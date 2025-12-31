جولان آنفلوآنزا در آمریکا 3هزار نفر جان باختند

بیماری «آنفلوآنزا» در آمریکا همچنان جولان می‌دهد و براساس گزارش‌های رسمی تاکنون بیش از 3هزار تن در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

دولتمردان آمریکایی مدعی هستند که یکی از بهترین و پیشرفته‌ترین نظام‌های بهداشتی جهان را دارا هستند اما در مواقع بحرانی ساختار معیوب این نظام بهداشتی به خوبی خود را نشان می‌دهد. در زمان کرونا این کشور با بیشترین مبتلا (111میلیون) و فوتی (یک‌میلیون و 200هزار) رکوردار جهان در این زمینه بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ویروس فصلی آنفلوآنزا هم در این کشور به‌سرعت آن‌هم در میان تعطیلی‌های سال نوی میلادی در حال شیوع است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های این کشور (CDC) در جدیدترین گزارش خود در این زمینه هشدار داد که شیوع آنفلوآنزا در سراسر آمریکا به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. این سازمان اعلام کرد تاکنون حداقل ۷.۵میلیون نفر مبتلا، ۸۱هزار نفر بستری و ۳هزار و ۱۰۰ نفر در پی شیوع آنفلوآنزا جان خود را از دست داده‌اند. براساس این گزارش، همچنین پنج مورد فوت جدید در کودکان این هفته گزارش شد که مجموع کودگان جان‌باخته را به هشت نفر رسانده است. شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز پیش از این به نقل از کارشناسان بخش سلامت آمریکا اعلام کرده بود که بسیاری از موارد ابتلا در این فصل به یک سویه جدید آنفلوآنزا به نام زیرگروه K مرتبط هستند؛ گونه‌ای از ویروس H۳N۲ که خود زیرمجموعه‌ای از آنفلوانزای A است. این‌گونه از تابستان در برخی کشورها در گردش بوده و عامل اصلی افزایش موارد آنفلوآنزا در کانادا، ژاپن و انگلیس بوده است. براساس این گزارش حداقل ۲۰ ایالت آمریکا اکنون شاهد «شیوع بسیار بالا» بیماری‌های تنفسی از جمله آرکانزاس، کلرادو، کنتیکت، جورجیا، آیداهو، لوئیزیانا، مریلند، ماساچوست، میشیگان، مینه‌سوتا، میسوری، نیوهمپشایر، نیوجرسی، نیومکزیکو، نیویورک، کارولینای شمالی، اوهایو، رودآیلند، کارولینای جنوبی و تنسی هستند. در همین حال، ۹ ایالت از جمله آلاباما، کالیفرنیا، فلوریدا، ایندیانا، کانزاس، مین، نوادا، تگزاس و ویرجینیا شاهد شیوع «بالا» هستند.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های آمریکایی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که موارد بیماری‌های شبیه آنفلوآنزا در هفته‌های آینده، به‌ویژه پس از تجمع‌های تعطیلات و کاهش دما، همچنان افزایش یابد. مراجعات سرپایی به مراکز درمانی عمدتاً مربوط به کودکان و جوانان بوده است. حدود ۲۷درصد مراجعات سرپایی افراد زیر ۲۴ سال با بیماری‌های تنفسی بوده و کودکان زیر پنج سال ۱۵درصد این مراجعات را تشکیل داده‌اند. مقامات بهداشتی نیویورک اخیراً اعلام کردند که این ایالت شاهد بیشترین تعداد موارد آنفلوآنزا در یک هفته از زمان ثبت آمار بوده است.

گزارش‌ها حاکی است تاکنون نزدیک به ۱۳۰میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است، در حالی که همین زمان سال گذشته بیش از ۱۴۳میلیون دُز ارائه شده بود. با وجود در دسترس بودن واکسن، تنها حدود ۴۲درصد بزرگسالان و کودکان در این فصل واکسینه شده‌اند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها می‌گوید جهش‌های مشاهده‌شده در گونه جدید، منجر به عدم تطابق با ترکیب واکسن آنفلوانزای این فصل شده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا می‌گوید: در فصل گذشته ۲۸۸ کودک در اثر آنفلوآنزا فوت کردند و تقریباً همه آنها واکسینه نشده بودند.

ترامپ در سراشیبی سقوط محبوبیت

همزمان گزارش‌ها حاکی است که ویروس تنفر از ترامپ هم در آمریکا در حال فراگیری است. نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد که میزان محبوبیت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. نشریه «فوربز» در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا سال ۲۰۲۵ را با میزان محبوبیتی پایین‌تر نسبت به همین مقطع در دوره اول ریاست‌جمهوری خود و حتی نسبت به جو بایدن رئیس‌جمهوری سابق به پایان رساند. براساس این گزارش، میزان محبوبیت ترامپ در آخرین نظرسنجی سال ۲۰۲۵ که توسط «اکونومیست» و «یوگاو» انجام شده، سه‌درصد پایین‌تر از همان مقطع در دوره اول ریاست‌جمهوری او و هفت‌درصد پایین‌تر از میزان محبوبیت بایدن است. فوربز نوشت: وضعیت اقتصادی در طول سال اول دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، تأثیر منفی بر محبوبیت او گذاشته است. در نظرسنجی هفتگی اکونومیست یوگاو که در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ (9 دی) منتشر شد، ترامپ سال را با ۳۹درصد محبوبیت و ۵۶درصد نارضایتی به پایان رساند، روندی نزولی که از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری او آغاز شده و با نحوه مدیریت اقتصاد توسط او مرتبط است. فوربز نوشت: بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، یعنی ۵۱درصد، معتقدند وضعیت اقتصاد بدتر شده است.

آمریکای ترامپ، تنها‌تر از همیشه

نتایج یک نظرسنجی دیگر هم نشان می‌دهد که دیدگاه متحدان آمریکا نسبت به نقش این کشور در جهان و به ویژه نحوه رهبری آن در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در سطح وسیعی رو به بدبینی رفته است. نظرسنجی جدید مشترک میان «پولیتیکو» و مؤسسه «پابلیک فرست» که در کانادا، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد و بیش از ۱۰،۵۰۰ بزرگسال در این کشورها در آن شرکت کردند، نشان می‌دهد که اعتماد عمومی متحدان سنتی نسبت به آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به طرز قابل‌توجهی کاهش یافته است. در میان متحدان آمریکا، بیشترین بدبینی نسبت به نقش جهانی ایالات‌متحده در کانادا مشاهده می‌شود، جایی که اکثریت قاطع مردم باور دارند آمریکا بیش از آنکه حل‌کننده مشکلات باشد، خود باعث مشکلات است.