: «بالاخره پس از چند ماه کش‌وقوس بمباران ونزوئلا شروع شد. جرمش چیست؟ چرا شورای امنیت نبردند؟ برای آمریکا تهدید بود؟ یک کلمه: جرمش نپذیرفتن سیادت آمریکا در قاره آمریکا بود. مانند کوبا و کره‌شمالی. هرکس با ما نیست، برماست!»

شهید نسل جدید

کاربری با انتشار تصویر شهید امیرحسام خدایاری‌فرد، بسیجی مظلوم که در اغتشاشات اخیر به شهادت رسید، نوشت: «شهیدان نسل زد در قامت مدافع امنیت؛ امیرحسام، که نه اسلحه داشت و نه باتوم، با پرتاب سنگ از طرف اغتشاشگران به شهادت رسید تا ثابت کند فداییان این خاک، از هر نسلی برمی‌خیزند.»

تهران، تل‌آویو نیست

علیرضا زاکانی، شهردار تهران: «حل مشکلات اقتصادی بر گردن ما مسئولین است اما دشمن فراموش نکند که تهران، تل‌آویو نیست. برای آشوب روی ملت ایران قمار نکنید! اجنبی مثل همیشه برای شکست مفتضحانه عجول است. این شکست «تکرار خواهد شد».»

غلط اضافی!

سید نظام‌الدین موسوی خطاب به گزافه‌گویی‌های ترامپ در حمایت از معترضان در ایران نوشت: «۷۰هزار زن، کودک، پیر و جوان را در غزه، سگ‌ هار صهیونیستی‌ات کشتارجمعی کرد، آخ نگفتی و قهقهه سردادی. ۱۰۰۰ کودک، زن، دانشمند ‌‌و نظامی ایران را سگ‌ هار صهیونیستی‌ات شهید کرد، حمایتش کردی. حالا نگران مردم ایران شده‌ای؟ غلط اضافه بکن و‌ بیا، ببین مردم ایران چکارت می‌کنند!»