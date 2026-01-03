رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد سرمربی تیم ملی، اعلام کرد: امیر قلعه‌نویی صددرصد در جام جهانی سرمربی تیم ملی ایران است.

مهدی تاج جمعه ۱۲ دی ماه در نشست سالانه هیئت‌های استانی فوتبال در شهر اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هیئت‌های فوتبال سراسر کشور را سالانه یک بار دور هم جمع می‌کنیم که جنبه مشورتی هم دارد، زیرا این هیئت‌های استانی اهرم‌های ما در استان‌ها برای اداره فوتبال در استان خودشان هستند. در این نشست کمیته‌های مختلف فدراسیون را نیز دور هم جمع می‌کنیم. چنین جلسه‌ای برای توسعه فوتبال بسیار خوب است و در پی آن اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. او درباره رقم خوردن یک سری بی‌اخلاقی‌ها در فوتبال ایران از جمله شعار روی سکوها و بیانیه‌های باشگاه‌ها، بیان کرد: خدا را شکر در حال حاضر این موضوع کمتر شده است و مطمئناً خواسته تمام باشگاه‌ها این است که با این نوع بی‌اخلاقی‌ها برخورد شود. تاج درباره سؤالی درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی، خاطرنشان کرد: تیم ملی باید دو بازی انجام دهد که یکی از آنها در فروردین و یکی دیگر در خرداد سال آینده است. برای انجام این دو بازی با تیم‌های زیادی صحبت شده است و به چند تیم هم نزدیک شده‌ایم و فکر می‌کنم دو بازی خوب انجام دهیم. دو بازی نیز در کمپ آمریکا خواهیم داشت که هماهنگی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. او همچنین درباره حمایت از قلعه‌نوعی، گفت: قلعه‌نویی کار می‌کند و زحمت می‌کشد و صددرصد سرمربی تیم ملی در جام جهانی خواهد بود.