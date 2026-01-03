دنیامالی: امیدوار به تبرئه دوومیدانیکاران هستیم
وزیر ورزش و جوانان گفت: رأی پرونده دوومیدانی کاران در کرهجنوبی عادلانه نیست و باید تغییر کند.
احمد دنیامالی در حاشیه بازدید از رقابتهای دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور اظهار داشت: با توجه به حضور ملیپوشان دوومیدانی در بازیهای آسیایی جوانان و بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض، آنها در برخی مواد خوب ظاهر شدند. با توجه به ظرفیت مدالآوری دوومیدانی در بازیهای آسیایی ناگویا، برنامهریزی خوبی در حال انجام است، انتظار ما از ملیپوشان، درخشش ویژه در ناگویا است. وی درباره آخرین وضعیت پرونده دوومیدانیکاران در کرهجنوبی و رأی اولیه دادگاه گفت: هم ما و هم طرف کرهای به رأی صادر شده اعتراض کردیم. اعتراض ما این است که این رأی عادلانه نیست و باید تغییر کند و به سمت تبرئه برود. همچنین در حال تلاش هستیم تا آن دو نفری که تبرئه شدهاند، سریعتر بازگردند. روی رأی دو نفر دیگر نیز وکلای ما در حال کار هستند تا رأی را به حداقل برسانند تا رأی نهائی، رأی تبرئه باشد.