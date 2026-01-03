پهلوان ایران در سال ۱۴۰۴ مشخص شد

احمد میرزاپور با شکست طغانی برای سومین مرتبه صاحب بازوبند پهلوانی ایران شد.

رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور طی دو روز در سالن هفتم تیر تهران برگزار و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. در فینال وزن ۱۰۰+ کیلوگرم، مصطفی طغانی پهلوان کشور در ۲ سال گذشته، برای کسب بازوبند پهلوانی به مصاف احمد میرزاپور پهلوان ایران در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ رفت اما در پایان با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد تا بازوبند پهلوانی برای سومین مرتبه از آن میرزاپور شود. اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به این شرح است:

* وزن ۶۰ کیلوگرم: احسان فرهمند (خراسان رضوی) یک- مهدی ویسی (مازندران) ۶ (برنده با ضربه فنی)

* وزن ۷۰ کیلوگرم: عرفان نجف‌نژاد (آذربایجان شرقی) ۳- علی‌اکبر زرودی (مازندران) ۳ (برنده با ضربه فنی)

* وزن ۸۰ کیلوگرم: آرمین بابایی (هرمزگان) صفر- عبدالله شیخ‌اعظمی (مازندران) ۶

* وزن ۹۰ کیلوگرم:‌ هادی وفایی‌پور (خراسان جنوبی) صفر- امیرحسین کاووسی (مازندران) ۶

* وزن ۱۰۰ کیلوگرم: حسین مفیدی (تهران) صفر و وحید سیف‌وند (خراسان جنوبی) ۴ (برنده با ضربه فنی)

* وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: مصطفی طغانی (پهلوان سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از خراسان رضوی) ۴- احمد میرزاپور (پهلوان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ کشور از خراسان رضوی) ۶