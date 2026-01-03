برنامه دیدار های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال
جمعه ۲۶ دی 1404
* پیکان تهران ........................................................ ذوبآهن اصفهان (ساعت ۱۵)
* فولاد خوزستان ................................................ چادرملوی اردکان (ساعت ۱۷)
شنبه ۲۷ دی 1404
* شمسآذر قزوین........................................ استقلالخوزستان (ساعت ۱۵:۳۰)
* آلومینیوم اراک.............................................. گلگهر سیرجان (ساعت ۱۵:۳۰)
* سپاهان .................................................................. ملوان بندر انزلی (ساعت ۱۶)
* مس رفسنجان ................................................... خیبر خرمآباد (ساعت ۱۶:۳۰)
* استقلالتهران......................................................... تراکتورتبریز (ساعت ۱۶:۴۵)
یکشنبه ۲۸ دی 1404
* فجرسپاسی شیراز ................................................... پرسپولیس (ساعت ۱۶:۴۵)