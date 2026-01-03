فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۳۹
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ترکیب تیم ملی پینگ‌پنگ مردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان

ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برای حضور در مسابقات تیمی قهرمانی جهان لندن مشخص شد.
در پایان سه روز انتخابی تیم ملی مردان، جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان، ۱۶ پینگ‌پنگ باز برتر ایران باهم به رقابت پرداختند که در نهایت، سامران کریمی از استان کردستان قهرمان شد، امین احمدیان از تهران عنوان نایب قهرمانی را به‌دست آورد و جواد سهرابی از استان مرکزی نیز در جایگاه سوم ایستاد و مسافر لندن شدند. پیش از این نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی مردان و نفر اول کشورمان در رنکینگ جهانی، از سوی کادر فنی تیم ملی برای حضور در این ‌مسابقات انتصاب شده ‌بود. مسابقات فینال تیمی قهرمانی جهان، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تصویر حالات انسان در حشر و قیامت

نبـرد آخرالزمانی!

رهایی ماشین گیر کرده در برف با حفظ خونسردی و توجه به نکات حیاتی

«محمدِ دیگر»

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

حاج قاسم فقط آیینه خورشید نبود

تفاوت جود و عدالت

ترجمـه بـه فرمـان بیگانـه

اندیشه رجعت در اسلام

مردانی که ماندگار شدند