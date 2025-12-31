در حالی که حملات گسترده روسیه به کی‌یف و شهرهای دیگر اوکراین همچنان ادامه دارد، سران آلمان و اسپانیا نیز نسبت به کشیده‌شدن جنگ به سایر مناطق اروپا ابراز نگرانی کردند.

اوکراینی‌ها دیروز در حالی آخرین روز سال میلادی 2025 را سپری کردند که همچنان امید آنها به برقراری آتش‌بس در روزها و هفته‌های آتی کمتر و کمتر می‌شود.

مذاکرات آتش‌بس جنگ اوکراین علی‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه همچنان بر سر دو موضوع تضمین‌های امنیتی و واگذاری سرزمین، عملاً متوقف شده است و اوکراین هم در یک اقدام تنش‌زا اقامتگاه پوتین را با 91 پهپاد هدف قرار داده است.

مقامات روسیه سه‌شنبه وعده انتقام دادند و بامداد چهارشنبه (دیروز) منابع اوکراینی از شنیده‌شدن صدای انفجارهای مهیب در کی‌یف خبر دادند.

ساعتی پیش از این حملات نیز وزارت تحول دیجیتال اوکراین هشدار حملات هوائی و وضعیت قرمز در سراسر این کشور اعلام کرده بود. هنوز جزئیاتی از میزان تلفات و خسارات این حملات شدید گزارش نشده است و از سوی دیگر معلوم نیست که منظور روسیه از انتقام این حملات باشد.

همزمان گزارش‌ها حاکی است که به‌دلیل حملات سه روز اخیر روسیه، اوکراینی‌ها در برخی مناطق کی‌یف و دیگر نقاط کشور در سرمای زیر صفر، همچنان برق ندارند. رویترز روز در این زمینه در گزارشی نوشت: با وجود گذشت سه روز از آخرین حمله هوائی روسیه به اوکراین، قطعی برق در برخی مناطق کی‌یف همچنان ادامه دارد و اوکراینی‌ها را روانه پناهگاه کرده است. براساس این گزارش اوکراین و روسیه بارها زیرساخت انرژی یکدیگر را هدف قرار داده‌اند و به گفته وزارت انرژی اوکراین آخرین حمله روسیه، برق «۱۹۰۰۰ مشترک» را در منطقه کی‌یف در اطراف پایتخت قطع کرد.

به نوشته رویترز این شرایط در حالی ادامه دارد که چند روز پیش رئیس‌جمهور اوکراین ولودومیر زلنسکی برای مذاکره با دونالد ترامپ، عازم آمریکا شد و با همتای آمریکایی درباره طرح صلح با روسیه گفت‌وگو کرد.

ترامپ که وعده پایان جنگ اوکراین «در عرض یک شبانه‌روز» را داده بود، همچنان نتوانسته بین دو کشور آتش‌بس برقرار کند و با بی‌نتیجه ماندن طرح صلح ترامپ، حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر ادامه دارد.

زنگ خطر در اروپا

اما در حالی که حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کی‌یف و بسیاری از نقاط اوکراین ادامه دارد، برخی از سران اروپا همچنان از گسترش جنگ به دیگر کشورهای اروپایی ابراز نگرانی می‌کنند. طی چند ماه گذشته بارها سران اروپا هشدار داده‌اند که روسیه پس از پایان جنگ اوکراین به سراغ دیگر کشورهای اروپایی هم خواهد رفت اتهامی که البته روسیه آن را به‌شدت تکذیب می‌کند. صدراعظم‌ آلمان هم دیروز در سخنرانی سال نو میلادی خود با هشدار درباره این که جنگ‌ اوکراین فاصله‌ای از آلمان ندارد، اقدامات روسیه را تهدیدی نه‌تنها بزای اوکراین، بلکه برای آزادی و امنیت تمام‌ اروپا دانست. به گزارش ایسنا به نقل از «دویچه‌وله» «فردریش مرتس» در آستانه ورود جنگ اوکراین به پنجمین سال آن ادعا کرد که روسیه تنها علیه اوکراین جنگ برپا نکرده،‌ بلکه «این تجاوز بخشی از برنامه کرملین علیه دیگر کشورهای اروپایی است.»

صدراعظم آلمان گفت: «روسیه جنگ تجاوزکارانه خود علیه اوکراین را با خشونتی بی‌امان ادامه می‌دهد. اوکراینی‌ها برای چهارمین سال متوالی، عید سال نو را در نامساعدترین شرایط جشن خواهند گرفت، بسیاری بدون برق، زیر رگبار موشک‌ها و هراسان از سرنوشت دوستان و بستگان.» او افزود که این جنگ مستقیماً آزادی و امنیت نه‌تنها آلمان، بلکه تمام اروپا را تهدید می‌کند.

وزیر خارجه اسپانیا نیز با بیان اینکه اوکراین باید «تضمین‌های امنیتی محکمی» دریافت کند، هشدار داد که چارچوب امنیتی اروپا در خطر است. «خوزه مانوئل آلبارس» روز سه‌شنبه گفت که با «آندری سیبیها» همتای اوکراینی خود تلفنی گفت‌وگو و ابراز امیدواری کرده که سال ۲۰۲۶ سرانجام «سالی پر از صلح برای مردم اوکرای باشد.» وزیر خارجه اسپانیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من مجدداً حملات اخیر علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در کی‌یف و سایر شهرهای اوکراین را برجسته کردم. غیرقابل‌قبول است که اوکراینی‌ها کریسمس را زیر بمب‌ها زندگی کنند.» آلبارس گفت: «اروپا باید متحد و محکم بماند زیرا چارچوب امنیتی آینده اروپا در خطر است.»