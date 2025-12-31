دنبال جنگ با ایران نیستیم

چندی پیش پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد، نتانیاهو به او پیام داده است که به‌دنبال جنگ مجدد با ایران نیست.

چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که نتانیاهو به او پیام داده است که به‌دنبال جنگ مجدد با ایران نیست؛ او از پوتین خواسته بود که به ایران این پیام را منتقل کند تا ایران نیز به اسرائیل حمله‌ای انجام ندهد.

اسرائیلی‌ها علی‌رغم این پیام و درخواست، در فضای رسانه‌ای، به‌صورت مستقیم مدام از جنگ احتمالی می‌‌گفتند تا سایه جنگ برداشته نشود. با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی حالا علناً پیام خود را تأیید کرده و گفته است که قصد تنش مجدد با ایران را ندارد و در قالب الفاظ خاص خود از ایران هم در لفافه درخواست کرده است که حمله‌ای به اسرائیل نداشته باشد!

نتانیاهو غالباً تلاش می‌کند برای پوشاندن استیصال خود از ادبیاتی با ظاهر قلدری استفاده کند؛ اما همین اذعان او نشان می‌دهد که ماجرای تهدیدهای اخیر او هم بیش از آنکه از سر امکان و قدرت باشد، از سر نگرانی از قدرت ایران است.