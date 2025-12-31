نیروهای آمریکایی به زودی پایگاه عینالاسد را تخلیه میکنند
بغداد اعلام کرد نیروهای ائتلاف آمریکایی طی هفته آینده خروج خود را از پایگاه عینالاسد آغاز میکنند.
فرماندهی عملیات مشترک عراق از آغاز قریبالوقوع خروج نیروهای ائتلاف آمریکایی از پایگاه هوایی عینالاسد در غرب عراق خبر داد، پایگاهی که طی سالهای گذشته یکی از مهمترین مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور بوده است. «قیس المحمداوی»، معاون فرمانده عملیات مشترک عراق، دیروز (چهارشنبه)، در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «نیروهای ائتلاف بینالمللی ظرف یک هفته آینده روند خروج خود از پایگاه عینالاسد را آغاز خواهند کرد.» او با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی کشور عراق، افزود که سال ۲۰۲۵ با «موفقیتهای بزرگ امنیتی» همراه بوده و فعالیت گروههای تروریستی به شکل محسوسی کاهش یافته است. به گفته المحمداوی، نیروهای امنیتی عراق طی سال جاری موفق شدهاند ۳۹ عنصر تروریستی را با استفاده از حملات پهپادی از بین ببرند و در همین بازه، میزان نفوذ از مرزهای عراق «صفر درصد» ثبت شده است.
آنطور که «فارس» نوشته است، این تحولات در پی اظهارات اخیر «محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر عراق، صورت میگیرد. او در گفتوگویی تلویزیونی تأکید کرده بود که عراق طی روزهای آینده کنترل کامل پایگاه عینالاسد را در اختیار خواهد گرفت. السودانی با اشاره به وضعیت گروه داعش گفت: «تهدید داعش در عراق عملاً وجود ندارد و این گروه هیچ پایگاه مؤثری در کشور ندارد.» نخستوزیر عراق همچنین تصریح کرده بود: «در شرایط کنونی، هیچ توجیهی برای ادامه حضور ائتلاف بینالمللی در خاک عراق وجود ندارد.»
براساس توافقی که بغداد و واشنگتن در شهریور ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) به آن دست یافتند، پایان سال ۲۰۲۶ به عنوان موعد رسمی خاتمه مأموریت ائتلاف آمریکایی در عراق تعیین شده است. پس از آن، روابط امنیتی عراق با کشورهای عضو ائتلاف بهصورت دوجانبه ادامه خواهد یافت. نشانههای عملی این خروج از مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) آشکار شد، زمانی که منابع امنیتی از خروج چندین ستون نظامی آمریکا از پایگاه عینالاسد خبر دادند. برخی از این کاروانها حامل تجهیزات سنگین نظامی بودند.
گفتنی است، خروج قریبالوقوع نیروهای آمریکایی از پایگاه عینالاسد، که بیش از دو دهه نماد اشغالگری و مداخلهجویی واشنگتن در عراق بوده، میتواند بخشی از پیروزی اراده ملت عراق در برابر هژمونی آمریکا باشد. این عقبنشینی، زیر فشار سالها مقاومت نیروهای مردمی و مذاکرات قاطع بغداد صورت میگیرد و در حالی رخ میدهد که آمریکا همواره با بهانههایی مانند مبارزه با داعش- که خود در ایجاد و تقویت آن نقش داشته- حضور نظامی خود را توجیه کرده است. مصوبه پارلمان عراق در ژانویه ۲۰۲۰ برای اخراج نیروهای خارجی، به ویژه اشغالگران آمریکایی، که در واکنش به ترور شهیدان «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» تصویب شد، سندی تاریخی از اراده ملت عراق در برابر هژمونی واشنگتن بهشمار میرود؛ این مصوبه، که دولت را ملزم به پایان حضور نظامی بیگانه و لغو هرگونه توافق امنیتی یکجانبه میکرد، نهتنها حاکمیت ملی عراق را بازتعریف کرد، بلکه شکست استراتژیک آمریکا را در منطقه آشکار ساخت، جایی که آمریکا با بهانههایی مانند مبارزه با داعش سعی در تداوم اشغال داشت. با وجود تأخیرهای تحمیلی واشنگتن و فشارهای سیاسی، اجرای تدریجی این مصوبه از طریق توافق ۲۰۲۴ و خروج نهایی تا ۲۰۲۶، پیروزی مقاومت عراقی است؛ البته اگر بهانه جدیدی تراشیده نشود که گرچه آن هم با مقاومت بعدی روبهرو خواهد شد.