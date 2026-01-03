ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برای حضور در مسابقات تیمی قهرمانی جهان لندن مشخص شد.

در پایان سه روز انتخابی تیم ملی مردان، جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان، ۱۶ پینگ‌پنگ باز برتر ایران باهم به رقابت پرداختند که در نهایت، سامران کریمی از استان کردستان قهرمان شد، امین احمدیان از تهران عنوان نایب قهرمانی را به‌دست آورد و جواد سهرابی از استان مرکزی نیز در جایگاه سوم ایستاد و مسافر لندن شدند. پیش از این نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی مردان و نفر اول کشورمان در رنکینگ جهانی، از سوی کادر فنی تیم ملی برای حضور در این ‌مسابقات انتصاب شده ‌بود. مسابقات فینال تیمی قهرمانی جهان، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.