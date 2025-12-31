فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۵۰۳
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

مالی و بورکینافاسو نیز مثل نیجر ورود آمریکایی‌ها را ممنوع کردند

پس از کشور نیجر، دولت‌های مالی و بورکینافاسو هم در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که ورود شهروندان آمریکایی به کشورهایشان را ممنوع کردند.
مقام‌های این دو کشور گفتند که در واکنشی تلافی‌جویانه به تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان مالی و بورکینافاسو به آمریکا آنها نیز اجازه ورود شهروندان آمریکایی را به این دو کشور نخواهند داد. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، اقدام مالی و بورکینافاسو را نشانه تشدید «روابط سرد دولت‌های غرب آفریقا و آمریکا» خواند. ترامپ ۲۵ آذر محدودیت‌های سفر به آمریکا را به ۲۰ کشور دیگر افزایش داد و مالی، بورکینافاسو و نیجر را به فهرست ممنوع‌الورودها اضافه کرد.
به گزارش فارس وزارت امور خارجه مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مطابق با اصل عمل متقابل، وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی به جامعه ملی و بین‌المللی اطلاع می‌دهد که از همین لحظه، دولت جمهوری مالی اجازه ورود اتباع آمریکایی را به مالی لغو می‌کند.» وزیر امورخارجه بورکینافاسو هم با انتشار یک بیانیه رسماً ممنوعیت ورود اتباع آمریکایی به این کشور را اعلام کرد. پیش از این کشور آفریقایی نیجر هم در واکنش به تصمیم دولت آمریکا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست ممنوعیت‌های ویزا، صدور روادید ورود برای شهروندان آمریکایی را به‌طور دائمی متوقف کرده بود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی