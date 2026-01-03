دانش‌آموز بسیجی شهید سید‌ رضا‌ هاشمی سیاوشکلایی، ۲۵ آبان سال ۱۳۴۸ در استان تهران دیده به جهان گشود. با عضویت در بسیج لشکر ۲۵ کربلا به اسلام خدمت می‌کرد و ۲۱ دی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای پنج در شلمچه، شربت شیرین شهادت را نوشید و پیکر پاکش در گلزار شهدای ساری آرام گرفت. شهید سید‌ رضا‌ هاشمی سیاوشکلایی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «شما خانواده‌ گرامی را وصیت می‌کنم به تقوا و پرهیزگاری و اطاعت از فرمایشات امام‌ امت. از شما می‌خواهم که امام را تنها نگذارید چون ما هر چه داریم از امام داریم. دیگر این‌که جبهه‌ها را پر کنید و نگذارید که اسلحه‌ برادران بر زمین بیفتد. و از شما می‌خواهم که با منکرات شدیداً مبارزه کنید چون دشمنان دیدند که با محاصره‌ اقتصادی و حمله‌ نظامی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، مسئله‌ منکرات را به‌ راه انداختند و یک عده جوانان فریب‌خورده با پوشیدن لباس‌های مبتذل در شهرها باعث شیوع فساد و فحشا می‌شوند. از شما پدران و مادران می‌خواهم که جلوی جوانان خود را بگیرید و نگذارید که فرزندانتان به دام شیاطین بیفتد. مسئله‌ دیگر این‌که نمازجمعه نباید فراموش شود و از شایعه‌پراکنی و خط‌بازی به‌شدت جلوگیری کنید. و از شما جوانان عزیز می‌خواهیم که الان جبهه نیاز به وجود شما دارد. با آمدن به جبهه و پر کردن جبهه‌ها می‌توان کار جنگ را یکسره کرد، با عضو شدن در گروه مقاومت، به دشمنان ثابت کنید که هنوز هم در صحنه هستید و از جنگ و محاصره‌ اقتصادی خسته نشده‌اید و همچنان به مبارزه‌ خود ادامه می‌دهید تا دشمن را نابود کنید.»