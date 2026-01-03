فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۳۰
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از دانش‌آموز شهید سیدرضا ‌هاشمی سیاوشکلایی

وقتی دشمن از حمله نظامی و محاصره اقتصادی ناامید می‌شود... (حدیث دشت عشق)

دانش‌آموز بسیجی شهید سید‌ رضا‌ هاشمی سیاوشکلایی، ۲۵ آبان سال ۱۳۴۸ در استان تهران دیده به جهان گشود. با عضویت در بسیج لشکر ۲۵ کربلا به اسلام خدمت می‌کرد و ۲۱ دی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای پنج در شلمچه، شربت شیرین شهادت را نوشید و پیکر پاکش در گلزار شهدای ساری آرام گرفت. شهید سید‌ رضا‌ هاشمی سیاوشکلایی در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «شما خانواده‌ گرامی را وصیت می‌کنم به تقوا و پرهیزگاری و اطاعت از فرمایشات امام‌ امت. از شما می‌خواهم که امام را تنها نگذارید چون ما هر چه داریم از امام داریم. دیگر این‌که جبهه‌ها را پر کنید و نگذارید که اسلحه‌ برادران بر زمین بیفتد. و از شما می‌خواهم که با منکرات شدیداً مبارزه کنید چون دشمنان دیدند که با محاصره‌ اقتصادی و حمله‌ نظامی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، مسئله‌ منکرات را به‌ راه انداختند و یک عده جوانان فریب‌خورده با پوشیدن لباس‌های مبتذل در شهرها باعث شیوع فساد و فحشا می‌شوند. از شما پدران و مادران می‌خواهم که جلوی جوانان خود را بگیرید و نگذارید که فرزندانتان به دام شیاطین بیفتد. مسئله‌ دیگر این‌که نمازجمعه نباید فراموش شود و از شایعه‌پراکنی و خط‌بازی به‌شدت جلوگیری کنید. و از شما جوانان عزیز می‌خواهیم که الان جبهه نیاز به وجود شما دارد. با آمدن به جبهه و پر کردن جبهه‌ها می‌توان کار جنگ را یکسره کرد، با عضو شدن در گروه مقاومت، به دشمنان ثابت کنید که هنوز هم در صحنه هستید و از جنگ و محاصره‌ اقتصادی خسته نشده‌اید و همچنان به مبارزه‌ خود ادامه می‌دهید تا دشمن را نابود کنید.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تصویر حالات انسان در حشر و قیامت

نبـرد آخرالزمانی!

رهایی ماشین گیر کرده در برف با حفظ خونسردی و توجه به نکات حیاتی

«محمدِ دیگر»

ترجمـه بـه فرمـان بیگانـه

حاج قاسم فقط آیینه خورشید نبود

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تفاوت جود و عدالت

اندیشه رجعت در اسلام

مردانی که ماندگار شدند