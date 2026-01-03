قهـرمـان همـیشه زنـده
صبح آرامی در شهر آغاز شد. خورشید هنوز از پشت کوهها کامل بیرون نیامده و خیابانها در سکوت مطلق فرو رفته بودند. پیرمردی روی نیمکتی نشسته، دستهایش را روی زانوهایش گذاشته و نگاهش در گذشتههای دور گم شده بود. دلش پر از غم و خاطراتی بود که سالها جمع شده بودند.
ناگهان مردی آرام از کنار او گذشت؛ نه با هیاهو، نه با محافظ و تشریفات، فقط با قدمهایی مطمئن و نگاهی که گویی همه چیز را میدید. پیرمرد سرش را بلند کرد و کمی متعجب نگاهش کرد. مرد لبخند زد و با آرامش پرسید:
«دلت گرفته، حاجآقا؟»
اشک در چشمهای پیرمرد جمع شد و با صدایی لرزان گفت: «پسرم... شهید شده... همین دیروز.»
مرد لحظهای سکوت کرد، سپس آرام کنار او نشست و دستش را روی شانهاش گذاشت. سکوتی سنگین حاکم شد؛ سکوتی که از هزار حرف سنگینتر بود. بعد مرد گفت:
«میدانی، بعضی آدمها وقتی میروند، تازه معلوم میشود زندگیشان چقدر ارزش داشته است. آنها در دلها زنده میمانند، حتی وقتی کنارمان نیستند.»
پیرمرد سرش را تکان داد و با حیرت پرسید:
«تو... تو هستی؟»
مرد لبخند زد، اما نه برای دیده شدن، بلکه برای آرام کردن دلها:
«آری. مهم این است که شجاعت و عشق همیشه با شماست.»
روزها گذشت و مردم هنوز از نبودش غمگین بودند، اما حرفهای او در دلها مانده بود. دخترکی نوجوان هر روز از پنجره مدرسه به کوچهها نگاه میکرد و درباره قهرمانی که همه از او حرف میزدند، فکر میکرد. روزی معلم از دانشآموزان خواست درباره قهرمان زندگیشان انشاء بنویسند.
دخترک قلمش را برداشت و نوشت:
«قهرمان واقعی کسی است که وقتی میتوانست دیده شود، نخواست. وقتی میتوانست بماند، رفت. اما وقتی رفت، فهمیدیم چقدر کنارمان بوده. او شجاع و مهربان بود، کسی که بدون اینکه نامش در اخبار باشد، همه جا حضور داشت. اسمش حاج قاسم بود، اما همه او را به نام مرد میدان میشناختند.»
معلم لبخند زد و گفت:
«چقدر زیبا نوشتی. یعنی فهمیدی قهرمان واقعی چه کسی است.»
یک روز، همان پیرمرد دوباره روی نیمکت نشست و نگاهش به دوردستها خیره شد. مرد آرام بار دیگر کنار او آمد.
پیرمرد گفت:
«میدانی، وقتی او رفت، فکر میکردم همه چیز تمام شده است. اما حالا میفهمم... او هیچوقت نرفته بوده. همیشه اینجاست، در قلبها، در اشکها، در امیدها...»
مرد سرش را به تأیید تکان داد:
«آری... و هر کس که شجاعت و عشق را در دل دارد، بخشی از اوست.»
سالها گذشت، اما داستان او همچنان زنده ماند. در لبخند کودکان، در دعای مادران، در نگاه سربازان و در سکوت شبهای شهر. حاج قاسم نه تنها فرماندهای شجاع، بلکه پلی میان دلها، میان عشق و شجاعت، میان زمین و آسمان بود.
در میانه میدانهای سخت و تاریک، او همیشه کنار مردم بود؛ نه برای دیده شدن، بالعکس برای آرام کردن دلها. هر وقت کسی ناامید میشد یا ترس وجودش را پر میکرد، سایه او آرام از کنار دلها رد میشد، بیصدا اما پرقدرت.
و هنوز، وقتی کسی شجاعت یا امید میخواهد، وقتی دلها میگویند راهی نیست، یاد او مانند نسیمی آرام دلها را روشن میکند. یعنی شجاعت و مهربانی هیچگاه نمیمیرد.
ساحل قرهحسنلو