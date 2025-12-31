پس از کشور نیجر، دولت‌های مالی و بورکینافاسو هم در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که ورود شهروندان آمریکایی به کشورهایشان را ممنوع کردند.

مقام‌های این دو کشور گفتند که در واکنشی تلافی‌جویانه به تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان مالی و بورکینافاسو به آمریکا آنها نیز اجازه ورود شهروندان آمریکایی را به این دو کشور نخواهند داد. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، اقدام مالی و بورکینافاسو را نشانه تشدید «روابط سرد دولت‌های غرب آفریقا و آمریکا» خواند. ترامپ ۲۵ آذر محدودیت‌های سفر به آمریکا را به ۲۰ کشور دیگر افزایش داد و مالی، بورکینافاسو و نیجر را به فهرست ممنوع‌الورودها اضافه کرد.

به گزارش فارس وزارت امور خارجه مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مطابق با اصل عمل متقابل، وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی به جامعه ملی و بین‌المللی اطلاع می‌دهد که از همین لحظه، دولت جمهوری مالی اجازه ورود اتباع آمریکایی را به مالی لغو می‌کند.» وزیر امورخارجه بورکینافاسو هم با انتشار یک بیانیه رسماً ممنوعیت ورود اتباع آمریکایی به این کشور را اعلام کرد. پیش از این کشور آفریقایی نیجر هم در واکنش به تصمیم دولت آمریکا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست ممنوعیت‌های ویزا، صدور روادید ورود برای شهروندان آمریکایی را به‌طور دائمی متوقف کرده بود.