*کشورمان ۳ ماهواره بومی را به آسمان فرستاد که هرکدام کاربردهای مشخصی در علم، فناوری و مدیریت منابع دارند. این پرتاب‌ها بخشی از برنامه توسعه فضائی کشور است و با هدف تقویت توان علمی و کاربردی در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

راهب

* انسجام ملی امروز ایران پس از دفاع مقدس ۱۲روزه، دستاوردی بزرگی است که دشمن به‌دنبال تخریب آن است. همه باید مراقب این دستاورد بود و با هرکس و هر سخنی که به این مسئله آسیب می‌زند مقابله جدی کرد.

طالبی

* رژیم صهیونی دست‌آموز شیطان بزرگ با وجودی که در سال جاری بیش از 1000نفر از مردم ایران را به شهادت رسانده است از هموطنان دعوت به اغتشاش می‌نماید تا به خواسته نامشروعی که در جنگ به دست نیاورده است بتواند با این‌گونه رفتار به دست آورد. ولی مردم فهیم و با بصیرتمان هیچ گاه این خواسته شیاطین غربی را برآورده نخواهند کرد؛ هرچند عده‌ای فریب خورده، یا نفوذی و جاسوس به زور کسبه و بازاریان را به تعطیلی بکشانند که این عین دیکتاتوری است.

شریعتی

* مردم همیشه در صحنه نباید نگران عربده‌های شیطان بزرگ و سگ‌ هارش باشند، چرا که نیروهای مسلح ما آماده و انگشت به ماشه در مقابل هرگونه تهدید خواهند ایستاد و مثل جنگ 12 روزه پوزه این خبیثان را به خاک خواهند مالید.

طهماسبی

* یکی از فرماندهان نظامی رژیم جهنمی و وحشی صهیونی گفته؛ ایران کشوری پهناور است که وسعتی ۷۵ برابر اسرائیل دارد؛ این وسعت به آن‌ها اجازه می‌دهد حتی پس از ضربات سنگین، وضعیت خود را حفظ کنند و رژیم صهیونی هم هیچ غلطی نتواند بکند جز لِه شدن!

شریف

* شکی نیست که گروسی همراه و همفکر رژیم صهیونی به ایفای نقش می‌پردازد، نباید به هیچ وجه پای این جاسوس به کشورمان به بهانه بازرسی مراکز هسته‌ای باز شود.

دارابی

* بازاری‌های تبریز بیانیه دادند که ما هم معترضیم ولی با اغتشاشات و اعتصابات اجباری همراه نمی‌شویم.این بصیرت از این قشر و در این خطه از میهن اسلامی واقعا ستودنی است.تبریزی‌های عزیز همیشۀ تاریخ در ناکام گذاشتن دشمنان خط‌شکن بوده‌اند.

مشفق

* در فتنه پیش رو دست شاه ماهی‌های نفوذ رو خواهد شد. چرا که ترامپ آنها را در منگنه مرگ و زندگی قرار داده است. بهترین راه این است با جهاد تبیین جلوی افتادن افراد ناآگاه در دام فتنه نفوذی‌ها را بگیریم.

آراسته

* دستور کشته‌سازی در اعتراضات توسط سیا و موساد صادر شده و عاملان مسلح موساد در داخل در تلاش برای کشته‌سازی در بین جمعیت معترض هستند. مردم کشورمان باید هوشیار باشند مطالبات به حقشان تبدیل به میدان سوءاستفاده دشمنان نشود.

نیک‌مهر

* برخلاف برخی انتظارات‌، دولت چهاردهم نه تنها در عمل دولتی ساختارشکن ظاهر نشده بلکه در موارد متعدد به‌طور صریح و قاطع در برابر فشارهای حامیان تندروی خود یعنی اصلاح‌طلبان ایستادگی کرده است. این رویکرد به‌طور مشخص در دیدار اخیر برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با رئیس‌جمهور خود را نشان داد. آنجا که آقای پزشکیان موضع دولت را صریح‌تر از گذشته بیان کرد و نشان داد حاضر نیست از خطوط قرمز عبور کند.

توحیدی

* تاریخ فتنه‌های ۷۸، ۸۸ و ۱۴۰۱ ثابت کرده زمانی که دشمن نتواند بر واقعیت‌ها سوار شود، به کشته‌سازی و سناریونویسی رسانه‌ای روی می‌آورد. نمونه‌هایی چون ندا آقاسلطان و نیکا شاکرمی، الگوی ثابت این پروژه بوده‌اند. مسئولان نظامی امنیتی باید به جد مراقب توطئه دشمنان نظام باشند.

ساسانی‌مقدم

* جمهوری اسلامی را دو وجه است؛ انقلابی‌هایش ماهواره به فضا می‌فرستند و لیبرال‌ها و غرب‌زدگانش دلار را به آسمان و ریال را به قهقرا...! و با اظهار تأسف در عمل برخی رسانه‌ها به دروغ همه مشکلات را به عملکرد انقلابی‌ها نسبت می‌دهند.

داوی فراهانی

* مسئولان فضای مجازی! در کشورهایی که ادعای آزادی دارند مثل انگلیس و دانمارک و.... شبکه‌های اجتماعی را برای نوجوانان ممنوع می‌کنند! چرا در کشور ما با این مسئله تأثیرگذار به شوخی برخورد می‌کنند؟!

رضوانی

* ۵ زن ایرانی که در سال ۲۰۲۵ توجه جهانی را به خود جلب کردند چرا در رسانه‌های غربگرایانی که شعار زن زندگی و... می‌دهند دیده نشدند؟! سپیده میرزایی‌ورزقانی – برنده مدال جوان مصطفی برای تحقیق در درمان مقاومت سرطان، سارا پهلوان، پیشرو در مهندسی بافت قلب (کشت قلب در آزمایشگاه)، فاطمه حقیرالسادات توسعه‌دهنده داروی نانو سرطان، ماریا بیهقی – دریافت گرنت تحقیقاتی جوان برای درمان‌های نانوِ بیماری‌های عصبی و روجا رحیمی، برنده جایزه بین‌المللی Bionorica برای پژوهش داروهای سنتی. آفرین بر این مادران و دختران وطنم.

حضرتی‌آشتیانی

* معاون اجرائی رئیس جمهور فرموده‌اند که افزایش حقوق کارمندان تورم‌زاست؟! باید گفت تورم دلایل زیادی دارد. مگر همه مردم حقوق بگیر دولتند؟ این ادعای معاون رئیس‌جمهور اساساً فاقد اعتبار است.

راهزانی

* سالی که نکوست از بهارش پیداست. قرائن لایحه بودجه می‌گوید مدیران ارشد تصمیم جدی برای حل مشکل اقتصادی ندارند و تنها به شعاردرمانی بسنده کرده‌اند.

بهیاری

*مردم عزیز کشورمان ضمن ابراز گلایه از شرایط اقتصادی که حق آنان است، این آگاهی را نیز دارند که ناآرامی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به نفع دشمنان خارجی و داخلی است که به دنبال تضعیف کشور و برهم زدن ثبات آن هستند.

موثر

* انتظار مشروع مردم به گرانی‌ها، اقدامات عاجل و مدیریت مؤثر دستگاه‌های اجرائی است تا با سیاست‌گذاری درست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، از تلاطم بازار جلوگیری کنند. مسئولان نباید به بهانه تحریم، خود را از پاسخگویی درباره مشکلات اقتصادی معاف کنند.

پیروی

* اقتصاد کشور از جای خود کنده شده و در هوا می‌چرخد. قیمت‌ها از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. خودروی دوستم که دو میلیارد خریده بود در عرض دو هفته دو و هشتصد شده است. هر روز قدرت خرید قشرهایی از مردم آب می‌شود. حقوق کارمندان و همکاران به نظرم تا دهم هر ماه نمی‌رسد.پس فلسفه وجودی دولت چیست؟

کوزه‌گرانی

* علی‌الظاهر دولت عمداً تورم ایجاد نمی‌کند تا مالیات بگیرد، چون هزینه‌های اجتماعی و سیاسی تورم (ناامیدی، نارضایتی عمومی، کندی تولید) بسیار بیشتر از منافع آن است. اما از منظر اقتصاد سیاسی شکی نیست که دولت‌، در عمل و از طریق سازوکارهای بودجه‌ای و پولی، به‌طور غیرمستقیم با افزایش تورم از مردم مالیات بیشتری می‌گیرد.البته این روند الزاماً آگاهانه نیست بلکه نتیجه ساختاری و سیکلی در اقتصاد است که تورم را به یک ابزار(هر چند مخرب) تبدیل می‌کند تا برخی نیازهای مالی دولت را با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین برای مردم پوشش بدهد.

آقاولی

* داماد آقای روحانی گفته است در این شرایط سخت اقتصادی تنها کسی که می‌تواند کشور را نجات بدهد کسی نیست جز روحانی که زبان دنیا را بلد است. باید به ایشان گفت که مشکلات امروز ما به خاطر ترک فعل‌ها و نگاه به غرب برای رفع مشکل کشور از سوی دولت تدبیر! است.

پادسرا

* بازنشسته تأمین اجتماعی با 31 سال سابقه هستم. چند ماهی است که وام خرید کالا از بانک رفاه گرفته‌ام. به فروشگاهی که بانک معرفی کرد رفتم. بار اول مسئول مربوطه گفت: سیستم خراب است، بار دوم گفت کارت شما باید یکساله باشد. کارت را یکساله نمودم. مجدداً مراجعه کردم که اعلام نمودند که قرارداد به هم خورده و دستگاه کارت‌خوان را تحویل بانک داده‌ایم! از مسئولان امر درخواست رسیدگی دارم.

محمدزاده